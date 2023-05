El candidato menos esperado: Agustín Rossi se metió en la pelea por la presidencia

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, lanzó hoy su precandidatura presidencial por el Frente de Todos (FdT) y convocó al electorado a que lo acompañen a "vivir en un país grande, en una Argentina soberana, con inclusión, con seguridad, con igualdad social y crecimiento económico".



"Quiero ser presidente, por eso te pido que me acompañes, que me des la oportunidad", expresó el jefe de ministros en un discurso de lanzamiento que fue transmitido por su canal de Youtube, en el que garantizó que en caso de ganar las elecciones, "el crecimiento económico de los próximos años va a ser redistribuido entre todos los argentinos".



En un discurso que reivindicó al gobierno de Alberto Fernández y proyectó un buen panorama futuro, Rossi señaló que si es elegido jefe de Estado, "va a haber crecimiento con inclusión social y con redistribución del ingreso y que ese crecimiento se va a dar año tras año consecutivamente".



"No nos han tocado años fáciles" porque "Argentina tiene la convergencia de cuatro crisis: la del endeudamiento que recibimos, la pandemia, después la guerra y ahora la sequía", advirtió el jefe de Gabinete sobre la gestión actual.

"Eso nos imposibilitó cumplir con los sueños que teníamos en ese 2019 cuando celebramos el contrato electoral con el conjunto de la sociedad argentina. Nosotros pensábamos que rápidamente íbamos a volver a aquellos años felices que tuvimos en los gobiernos de Néstor y Cristina (Kirchner)", marcó.



En esa línea, destacó que "a pesar de todos los inconvenientes" hubo "promesas que cumplimos", y ejemplificó con el caso del acceso al trabajo, ya que "hoy tenemos una de las desocupaciones más bajas de la historia argentina, el 6,3%".



"El año pasado tuvimos récord de exportaciones, más de 88 mil millones de dólares", continuó y subrayó que "entregamos más de 100 mil viviendas a lo largo y ancho del país".



Señaló también que hay "más de 5 mil obras públicas en ejecución", se fortaleció el sistema de salud, mejoró la educación, "federalizamos la ciencia y la tecnología", entre otras cosas.



Además, se refirió a "las tres i: la inflación, la inseguridad y por sobre todas las cosas, la incertidumbre".



Pero afirmó que "esto va a pasar" porque "el año que viene el ciclo económico de la Argentina va a ser distinto, el país vuelve a crecer fuertemente el año que viene".



"Ya no vamos a tener los efectos de la sequía. Vamos a haber metabolizado en la economía argentina los efectos de la pandemia y de la guerra, y vamos a poder aprovechar íntegramente las inversiones en infraestructura que venimos haciendo con el gasoducto Néstor Kirchner que nos va a permitir equilibrar la ecuación energética en nuestro país", detalló.



Para cerrar, Rossi pidió "la oportunidad de ser presidente" para "compartir mis sueños con los tuyos" y para "vivir en un país grande".



Minutos antes del estreno del spot de campaña, el precandidato recibió el apoyo del canciller Santiago Cafiero, quien aseguró que "el peronismo no puede privarse de la trayectoria y la experiencia del Chivo Rossi, un cuadro político con coraje y vocación militante".



"Con la democratización del debate que se va a dar en las PASO vamos a poder consolidar un programa que enamore al pueblo argentino", escribió en su cuenta de Twitter.



Se sumó al respaldo el jefe de bloque de Diputados del FdT, Germán Martinez: "Coraje. Convicciones. Experiencia. Capacidad para articular consensos. Mirada estratégica".