El intendente ultra kirchnerista que tildó a Javier Milei de "pajero"

El intendente ultrakirchnerista Pablo Zurro, de la localidad bonaerense de Pehuajó, lanzó duras críticas contra el diputado nacional y precandidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei. El jefe comunal del Frente de Todos lo tildó de "masturbador compulsivo" a la hora de poner en tela de juicio el planteo del libertario de cerrar el Banco Central.

“Para mí Milei es un masturbador compulsivo. ¿Viste que uno se masturba cuando es chico? Él se enloquece, le agarran esos ataques de locura y dice 'vamos a tirar el Banco Central'. Mentira. No le den bola a un masturbador compulsivo, ya está. Cuando le hicieron tres o cuatro entrevistas profundas, pobre tipo. La verdad es que me da pena”, señaló en diálogo con Radio Perfil.

En tanto, sostuvo que “Milei no tiene desarrollada su sexualidad, sea con un hombre o con una mujer, entonces se masturba y dice cualquier boludez. A mí me da lo mismo que explore con un hombre, una mujer, una jirafa. Estoy con la ley de casamiento igualitario, así que me da lo mismo, pero es pajero, pajero”.

Sobre el momento que vive el Frente de Todos

Respecto a la realidad que enfrenta políticamente el Frente de Todos, Zurro dijo en tono confiado que “se puede ganar. La mayoría la tiene el kirchnerismo, los otros van a acompañar”

"Si los rascamos un poco a todos, ¿quién no va a querer que haya menos pobreza? Menos (Horacio Rodríguez) Larreta, que tiene personas tiradas en la calle. Una asociación de perros cuida a los perros más que Larreta a las personas”, indicó.

El diputado nacional Javier Milei.

Y, sobre las intenciones de que Cristina Fernández de Kirchner se postule, subrayó: “Si Cristina no es candidata, ella tiene que decir quién puede serlo. Se pudo haber equivocado con Alberto Fernández, pero él no es Mauricio Macri, él no hizo la deuda”.

Por último, al ser consultado acerca de que podría suceder si el peronismo no se impone en las urnas, manifestó: "Lo que viene es terrorífico si no convencemos a la gente (...) Nosotros vamos a ganar, hay que poner a Milei en el lugar que está. No hay que darle tanta trascendencia”.