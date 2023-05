Nélida Rojas: "Dicen que en la lista va una chorra, pero la verdad es que las viviendas están"

Abril quedó marcado para siempre en la vida de Nélida Rojas, referente de la Tupac Amaru en Mendoza. Es que hace 6 años, un 7/4,fue detenida junto a su familia, acusados de múltiples delitos, como extorsión, estafas, usurpación. Ha pasado el tiempo pero no las causas casi no se movieron. Por eso, Rojas y su abogado, Alfredo Guevara reclaman justicia, esta vez en un nuevo rol político: como parte de la agrupación La Base que se presenta para las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) del 11 de junio dentro del Frente Elegí.

Rojas es precandidata a diputada provincial y Guevara, va por la gobernación que deberá disputar con otros 3 precandidatos. En ese contexto, hablaron con MDZ de la situación actual del peronismo, de las expectativas de la lista, cuestionaron al radical Alfredo Cornejo y exigieron la resolución de las causas de la Tupac.

-¿Qué les llevó a tomar la decisión de presentarse en las elecciones de este año?

Alfredo Guevara: Lo que pasa es que el peronismo desde hace muchos años viene en una lógica de alejarse de las demandas que tiene nuestro pueblo, nuestras bases. Temas como la 7722, el tema salarial, los trabajadores del Estado, asuntos centrales para la provincia que no son escuchados pese al reclamo de las bases. Nuestra pretensión, por un lado es tratar de reflejar que no nos interesa demasiado esta discusión de cúpula, sino recuperar las demandas de la población para ser una alternativa. Quebrar esta lógica de dos grandes sectores del peronismo que buscan el poder, para discutir un proyecto que tenga que ver con las demandas del pueblo mendocino, temas que tienen que ver con la violencia de género, el agua, todo lo que tiene que ver con demandas de los trabajadores, esta situación de persecución y autoritarismo que hay en la provincia. De todo eso, nos estamos ocupando. Venimos a señalar que en Mendoza no se respetan las instituciones de la República, que no hay independencia del Poder Judicial. Tenemos una degradación de las instituciones de la República que no se había visto desde la dictadura cívico militar. Hemos llegado a una situación donde no hay organismos de control independientes en Mendoza, donde todo depende de un partido hegemónico, que en definitiva depende de una persona que es Alfredo Cornejo y nos parece que la sociedad mendocina es democrática, pluralista y diversa que no acepta este tipo de modelos autoritarios, de populismos de derecha, de un Bolsonaro local. Un modelo que ajusta a la población, que achica el listado, ahorra, a costa de que tengamos los salarios más bajos del país. Nuestra irrupción tiene que ver con esto, con marcar que queremos un cambio real, con que podamos tener instituciones transparentes y por otra parte, terminar con el modelo neoliberal.

-En ese contexto, Nélida Rojas va como precandidata a diputada provincial, ¿Qué la llevó a tomar esa decisión?

Nélida Rojas: -Desde hace muchos años, milito. Primero dentro de ATE, en el sector de la salud, que soy jubilada y luego como secretaria general de la Central de Trabajadores Argentinos en el departamento de Lavalle, y siempre nos convocamos a apoyar a la lista de nuestros compañeros pero nunca nos convocaron a conformar una lista. Entonces creo que no nos dijeran vengan a trabajar para nosotros, sino para los compañeros, fue una gran sorpresa. Respecto a lo que decía Alfredo con relación al peronismo, he estado recordando los momentos que he fuimos más felices nosotros y lo que queremos es que todos recuperemos la memoria y podamos ver que el momento en el que fuimos más felices fue con el kirchnerismo y con el peronismo. Nos sentirnos parte de la construcción de un país, y los resultados se vieron de lo que puede hacer un pueblo cuando se organiza. Yo le decía a mi hermana, que cuando mi madre vivía hacía los dulces y la salsa, y cuando ella muere, quisimos recuperar esos momentos felices. Es importante recuperar la memoria que es lo que se está perdiendo. Al transcurrir los años, veo que el peronismo está perdiendo la memoria y entra en esos negociados que a veces nos sorprende a nosotros los militantes, en qué lado están parados ellos si realmente,no están del lado del pueblo que los vota para que lo represente en sus necesidades. Nosotros somos diferentes en eso, respetamos el trabajo en territorio y hemos sobrevivido a situaciones límite, en especial nosotros como Tupac Amaru. Además, ver la situación que está viviendo nuestra compañera Milagros y ver cómo vinieron por nosotros. Todo lo que nos pasó nos hizo recordar a épocas de la dictadura. Cómo fuimos atacados, sin darnos la oportunidad de defendernos. Han pasado 6 años y donde las causas siguen ahí, la mayoría ha prescripto. Que hay denuncias que dicen que hay gente que era obligadas a ir a las marchas. Si es así, yo tendría que haber denunciado al Estado por haberme obligado a mi a hacer un reclamo por las necesidades de nuestros compañeros, sin embargo no creía que era una obligación, sino una necesidad de salir a la calle por las necesidades. Entonces cuando te dicen que eran obligados, la verdad es que nunca fui a buscar la puerta de nadie para que entrara a nuestra organización, las cosas se fueron dando porque un padre aconsejaba a la hija que entrara porque sabía cómo era todo y los resultados estaban a la vista. Cada uno tenía su vivienda. Nos costaba un montón hacer escuchar a la clase política cuáles eran las necesidades del territorio y por eso teníamos que salir. Nunca obligamos a nadie.

-Usted se refiere a una de las denuncias que indica que obligaban a la gente a participar de marchas... Pero además, ¿Usted no se ha podido defender en ninguna de las causas?

-Alfredo Guevara:No hay juicios, lo que hubo fue un linchamiento mediático. Lo mismo que le han hecho a Cristina con la única diferencia que acá en Mendoza no pudieron avanzar en ninguna de las causas, están todas las causas abandonadas, la fiscalía no las impulsa. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

-¿Ha pasado 6 años de la primera denuncia?

- Nélida Rojas: Sí, 6, el 7 de abril.

-Alfredo Guevara: El 7 de abril de 2017 es una fecha terrible porque nunca vamos a olvidar cuando Nélida fue detenida. Se trata de causas que deben instruirse en 6 meses de acuerdo al código de procedimiento. Lo que hemos hecho es denunciar esta situación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, planteando dos cosas fundamentales: por un lado que no hubo intervención de jueces imparciales en el caso de la Tupac Amaru. En el caso específico de la Tupac Amaru, se da una situación escandalosa: los jueces de la Octava Cámara del Crimen, determinaron que toda la investigación que se había hecho era arbitraria y fueron sometidos a un jury, perseguidos. No pudo prosperar ese jury pero quienes votaron por destituir a esos jueces, después tomaron intervención en la causa. Cuando el juez ya adelanta una opinión, no puede seguir interviniendo. Por otra parte, hay una violación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable, no pueden pasar 6 años, como tienen a Nélida y a 43 delegados de la organización Tupac Amaru. Es contrario al código de procedimiento y la Constitución. Esto no sólo afecta a Nélida. Ella asume está responsabilidad de ser precandidata a diputada provincial porque para nosotros es muy importante que ella sea diputada para que la gente la pueda escuchar. No nos interesa lo que pueda decir Cornejo, Suarez sobre las causas. Si hablamos de estas causas, hay que hablar de la arbitrariedad del poder. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

- Uno de los temas que se puso en discusión es sobre la construcción de las casas. ¿Qué nos puede decir al respecto?

- Nélida Rojas: Que nosotros hicimos más de 1.000 viviendas en el departamento de Lavalle, Tupungato, Santa Rosa, Guaymallén y Las Heras, Luján…. Creo que en sólo cuatro departamentos no construimos. Las casas están habitadas por nuestros compañeros. Hubiésemos terminado el barrio de Lavalle que fue uno de los más cuestionados, porque nosotros no nos habíamos fugado con el dinero. Estábamos poniendo los techos y esas tierras, donde se terminaron de construir las viviendas las conseguimos nosotros con lucha, reclamando las tierras. Además, después gestionamos a nivel nacional que bajaran los recursos para los 300 viviendas que terminaron de construir en la provincia. Esas casas, además, las modificamos, porque eran del plan de emergencia habitacional, las mejoramos, plantamos que fueran más grandes porque eran familias numerosas, planteamos la situación que tuvieran otras soluciones, hicimos viviendas para personas con discapacidad, con baños especiales. Construimos viviendas rurales preciosas que tienen que hasta estufa a leña. Con el mismo dinero optimizábamos los recursos para que cada una de las casas tuvieran cerámicos y todo lo demás. Siempre discutimos que ese programa de integración sociocomunitario brindara a los compañeros las comodidades que los compañeros se merecían, con cerámicos, cortinas… En el momento en el que la fiscal Chavez dijo que había que tirar todas las viviendas porque estaban en pésimo estado… Cuando asume el presidente Mauricio Macri que mete a la gente de planificación y no fueron capaces de terminarlas… quedaron tapadas las viviendas, en el monte, las cooperativas quebradas, casi 700 familias sin trabajo. Cuando asumen Alberto y Cristina continúan con las obras pero no con cooperativas sino con empresas y con un monto muy elevado. Nosotros hubiéramos hecho cuatro barrios con ese dinero y se entregaron las viviendas hace poco tiempo pero se continuaron sobre lo que nosotros habíamos hecho, no se tiraron ni nada. Se pudo terminar sobre lo que nosotros hicimos. Me siento orgullosa, más allá de estar permanentemente atacada. Cuando se publica que yo voy como primera diputada imagínate vos cómo una chorra, corrupta puede ir en esa lista… Respondería a toda esas agresiones pero he decidido que el tiempo muestre la verdad. La verdad que es las viviendas están y que cada cosa que nosotros hicimos permanece ahí mejorada por los compañeros, ampliada también. Dejo que el odio se lo lleve ellos en la mochila, nosotros no tenemos que contar nuestra historia, porque si uno pasa por los barrios, por las rutas, se puede demostrar todo lo que hemos hecho, no se ha derrumbado ninguna casa. Tengo que construir otras cosas para adelante. No se puede construir si uno lleva esa mochila. Esta grieta la creó la clase política, no el pueblo, que jamás hubiera hecho eso porque somos vecinos.

-¿Cómo está hoy la organización Tupac Amaru?

-Nélida Rojas: Fue difícil. Siempre digo que volvieron a querer desintegrar, desembrar a la organización Tupac Amaru. Siempre digo que Tupac Amaru dijo volveré y seré millones y creo que nosotros somos eso que queda. Creo que volvimos a reconstruir con todo el dolor. Nosotros fuimos detenidos y presos, casi toda la familia. Nos costó muchísimo como familia volver. Ese mismo día que nos da la libertad la Octava Cámara, ese mismo día, detuvieron y encarcelaron a mi hijo mayor o sea que no había nada que festejar. Después comenzaron los allanamientos. Entraban al Barrio de la Tupac, los llevaban a los compañeros hasta la seccional 17 y los interrogaban de una manera, diciendo: ustedes son unos criminales. Hubo mucho miedo, mucho miedo, sobretodo los presidentes de Cooperativa. Decían que si no se aprendían las canciones de la Tupac le cortaban la cabeza, sin embargo no hubo una denuncia por agresión física ni a nadie que se le haya cortado la cabeza. Estar detenida me hizo conocer otra realidad, jamás imaginé que a los 63 años iba a estar detenida. Me ayudó a entender otra realidad y pensaba que cuando salía iba a trabajar con las necesidades de ellas. Mis hijas estaban detenidas, una embarazada y una con un bebé chiquito, amantando. En mi casa pasaban otras cosas, que no me imagina. Cuando volví ,los compañeros tenían miedo de saludarme, desaparecieron las remeras de la Tupac. Pero recuperamos el galpón, que era nuestra fábrica textil, el Cens estaba usurpado, el jardincito se había mantenido porque se hizo cargo la municipalidad. No se vieron más las banderas de las Tupac en las marchas y de repente desapereció todo eso.

Recuperamos el galpón, sin máquinas, sin mamelucos que llegamos a hacer para YPF ya que las compañeras que antes trabajan antes en la tierra hacían eso. Pero empezamos de nuevo con los cursos de capacitación en oficio, sin nada. Otra compañera con semilla, con costura y así empezamos a darle vida. Así estamos con proyectos, con sueños, en un momento muy difícil de la Argentina que es muy crítico, con falta de trabajo, en un departamento como Lavalle donde no hay. Pero acá estamos, somos los mejores, lo que resistimos. Ahora también estamos emocionados porque podemos participar en las elecciones. La lista de la Base está conformada con compañeros muy comprometidos de toda la vida. Me siento la oveja negra de la lista, porque he sido tan criticada todo este tiempo. Pero otra vez me hicieron sentir mis compañeros estos abrazos tibios y esas ganas de meterle para adelante.