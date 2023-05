Cambia Mendoza continúa apuntando sus críticas contra Orozco

La salida de Daniel Orozco, intendente de Las Heras, de Cambia Mendoza produjo conflictos internos dentro del municipio. Tal es así que varios funcionarios renunciaron y se produjo un hackeo en el sistema informático la semana pasada. El mandatario decidió aliarse con Omar De Marchi y ser su compañero de fórmula en el frente La Unión Mendocina.

De cara a las próximas elecciones, MDZ Radio dialogó con Francisco Lo Presti, ex secretario de Obras Públicas y precandidato a intendente del departamento por Cambia Mendoza, quien se refirió a lo sucedido y criticó duramente a Orozco.

“Estas semanas han sido muy convulsionadas. Hay gente que es indiferente y hay otra que le parece muy mal la decisión de Orozco. Creo que no entiende el sistema democrático republicano y de partido en el que vivimos. Uno para ser candidato tiene que cumplir con un proceso de un sistema de partidos. Yo era parte de su equipo y me enteré por un tuit de su salida, no hubo un proceso de charla o de diálogo”, sostuvo el precandidato.

Con respecto al clima que se vive actualmente en el municipio, Lo Presti sostuvo que "mucha gente no renuncia por una cuestión laboral y de responsabilidad institucional, cuando se la convocó fue para transformar el departamento". Y sumó: "Entiendo a aquellas que no están de acuerdo pero se quedan porque necesitan trabajar. Al intendente le comuniqué que no podía acompañarlo en un proceso que no condice con mis convicciones".

Además, se refirió al nuevo frente, La Unión Mendocina, integrado por Omar De Marchi y remarcó que "tiene una mezcla de populismo oportunista". También remarcó que "están tratando de aprovechar una situación particular del Frente de Todos por el contexto nacional, uno solo tiene que ver los nombres de la lista, esta integrado por muchas personas oportunistas. La gente va reconocer la coherencia política".

La salida de Daniel Orozco de Cambia Mendoza y su unión con Omar De Marchi generó fuertes repercusiones en el municipio de Las Heras.

Finalmente, ya lanzado a su candidatura como precandidato a intendente, sostuvo que la agenda política esta orientada a las problemáticas nacionales. "Uno trata de instalar la agenda de la gestión local, con propuestas prepositivas tratando de mostrar que se hizo y que se puede hacer. El departamento de Las Heras tiene muchas potencialidades, tiene una matriz productiva muy interesante y diversa que puede generar trabajo genuino, pero necesitamos también un orden macroeconómico para que esas inversiones lleguen", cerró.