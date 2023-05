Elecciones en La Rioja: cinco lecturas que dejó el resultado

El peronista Ricardo Quintela obtuvo la reelección con el 50% de los votos y gobernará la provincia de La Rioja por cuatro años más, hasta el 2027. La victoria dejó varias lecturas, pero la principal es la centralidad que el gobernador mantendrá en el escenario político provincial.

En 2019, el por entonces diputado provincial llegó al cargo más alto de la Provincia de la mano de un acuerdo con todos los sectores del peronismo, excluyendo al histórico dueño político de la provincia, Luis Beder Herrera, a quien tuvo que vencer en las urnas en octubre de aquel año.

En las elecciones de este domingo nada de eso ocurrió. En el peor momento del Frente de Todos a nivel nacional, Quintela supera la suma de votos de toda la oposición unida, conformó las listas con su círculo más cercano y sin negociar con el resto del peronismo, y sacó seis puntos porcentuales más que en 2019. Es decir, en los próximos cuatro años el “quintelismo” no tiene deudas políticas que pagar porque el triunfo no lo debe compartir con nadie.

Sin embargo, hay un dato que apenas contados los votos y acallados los festejos, todo el mundo comienza a mirar con mucha atención: Quintela no tiene reelección, este será su último mandato. Es por ello que el peronismo provincial empieza a prestar atención a cualquier movimiento que potencie un heredero o lo que puede pasar en la Reforma constitucional que se viene, en donde el peronismo desmiente cualquier intento de habilitar un nuevo mandato pero en la oposición desconfían.

El otro gran dato que dejó el domingo electoral en La Rioja fue que el Frente de Todos recuperó la Capital riojana. Luego de cuatro años de administración de Juntos por el Cambio, el secretario general de la gobernación y mano derecha de Quintela, Armando Molina, se impuso por más de seis puntos sobre la actual jefa comunal, Inés Brizuela y Doria.

En ese sentido, la actual intendenta reconoció la derrota. Pero no son pocos los que recuerdan que ese proceso electoral está judicializado, con la posibilidad de que sea la Corte Suprema de Justicia la que defina si la convocatoria válida es que la se había realizado para el mes de octubre o la que se concretó el domingo pasado.

Felipe Álvarez, de JxC, no logró superar el techo histórico de la oposición riojana.

Por su parte, Juntos por el Cambio, representado por el diputado nacional Felipe Álvarez, responsabilizó al espacio de los libertarios por el resultado. “Dividieron el voto de la oposición, nunca quisieron sentarse a conversar, nos hicieron mucho daño”, dijo el legislador nacional. Pero en realidad, el 31% obtenido por el referente de Horacio Rodríguez Larreta en la provincia, no está muy lejos del 35% que la oposición riojana alcanzó en el 2015 y el 30% del 2019.

En la conferencia de prensa posterior a los comicios, Felipe Álvarez, dejó un mensaje claro de cara a lo que se viene: “Juntos por el Cambio llegó para quedarse como oposición en La Rioja”. Esa frase es una señal inequívoca hacia el cierre de listas para los cargos nacionales y con la expectativa de que a partir de diciembre la Casa Rosada cuente con la presencia de un dirigente de Cambiemos en el sillón principal.

Martín Menem, el candidato de Milei, quedó más lejos de lo esperado.

Mientras que la Libertad Avanza, con Javier Milei como referente nacional y con Martín Menem como candidato a gobernador, tuvo un fuerte crecimiento pero no tanto como en algún momento se especuló.

El sobrino del ex presidente de la Nación alcanzó el 15,5% de los votos en el total de la Provincia, una cifra nada despreciable para una tercera fuerza que no existía políticamente hasta hace dos años. Sin embargo, en las semanas previas se habían ilusionado con un resultado mucho más amplio y hasta pelear el segundo lugar, algo que claramente no ocurrió.

Un Quintela empoderado por un amplio triunfo, pero condicionado porque no tiene reelección, una oposición derrotada pero con la expectativa de lo que puede pasar con las presidenciales de octubre y los libertarios que siguen siendo una incógnita de hasta dónde son una creación mediática o una realidad. La Rioja ya votó.