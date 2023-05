En campaña: Rodolfo Suarez le respondió a Daniel Orozco y criticó a los “funcionales al kirchnerismo"

A poco más de un mes para las elecciones PASO provinciales, el gobernador Rodolfo Suarez se metió de lleno en la campaña electoral. Durante una entrega de viviendas en San Martín, el mandatario replicó las críticas que recibió del intendente de Las Heras, Daniel Orozco, y cuestionó al frente opositor La Unión Mendocina por ser “funcional al kichnerismo” en los próximos comicios.

Esta semana el médico radical que gobierna Las Heras desde 2015 rompió el silencio tras dar el salto del oficialismo de Cambia Mendoza y aliarse a Omar De Marchi como precandidato a vicegobernador por un flamante espacio opositor. En sus declaraciones a la prensa, el jefe comunal hizo referencia a que el municipio había sido postergado por el Gobierno provincial y el gobernador Suarez desmintió esas afirmaciones.

“Nosotros estamos pasando la información de la enorme inversión que hay de la provincia en el departamento de Las Heras. Obras de agua, plazas, barrios, vivienda, asistencia a través del programa de infraestructura municipal, son millones y millones de pesos que han sido destinados de la provincia a Las Heras, porque corresponde”, expresó el mandatario provincial durante una actividad realizada este jueves en el Este provincial.

Suarez se mostró sorprendido por la decisión de Orozco de abandonar el frente oficialista y resaltó que “hemos trabajado en forma conjunta con el intendente, quien sorpresivamente dio este giro que nos dejó a todos sin encontrarle ningún tipo de explicación”.

El lasherino afirmó que no se sintió “contenido” en Cambia Mendoza y que por eso se pasó a la filas de La Unión Mendocina. Al respecto, el gobernador sostuvo que “la contención que tenemos que dar es que ha sido un departamento donde la provincia ha tenido una presencia enorme con obras que las estamos dando a conocer”. “A lo mejor, a la contención que se refiere el intendente es algo que no tenga que ver con la gestión, con lo cual me es totalmente ajeno. Ya es un problema de personalidad de él o alguna otra cuestión”, disparó.

Noticias Relacionadas Rodolfo Suarez cargó contra Omar De Marchi por el “cocoliche” de su frente electoral

Asimismo, ponderó a los dos precandidatos a intendentes radicales de Las Heras, como Francisco “Pancho” Lo Presti y Fabián “Oso” Tello y aseguró que han sido los responsables de la gestión municipal. “Han sido los que han llevado la gestión adelante con nosotros, con los cuales hemos estado trabajando y vamos a seguir trabajando permanentemente. Han sido el alma máter de esa gestión estas dos personas”, manifestó Suarez.

Por otra parte, el gobernador indicó que se encuentran muy enfocados en la elección provincial y en defender el proyecto político de Cambia Mendoza. “Vemos que en Mendoza todos ahora son funcionales al kirchnerismo, con ciertos movimientos que han hecho. Cuando digo al kirchnerismo digo al populismo y a políticas que siempre hemos combatido”, expresó.

“Vemos que se genera un espacio político, hábilmente gestado por el propio kirchnerismo, y creo que nosotros con Alfredo Cornejo, que es el que mejor conoce Mendoza, tenemos que defender esto”, advirtió Suarez apuntando contra el flamante espacio liderado por De Marchi.