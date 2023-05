Se acercan las elecciones PASO e intendentes peronistas mendocinos mantienen cautela

El peronismo en Mendoza tiene seis intendencias en su poder: Maipú, Lavalle, San Rafael, Tunuyán, Santa Rosa y La Paz. De cara a las elecciones PASO del 11 de junio, tres de estos jefes comunales han expresado su apoyo público a alguna de las cuatro listas que presenta el Frente Elegí. En tanto, los restantes mantienen cautela y hasta llegaron a encender las alarmas en la dirigencia del Partido Justicialista debido a algunos "coqueteos" con La Unión Mendocina, el frente que tiene como referente al precandidato a gobernador Omar De Marchi.

Hace tiempo que la relación entre el sector de los intendentes y lo que es comúnmente denominado el "kirchnerismo duro" no es completamente fluida. Esto se vio en el 2022 durante los comicios partidarios del PJ y volvió a ratificarse en el armado del Frente Elegí para afrontar las elecciones provinciales.

Los jefes comunales de estos territorios tuvieron sus PASO desdobladas el 30 de abril, donde todos -como era de esperarse- se impusieron. Tres de los seis fueron por la reelección (Flor Destéfanis, en Santa Rosa; Fernando Ubieta, en La Paz y Matías Stevanato, en Maipú). Los restantes, Roberto Righi (Lavalle), Martín Aveiro (Tunuyán) y Emir Félix (San Rafael) no podían renovar su mandato.

Finalizadas las primarias municipales, el foco estuvo puesto en lo provincial, donde las listas ya habían sido difundidas. Allí, se presentaron cuatro fórmulas del Frente Elegí: Omar Parisi- Lucas Ilardo (Ahora Peronismo), Guillermo Carmona-Liliana Paponet (Avanza Mendoza), Nicolás Guillén-Lorena Martín (Rearmemos Mendoza) y Alfredo Guevara-Patricia Galván (La Base).

Pasaron los días y las manifestaciones de apoyo a los precandidatos a gobernador comenzaron a verse cada vez más presentes en todo el arco político. Ubieta y Destéfanis expresaron su férreo respaldo a Omar Parisi. Claro, Destéfanis -presidenta del PJ- le dio la "bendición" a dicha lista. En el caso de Félix, tanto él como su hermano Omar Félix -candidato a intendente de San Rafael- pusieron toda las fichas en el armado de Guillermo Carmona. Los sureños tuvieron fuerte injerencia en la planificación y, además, colocaron a la diputada nacional Liliana Paponet como precandidata a vicegobernadora.

Ahora, ¿y que pasó con los tres restantes? Esa relación tirante entre los intendentes y el kirchnerismo duro -que fue previamente mencionado- pasó a otro nivel y dejó con la guardia alta al peronismo mendocino, que ya demasiados problemas tiene tras no ganar una elección provincial -ni de medio término- desde 2011. Puntualmente, hubo una serie de acercamientos con el sector de Omar De Marchi, lo cual abrió el paraguas para imaginar incontables escenarios de alianzas electorales, considerando que en La Unión Mendocina el lujanino no le cierra la puerta a personalidades peronistas.

Roberto Righi, jefe comunal lavallino desde 2001, tuvo un amistoso encuentro con De Marchi y ambos se encargaron de promocionarlo y publicarlo en todas las redes sociales existentes. Ante la repercusión en las filas del PJ, Righi quiso bajarle la espuma a lo ocurrido y señaló a MDZ Radio: "No debería llamar la atención que nos sentemos a conversar y plantear ideas para el departamento de Lavalle. Lo que debería ser normal en esta provincia no lo es. Cada cosa que hacés o que no hacés se interpreta con una lectura electoral, cuando en realidad deberíamos estar pensando en cómo desarrollar el municipio y la provincia". Righi viene de un golpazo político en su territorio, después de que su elegido, Gerardo Vaquer, perdiera la interna peronista.

Respecto a Martín Aveiro, el tunuyanino es candidato a concejal en la lista que encabeza Emir Andraos (que ganó las PASO el 30 de abril) y, habitualmente, se lo ve como un dirigente más abocado a cuestiones de gestión que de rosca. Todavía no se inclina públicamente por Parisi, Carmona, Guillén o Guevara. No obstante, quien dejó lugar a suspicacias fue el propio Andraos, que también se fotografió con De Marchi semanas atrás, cuando el diputado nacional fue de recorrida a Tunuyán. Omar De Marchi, Emir Andraos y Jorge Difonso.

Al hacer mención de Matías Stevanato -que algunos lo califican como un peronista de centro-, la situación es un tanto particular. El conductor del municipio maipucino no se ha inclinado por ningún candidato, pero le dio libertad de acción a dirigentes de su entorno para que estén con la lista que deseen, ya sea de Parisi o Carmona. En tanto, dos referentes de Maipú, como lo son Adolfo Bermejo y Duilio Pezzutti, militan el espacio Ahora Peronismo.

En el medio, es sabido que tiene una buena relación con Omar De Marchi. A diferencia de Andraos y de Righi, Stevanato no ha dado ningún paso en falso -más allá de admitir haber cruzado algún llamado telefónico esporádico con De Marchi- y ha mantenido en cautiverio sus intenciones, ya sean existentes o no. Pese a esto existe una sensación de que la puerta queda abierta.

Consultado por MDZ sobre estos aspectos que podrían generarle un dolor de cabeza al peronismo, Fernando Ubieta consideró: "Siempre he sido peronista y he defendido los mismos ideales. No puedo entender que aquellos que llegaron al poder con el peronismo estén viendo si van a apoyarlo. Son momentos complejos y creo que es cuando hay que poner la cara".

"Yo para hacer campaña para el PRO, para eso me quedo en mi casa", sugirió en alusión a Omar De Marchi.

"Me resulta extraño que intendentes estén reticentes de si van a apoyar la fórmula o no. Los votaron siendo peronista y hay que hacer ser consecuente", comentó el jefe comunal que aclaró que él no forma parte de La Cámpora, pero sí de Unidad Ciudadana y del Partido Justicialista.