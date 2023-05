Jorge Macri: "Vamos a ser duros con piqueteros y a recuperar el orden"

Jorge Macri se siente más candidato que nunca, se achica la interna y se agranda su convencimiento; actúa como heredero de Horacio Rodríguez Larreta y se lo explica a MDZ en una charla en la que comparte su vida en Tandil, la gestión previa que lo preparó para competir este año, su transformación personal y el hogar, que no es lo mismo que una casa, que supo construir desde que Belen Ludueña es su pareja.

Fue intendente, fundó el PRO bonaerense, armó candidaturas con distintos sectores y fue uno de los que hizo gobernadora a Maria Eugenia Vidal en 2015. También fue diputado pero le gusta más la gestión, ama Tandil y sus recuerdos, las comidas sin mirar el teléfono y el calor que le devolvió la presencia de su mujer en su vida para dejar de sentirse solo. Sus hijos, sus sueños, proyectos y preocupaciones, todo lo que piensa Jorge Macri antes del lanzamiento formal para ser, juegue quien juegue, candidato a jefe de Gobierno.

Ministro político. Gestión de intendente y ahora la herencia porteña.



- Jorge Macri, ministro de Gobierno y el hombre que vino para aportarle volumen político, como se dice ahora, al gobierno de la ciudad, y que aspira a ser a partir del 10 de diciembre, el hombre fuerte de Uspallata. Gracias Jorge ¿cómo va?

- Muy bien.

- ¿A qué hora arrancaste?

- Siete y cuarto, siete y media.

- ¿Descansas bien?

- Descanso bien, anoche tuve tele así que terminé un poquito más tarde. Después bueno estuvimos un rato charlando con Belén, con mi hijo así que para cuando terminas de bajar y te vas a dormir lleva un tiempo, pero no me quejo.

- Qué necesario es para un tipo como vos que tenes en la cabeza la gestión de la ciudad de Buenos Aires, supongo que , un ojito en Vicente López, una campaña a cuestas, un matrimonio que te tiene feliz, una familia. ¿Cómo haces para partir la agenda, la cabeza, el cerebro, el corazón, la billetera, el reloj en tantas y tantas porciones de temas importantes?

- Como cualquier persona normal, lo que me pasa a mí es lo que le pasa a un laburante que por ahí se tome cuatro o cinco horas para ir y venir de su laburo, hoy creo que casi todos los argentinos están mínimo 18 horas afuera de la casa, hombre, mujer, todos laburamos así. El que tiene un laburo, no le alcanza, inventa dos.

- Bueno, asistimos a una nueva tipología que son los pobres laburantes.

- Exacto, la clase media pobre, que no está medida porque si el INDEC pusiera dentro de canasta básica alquiler se te cae una cantidad de gente bajo la línea de pobreza que no tiene antecedentes en la Argentina, porque además esta crisis tiene una diferencia con las anteriores ha sido muy larga en el tiempo. Cuando vos tenes una crisis por cuatro o cinco meses por ahí tenes alguna reserva, alguien que te puede prestar algo, tu mamá, tu abuela, vos, que separaste algo y entonces aguantás ese momento. Con tres, cuatro años de crisis hace que ya no tengas de dónde rascar. Entonces hoy entras a un kiosco y te das cuentas que tiene menos mercadería que el habitual, una fiambrería no tiene tantos fiambres colgados. Eso es una demostración de cómo fueron exponiendo en la pérdida del stock de capital de trabajo. Esto es algo que está pasando hoy a la clase media laburante, al privado, no hablo de las grandes empresas que siempre, más o menos se defienden de la inflación, no la generan, no la buscan, no la provocan, como dice el gobierno, pero tienen más herramientas para defenderse y esa diferencia con el PyMe, el profesional, el autónomo, que no tiene donde, jubilado ni hablar.

- Yo por diferentes motivos ando mucho por Vicente López y veo el lugar limpio ¿cómo hiciste para ordenar eso?

- Las ciudades tienen que tener un concepto básico que es una ciudad tiene que estar ordenada, porque el orden es como una condición mínima básica que nos pide el vecino siempre. Lo pide en Vicente López, me lo pide o lo plantea hoy en la ciudad. El orden, la limpieza, es algo en lo que yo trabajo particularmente como ministro junto a otras áreas. Eso además es lo que te genera el clima y las ganas de estar afuera. Primo y mentor. La mirada de Mauricio Macri, clave para Jorge.



- Nosotros estamos en una ciudad que está nodalmente vigilada. Hay un sistema de cámaras profundo, una sensación de inseguridad en una ciudad que tiene valores muy buenos. ¿Por qué pasa eso?

- No tenés que pelearte con las dos cosas, el dato duro a vos te permite saber que lo que estás haciendo sirve, pero la percepción es tan real como lo otro, pero cuando yo hablo con los vecinos y me dicen: “lo que pasa es que siento que este ya no es el barrio, o no está como me gustaría” y yo anoto, y eso tiene que ver con mucha gente durmiendo en la calle, que es un problema que tiene una raíz si querés de la ley de salud mental. Los derechos individuales de vivir en la calle, pero para mí se fue de mambo, el tema de la crisis económica llevada a recicladores urbanos, mucha gente que vive en el conurbano va a reciclar acá, pero me parece que tenemos que ya lo estamos haciendo, pero te diría que hay algunos barrios que hemos logrado ir ordenándolo. Algunas comunas que están ya más ordenadas que antes porque se arman ranchadas, que son ese reciclador que viene desde el lunes hasta el viernes a la mañana, se instala para recién volver a su municipio, no tenemos que ser naif. Hay algunos que ordenan su municipio corriendo su problema.

- Me robaste la pregunta, hace poco charlaba con un dirigente que me dice: “la verdad que nosotros mandamos a la ciudad a una cantidad de gente, no queremos lío y vuelven el fin de semana”. Eso es un delito.

- Sí, si la obligas, sí. Eso está claro, pero además hay una discusión más profunda con el tema de situación de calle. Mira, Nueva York, yo busco ejemplos en el mundo de cómo se van solucionando problemas que a veces pensamos que no tienen solución. Nueva York siempre fue una ciudad, hace mucho tiempo que tenía mucho problema de gente en situación de calle, todavía lo tiene, no se arregla mágicamente, pero el año pasado ocurrió un hecho muy grave que es que un homeless, una persona en situación de calle en el subte porque ellos entran a dormir a la noche al subte porque hace mucho frío en Nueva York. Empuja a una mujer abajo de la formación del subte y la mata una que está esperando el subte queda grabado en las cámaras. Gran crisis, cambio radical 180 grados a una ley no tan permisiva. Una ley de salud mental. ¿Hoy, cuál es el concepto? Yo te ofrezco venir a dormir al parador en la ciudad que los tenemos. Si vos me decís que no, no puedo hacer nada, se supone que no puedo hacer nada. Aún si te veo que estás alcoholizado, bajo una sustancia, Nueva York era igual. ¿Qué cambió? Hoy tiene un equipo profesional, que se toma el trabajo de analizar si esa persona es un riesgo para sí para los demás. Yo creo mucho en el orden y sin orden no hay progreso. Cuando volvamos a ser Gobierno nacional y con una postura firme como la que yo tengo en esto, vamos a tener una ciudad más ordenada.

- Cómo se conjugan las zonas ricas de cierta prosperidad con lo otro.

- Con orden y con firmeza, de nuevo, una persona puede estar durmiendo por ahí a la noche en la calle pero yo también tengo derecho a pedirle que circule o que se despierte y recuperar ese espacio público. Hay que preguntarle de dónde viene, hay que poder pedir documento. Me van a querer tirar por izquierda, lo tengo claro, pero la verdad que la ley y el orden protegen al más débil, porque también el laburante que está viniendo desde el fondo de La Matanza, labura acá, de manera ordenada todo el día y se come cuatro cinco horas de ida y vuelta, dice: “pero yo también merezco vivir y laburar en una ciudad”, digo el mozo, el encargado, la camarera, la gente que trabaja, que viene del conurbano a trabajar acá sufre el mismo problema.

- Me pongo en abogado del diablo, hace dieciséis años que gobiernan, qué hacen con los piquetes.

- Hay zonas de la ciudad que sufren demasiado seguido. Los piquetes y nosotros tenemos que encontrar un mecanismo para volver a ordenar la posibilidad de circulación. La gente tiene derecho a reclamar, sí, pero también el laburante tiene derecho a laburar, y esta es una discusión con la justicia, que muchas veces te plantea: “hay vías alternativas para circular”, sí, pero el que tiene el café en esa cuadra, no puede levantar su café e irse a otro lado. Lo estamos fundiendo. Cuando fuimos gobierno nacional Provincia y Ciudad mejoró mucho. Yo discutiría seriamente si el Ministerio de Desarrollo Social tiene que seguir ubicado en este lugar. Hogar, más que casa. Belén Ludueña, mujer, compañera e inspiradora.



- Ahí tenes un tema político muy jugoso para debatir.

- Es una cuestión icónica, está bien. también era icónico que la Intendencia de la Ciudad de Buenos Aires estuviera en Plaza de Mayo, y no está más, nada es tan absoluto, no nos define dónde está un, digamos, un ministerio o sí nos define al revés, fijate que hoy Parque Patricios, los mudamos o Uspallata y eso generó una mejora en todo el barrio. El grueso de la gente que viene a reclamar en la Ciudad de Buenos Aires o los movimientos sociales viene desde el conurbano, el problema de la gente que se instale en algún lugar más cercano a la gente así de paso, esa gente no tiene que venir hasta acá y el otro tema son los derechos vulnerados de los niños, nosotros no podemos seguir asistiendo a marchas donde la mamá viene con los niños.

- La interna en CABA, Mauricio dijo "Muchachos, próxima candidato se llama Jorge Macri, y déjense de joder” y Horacio atomizó la interna: ¿Cuánto te incomoda eso?

- No me incomoda y mucho menos me incomoda con el sistema actual de boleta única electrónica porque yo quiero concentrarme ahora sí resuelto cómo lo vamos a elegir los porteños en los problemas de la gente, mi objetivo es ser el mejor jefe de gobierno para los porteños y eso no lo hago discutiendo con quién va a ser nuestro candidato a presidente o viendo de que boleta me cuelgo o si me gusta tal, no. Yo me tengo mucha confianza, a mí me gusta resolver los problemas reales de la gente. Desde el árbol que rompió la vereda con su problema de raíces, hasta problemas de inseguridad más serios y graves en el orden público, ver como mejoramos el problema de la salud y la educación, esa es mi pasión.

- Ahora va a haber una boleta ahí solito, no existe el cordón umbilical.

- Claro, y me parece que eso está bueno, además, al porteño no le gusta que le digan a quién votar, entonces me parece que construir ese contrato social, ese acuerdo está bueno y yo voy a ser candidato del PRO si soy el único o si hay otros.

- ¿Cuándo fue la última vez que hablaste, con el padre de la criatura?

- Con Mauricio debo haber hablado el viernes de la semana pasada.

- ¿Qué rol le das vos en tu desembarco y tu crecimiento aquí en la ciudad?

Siempre lo oigo, siempre aprovecho el rato con él para reflexionar, pensá que fue fundador del partido, jefe de Gobierno de la ciudad, presidente.

- Te encontraste con Belén.

- Belén es una mujer que de hecho tiene mucha experiencia en caminar, en el contar historias. Ella es un puente con el ciudadano, maravilloso. porque le hablan desde otro lugar, tiene mucha sensibilidad, mucha percepción de lo que le ocurre a la gente. Me ayuda un montón, es una gran compañera y está muy comprometida con mi proyecto, entonces eso también es. Y hace todo más fácil. Es, poder estar en sintonía en tu hogar. Y no uso de casualidad la palabra hogar ella reconstruyó el hogar en mi vida. Yo estaba seguro de que ella se iba a llevar bien con mis hijos. Tengo tres hijos grandes de 24, 22 y 19 años. Yo tuve siete años divorciado antes de estar con ella. Yo tenía mucha confianza de que se iban a llevar bien. Ahora hay una diferencia entre de que tus hijos y tu mujer se lleven bien y otra que se reconstruya hogar. Es un concepto mucho más profundo y ella logró eso. Mis hijos, el que tiene ganas aparece por casa y entra y me lo encuentro, eso no pasaba cuando yo vivía solo el concepto familia en mi vida. mi viejo y mi vieja lo arraigaron muy profundo. La comida en mi familia, la mesa.

- Bueno, aparte tus viejos eran personas que comían muy bien porque comían en lo de Paulin.

- Es cierto, es cierto, pero además yo me acuerdo la cultura de la mesa y yo creo que eso es algo que tenemos que tratar de recuperar, yo trato de forzarlo pero es clave esa media hora de sentarse a comer con tus hijos, con tu mujer, con mi mamá a la que suelo ver todos los domingos.

- Tandil es una sociedad anómala, primero es una fábrica de genios primero, de ahí salieron deportistas de elite, políticos de elite y a parte es una ciudad donde los políticos son austeros. No existe la corrupción o prácticamente no existe, algo muy marginal. Pero todos, desde el concejal a Miguel Lunghi, todo el mundo sabe dónde vive, qué hacen, vas al Estribo y está Lunghi comiendo con otro.

- Sí, yo creo que el gobierno que viene va a tener que hacer un culto de austeridad en todos los niveles. Nivel nacional, provinciales y municipal. Yo creo en eso y me gusta el concepto de intendente porque ese concepto de cercanía, de andar sin custodia.

- ¿Vos no tenes custodia?

- Nunca, me gusta eso de sentarte a comer, sentarme a tomar un café y pasan vecinos y te miran al principio y después te dicen: “¿sos Jorge no?” Y digo, sí, sí, soy Jorge". Porque hay como una cosa de: “¿cómo es esto, un político tan cercano?". Yo creo en eso, y el día que perdés eso estás teniendo un problema.

- ¿Qué te pasa con el fenómeno Javier Milei y sus ideas?

- Nosotros hemos expresado ideas liberales desde siempre, de hecho, tenemos liberales dentro de nuestro espacio. Expresa ideas

que tienen que ver con la libertad, con que al privado le vaya bien y con que el Estado no destruya al privado, que genera valor. Son ideas que nosotros trajimos a la política, y él hoy las expresa con un volumen más alto, entonces después habrá cosas de él que yo haría distinta. Yo, no agredo por ahí como como él lo hace, pero es su estilo. Ahora en la Argentina a la que tenemos que ir seguramente habrá cosas en las que nos podemos poner de acuerdo con él.

- Jorge, gracias por tu tiempo.

- Gracias a ustedes.