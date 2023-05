El precandidato de Las Heras de La Unión Mendocina que busca reforzar la seguridad en su departamento

Diego Martínez Palau, precandidato a intendente en Las Heras por La Unión Mendocina dialogó con MDZ Radio e indicó las principales necesidades que tiene su departamento. Además, hizo hincapié en la importancia de avanzar con medidas en materia de seguridad.

“Las Heras se ha convertido en el epicentro político de Mendoza. También hay un espacio de cambio de época política. Muchos manifiestan no sentirse contenidos en los espacios tradicionales”, comenzó diciendo.

En este sentido, remarcó que Las Heras tiene “muchas falencias”. Y sumó: “Hay que buscar soluciones a los problemas que tiene la gente. Existe una falta de visión política. Hay lugares que son muy complejos como el Borbollón, donde hay un olvido del Estado impresionante. En la gran mayoría de los lugares los servicios son inexistentes. Nuestro departamento tiene indicadores bastante complejos, termina siendo el patio trasero de Mendoza. El 50% de los habitantes no terminan la educación obligatoria” .

Además afirmó que “hay mucho estigma” en el departamento. También destacó: “Nosotros tenemos un aeropuerto y no tenemos donde hospedar a los turistas. No tenemos una ruta económica y turística. Debemos generar un proceso productivo distinto. Hoy Las Heras contribuye al 5% del Producto Bruto Geográfico de la provincia de Mendoza. Tenemos áreas cultivables exiguas”, señaló el precandidato.

Martínez, hizo hincapié en la seguridad del departamento. “El intendente no tiene el poder para brindar seguridad como la policía pero tiene un montón de herramientas. Puede colocar cámaras de seguridad, puede reforzar la Guardia Urbana Municipal, colocar móviles, iluminar más zonas. Nuestro mayor tema es la diferencia entre las competencias municipales e incumbencias municipales. Las primeras son aquellas que la ley dice que tenés que cumplir. Las incumbencias son aquellas cuestiones que no son competencia legal, pero uno se puede meter como intendente. La seguridad si bien no es competencia, hay muchas cuestiones que se pueden realizar para mejorarla”, remarcó.

“Muchas de las videocámaras de la policía hoy no tienen quien mide los monitores, entonces hay un delito y nadie se entera. El municipio puede tranquilamente poner operadores para que contribuyan con la policía brindando un servicio de videovigilancia”, añadió.

Finalmente Martínez Palau destacó que se debe seguir trabajando para eliminar el estigma que sufren los habitantes de Las Heras: “Daniel Orozco a lo mejor inicio este proceso, pero la gente todavía no lo siente en su mayoría. Debemos mejorar en muchos aspectos".

