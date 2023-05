Paritarias: el gremio judicial es el único que aún no arregla con el Gobierno

En el marco de las negociaciones paritarias, el Ejecutivo provincial logró que 17 sectores que nuclean a los empleados estatales aceptaran la propuesta salarial de 71% de aumento al básico y tres mesas de revisión en junio, julio y octubre de 2023. Se sumaron los representantes del régimen 35 a los 16 que ya habían acordado anteriormente, pero el sindicato de empleados judiciales no da el brazo a torcer y continúa con medidas de fuerza a modo de reclamo.

Según indicaron desde el Gobierno de Mendoza, hasta el momento acordaron con representantes de 17 regímenes: Administración Central, docentes y celadores, profesionales de la salud , personal de la salud, Contaduría General de la Provincia, Tribunal de Cuentas , Fiscalía de Estado, Fondo de Transformación y Crecimiento, Parques y Paseos Públicos, Guardaparques Provinciales, Instituto de Juegos y Casinos, Vialidad Provincial, Tesorería, EPAS, Subsecretaría de Trabajo y Empleo, Funcionarios Judiciales y el nuevo acuerdo con Régimen 35.

En las últimas horario se sumaron los últimos dos sectores que aceptaron la propuesta. Miembros del cuerpo paritario se reunieron este lunes con representantes gremiales de Régimen 35, quienes le dieron el visto bueno a la oferta salarial del Gobierno provincial. Ambas partes firmaron un acuerdo salarial con una propuesta superadora para este 2023.

El ofrecimiento acordado contempla 71% de aumento al básico y tres mesas de revisión en junio, julio y octubre de 2023. Estas mesas de junio y julio solo se activarán si la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) supera el aumento percibido por los agentes públicos. Las negociaciones incluyen mesas de revisión condicionadas al contexto macroeconómico, por lo que -señalaron desde el Ejecutivo- "el Gobierno se compromete a reunirse con los gremios en caso de que el porcentaje acumulado de enero a junio resulte inferior al de la inflación para ese mismo período".

En diálogo con Radio Regional, el secretario general de la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial, César Llanos, explicó sobre la postura de su sector de acordar con el Ejecutivo provincial: "Hace un mes que no tenemos reunión paritaria. El Gobierno se ha retirado ilegal arbitrariamente de la negociación . Pedimos un sueldo inicial de 200 mil pesos y justicia en la distribución de los recursos hacia adentro del Poder Judicial. Un trabajador inicial gana por debajo de la línea de la pobreza y la mayoría del escalafón administrativo gana por debajo de la canasta de consumo".

Uno de los carteles que en el Polo Judicial este último viernes.

"Venimos realizando medidas de fuerzas, las cuales son en asamblea todos los días, con carteles y toques de bocinas. Hemos un apagón informático. Nadie trabaja más de la jornada laboral y no se hace ninguna acción que no corresponda al cargo por el cual no están pagando. Estamos haciendo una consulta en toda la provincia.Veremos cómo avanzan las negociaciones con el Gobierno para poder volver al ámbito paritario, que es lo que estamos solicitando", añadió Llanos.

Y cerró: "Hay que destacar que en el año 2020 los trabajadores judiciales no recibimos aumentos. Sin embargo, a los jueces, magistrados y ministros de la Corte le compensaron por peso la inflación".