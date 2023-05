El proyecto "misionerista" demostró su poderío y ganó las elecciones por amplio margen

El Frente Renovador de la Concordia Social logró obtuvo un amplio triunfo en las elecciones de Misiones. Obtuvo el 68% de los votos contra el 25% de Juntos por el Cambio y 3% de una de las expresiones locales del kirchnerismo. Así, el frente provincial que viene instalando el concepto de "misionerismo" volvió a demostrar que su dominio sigue vigente después de haber cumplido ya 20 años en el poder.

Hugo Passalacqua fue electo gobernador y será acompañado por el joven diputado provincial Lucas Romero Spinelli, de 28 años. De su parte, el gobernador de la provincia, Oscar Herrera Ahuad, fue electo diputado provincial, por lo que se producirá el enroque entre con su sucesor (y antecesor) que se desempeña como vicepresidente de la Cámara de Diputados de la Provincia.

Passalacqua fue gobernador de la provincia de Misiones entre el 2015 y 2019. Se fue con una imagen positiva de entre el 62 y 65%. Porcentaje que hoy también tiene Herrera Ahuad. Oriundo de la ciudad de Oberá, previamente fue ministro de Educación y vicegobernador.

En cierta forma, Passalacqua fue erigido candidato a gobernador por el conductor de la Renovación, Carlos Rovira, el 10 de diciembre de 2019 cuando al traspasar la gobernación Herrera Ahuad dijo: “Se quedaron con ganas de más Passalacqua”. A partir de ese día el electo gobernador comenzó a caminar la provincia, interrumpida solo por la pandemia, bajo el slogan “Primero Misiones”. Sus caminatas no interfirieron en el accionar al frente del gobierno de Herrera Ahuad.

Passalacqua basó su campaña en la provincialización. Siempre aclarando que el Frente Renovador no responde a ningún partido a nivel nacional sino que solo responde a los misioneros. “Profundizaremos las acreencias que tiene Misiones. Somos la séptima economía y recibimos como la vigésima”, decía. Y agregaba: “Siempre lo haremos con respeto, como lo hicimos cuando era gobernador y como lo lleva adelante Herrera Ahuad”.

La Renovación se fundó en 2003 cuando el entonces gobernador Carlos Rovira, de extracción justicialista convocó a justicialistas, radicales e independiente para crear un partido misionerista. A partir de allí ganó los comicios del 2007,2011, 2015, 2019 y las de este domingo.

A diferencia de los comicios de 2015 y las de medio término, siempre las elecciones en Misiones se llevaron a cabo separadas de las nacionales. “Nosotros diriminos los temas de Misiones primero y luego los temas nacionales”, recalcan los principales dirigentes del FR.

Juntos por el cambio segundo

En segundo lugar, se ubicó Juntos por el Cambio, aunque muy lejos del FR. La intención de nacionalizar las elecciones no le dio buenos resultados al FJxC. Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Miguel Ángel Pichetto, María Eugenia Vidal y Gerardo Morales estuvieron haciendo campaña pero no lograron torcer la aguja en favor de este frente.

El candidato a gobernador fue el diputado nacional Martín Arjol y no pudo revalidar los votos que obtuvo en 2021, cuando ganó las elecciones de medio término

Se debe reconocer que el legislador nacional junto con la candidata vicegobernadora Natalia Dörper (Pro) y el primer candidato a diputado provincial Pedro Puerta (partido Activar) caminaron solos la provincia; ya que no tuvieron el acompañamiento de los principales dirigentes provinciales del frente más preocupados por las elecciones nacionales.

¿Quién se queda con el sello?

Como malo se puede calificar el resultado que obtuvo el dividido Frente de Todos. Sólo cosechó el 4,1%. De ese porcentaje el Frente La Fuerza de Todos, que llevó como candidato a gobernador a Isaac Lenguaza, logró el 3%; mientras que el Frente Amplio que propuso a la diputada por el Mercosur Julia Perié obtuvo el 1,1%.

Con estos porcentajes el FdT dirimió su interna en la que los diputados nacionales Héctor “Cacho” Bárbaro y las camporista Cristina Britez se impusieron por sobre el Movimiento Evita que lidera el saliente diputado provincial Martín Sereno que buscaba la reelección.

Libertarios a la deriva

Muy floja fue la elección de los libertarios. Por un lado, el partido Integración y Militancia llegó con problemas internos que motivó la renuncia de su candidata a gobernadora Ninfa Alvarenga, su candidato a vicegobernador Julio Cesar Pereira y parte de su lista de diputados y candidatos a intendentes. Sin embargo, el Tribunal Electoral los obligó a presentarse ya que consideró sus renuncias “a temporales”. De su parte, también muy floja fue la elección del Partido Conservador que cuenta con el apoyo de la diputada nacional Victoria Virrarruel.

El Partido Obrero, afuera

El Partido Obrero, en tanto, solo logró el 0,5% de los votos. Este brazo de la Izquierda Unida no pudo capitalizar ni siquiera los votos de quienes se manifiestan en contra de la política nacional.