Cerrado el capítulo porteño, se aceleran las definiciones nacionales en Juntos por el Cambio

La definición porteña en el PRO para que Jorge Macri sea el único representante del partido en las PASO de jefe de Gobierno ya es un capítulo cerrado para Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Mauricio Macri y compañía. Ahora arrancan cuatro semanas donde quedan muchos tira y aflojes para ver cómo quedan conformados los espacios internos de Juntos por el Cambio a nivel nacional.

En cada uno de los búnkers celebran el desenlace de la contienda porteña. Entre los macristas y bullrichistas porque se terminó de consolidar el candidato que impulsaron desde el primer día. “Para un macrista nada mejor que otro macrista”, tuiteó Darío Nieto, conocida la confirmación de Jorge Macri candidato.

En Uspallata, en tanto, también destacaron que Rodríguez Larreta cumplió con su promesa de que hubiera un solo candidato del PRO y que lo pudo hacer sin que llegara la sangre al río. Y consiguió que se consolide la idea de que Jorge Macri se parara como candidato de los dos presidenciables que tiene el partido. Confían en el larretismo que en plena campaña todo lo que pasó hasta ahora quedará en el olvido y que la imagen que quedará es que tanto Bullrich como Larreta le levantarán la mano al candidato del PRO sin mostrar diferencias.

Ahora, el foco de la discusión pasa a otras cuestiones que también elevan la tensión interna. Ya no solo en el PRO, sino también con los aliados del radicalismo, la Coalición Cívica y Encuentro Republicano. Fórmulas presidenciales, apoyos de principales dirigentes, listas de legisladores, últimos cierres provinciales, todas discusiones que hoy están atravesadas por la interna.

Fórmulas presidenciales

En un momento donde todos hablan con todos, en Juntos por el Cambio hay cada vez menos dudas de que las fórmulas presidenciales terminarán siendo cruzadas, con dirigentes del radicalismo acompañando como vices tanto a Rodríguez Larreta como Bullrich.

Gerardo Morales y Facundo Manes se siguen presentando como presidenciables, pero en la Unión Cívica Radical son cada vez menos los que creen que les queda nafta en el tanque para seguir dando esa pelea muchos días más. El interrogante es cómo avanzan las negociaciones.

Morales, junto a Martín Lousteau, sigue más cerca del universo Larreta, mientras que Gustavo Valdés y Alfredo Cornejo son los que se acercan a Bullrich. Pero en lo que se esperan sorpresas todavía es en los nombres que terminen como vices. ¿Y si alguno de los dos pega un volantazo y no es un radical el compañero de fórmula? Nadie lo descarta.

Mientras, otros presidenciables siguen en carrera también, como Miguel Pichetto, Elisa Carrió o José Luis Espert, de quien todavía no se oficializó su ingreso al espacio, aunque ya se da por descontado.

Gobernadores e intendentes bonaerenses

Aunque Diego Santilli y Néstor Grindetti están ya instalados como los candidatos a la pelea por la gobernación de la provincia de Buenos Aires, se espera que en los próximos días se reedite la presión de algunos sectores del espacio para que haya un solo candidato. Lo plantearon esta semana, sin eufemismos, Carrió y Maximiliano Abad, jefe de los radicales bonaerenses. “Último llamado a la unidad”, tuiteó la líder de la Coalición Cívica con una foto de ellos juntos.

El objetivo de quienes plantean esa posibilidad es retomar la idea de Santilli como candidato único de JxC, con la idea de que eso fortalecería las chances de ganarle a Axel Kicillof en la Provincia. Larreta ya se opuso a esa posibilidad, y Bullrich difícilmente también lo acepte, luego de lanzar a Grindetti.

Aparte de los aliados, también los intendentes del PRO y la UCR son los que vienen presionando por esa posibilidad. De no concretarse, seguirán presionando para que no haya dos listas en sus distritos y que se respete el liderazgo actual, de la misma manera que se logró unidad en la Ciudad con Jorge Macri.

“Cómo va a hacer Grindetti, por ejemplo, para ir a La Plata o Tres de Febrero y hacer campaña por otro que no sea (Diego) Valenzuela o (Julio) Garro”, se preguntan en el PRO. Bullrich vienen insistiendo con lograr pruebas de lealtad a su candidatura, pero le replican con el ejemplo porteño: candidatos de los dos presidenciales.

De no concretarse la unidad, también la lectura es que habrá fórmulas cruzadas con radicales u otros aliados.

Apoyos cruciales

En estas semanas, Larreta y Bullrich también buscarán mostrar el mayor volumen político posible con base en los apoyos que consigan. Una de las figuras más solicitadas es María Eugenia Vidal, quien, como anticipó MDZ, estaría cada día más próxima al jefe de Gobierno porteño. ¿Se formalizará o buscará quedar en un lugar equidistante que viene pregonando? “Yo veo difícil que haga algo en contra de lo que quiera Macri, sobre todo después de lo que le costó rearmar esa relación, pero todo es posible en estos días”, asegura una fuente del PRO. Los acuerdos que se cierran en estos días no solo tienen la mirada puesta en las elecciones, sino también en un eventual futuro gobierno.

El caso de Macri también es motivo de debate, sobre todo por si habrá un apoyo explícito hacia la candidatura de Bullrich o si, más allá de que todos dan por descontado su proximidad, no lo planteará abiertamente. Cerca de la candidata esperan que no sea necesario, porque eso le permitiría tomar cierta distancia y que no quede como “la candidata de Macri”. Pero hay que ver si el expresidente acepta mirar desde afuera sin intervenir. Suelen decir cerca de él que él será justo y fiel a sus ideas.

Listas de legisladores

El otro punto que en las últimas semanas escalará la tensión serán los armados de las listas de diputados en todo el país y senadores en las ocho provincias que renuevan. Hoy la grieta está entre los que dicen que hay que lograr los mayores niveles de acuerdo contra los que plantean que lo mejor es que las diferencias se diriman en todas las categorías; duros y moderados, cada uno de su lado.

En la lista entran a tallar nombres importantes. Pichetto, por ejemplo, viene siendo mencionado como candidato a senador en la Provincia en una lista de unidad. A Cristian Ritondo lo quieren tanto Bullrich como Larreta al frente de la boleta de diputados. Los radicales analizan cuál es la mejor alternativa para defender los lugares en el Congreso. Mismo dilema que tiene la Coalición Cívica de Carrió, que tiene que renovar seis bancas y en una situación de listas divididas puede quedar muy lejos del objetivo.

Acuerdos provinciales

En ese marco, todavía quedan algunas discusiones provinciales por cerrar. Una de ellas, por ejemplo, se da en Santa Cruz, donde se tienen que definir todavía las candidaturas a gobernador, elección que se hará el 13 de agosto, en simultáneo con las PASO nacionales, pero de manera concurrente. Es decir, al igual que en la Ciudad, habrá una boleta para categorías nacionales y otra para provinciales.

En ese contexto, hay tironeos en Juntos por el Cambio para ver cómo se conforma la alianza. El sector del Larreta quiere sumar a dirigentes provenientes del peronismo, como los hermanos Carambia o el diputado petrolero Claudio Vidal. Los radicales y Bullrich se oponen.