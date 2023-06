Así fue la reacción de la oposición al fallo que inhabilitó a Sergio Uñac

La oposición reaccionó al falló de la Corte Suprema de Justicia respecto a la candidatura del gobernador de la provincia de San Juan, Sergio Uñac. Los ministros resolvieron que el mandatario no puede volver a ser candidato en línea con el pronunciamiento del procurador interino, Eduardo Casal. Se realizó con el voto de los supremos Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y el voto concurrente de Carlos Rosenkrantz. El ministro Ricardo Lorenzetti no votó porque no intervino previamente en la causa.

La Constitución es clara.



Se va a terminar el sistema feudal.

La presidenta del PRO en licencia, Patricia Bullrich, lanzó un mensaje contundente: "La Constitución es clara. Se va a terminar el sistema feudal". En la misma línea, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, destacó que "se hizo justicia por los sanjuaninos".

"Ahora van a elegir libremente qué futuro quieren para su provincia. El doctor Marcelo Orrego tiene la capacidad y el compromiso que se necesita para despertar a San Juan y liderar la transformación que cambie la provincia para siempre", agregó.

¡Se hizo justicia por los sanjuaninos! Ahora van a elegir libremente qué futuro quieren para su provincia. @DrMarceloOrrego tiene la capacidad y el compromiso que se necesita para despertar a San Juan y liderar la transformación que cambie la provincia para siempre. — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) June 1, 2023

El diputado de la UCR, Mario Negri, aplaudió el fallo y predispuso la posición del kirchnerismo: "Seguro saldrá el kirchnerismo a lapidar a la Corte por el nuevo fallo, pero lo que hizo el Máximo Tribunal es interpretar al pie de la letra la Constitución de San Juan y la Nacional. Ahora Uñac debe hacer lo mismo que Manzur: correrse de la lista y permitir que el pueblo vote".