Omar Parisi: "No soy candidato para enfrentar a De Marchi, soy candidato para que podamos gobernar Mendoza"

Omar Parisi es precandidato a gobernador por el frente Elegí y la primera contienda que tiene es frente a Guillermo Carmona, otro de los postulantes que llega con apoyo de referentes del PJ. Parisi tiene el respaldo del kirchnerismo y aunque tiene origen demócrata, se siente un "peronista más". En una entrevista con MDZ habló de todo y puso como horizonte las elecciones de septiembre.

-Me imagino que son días agitados por la campaña electoral. Falta cada vez menos para para las elecciones primarias y el peronismo presenta cuatro precandidatos que van a competir para para llegar a las elecciones generales ¿Cómo se va llevando adelante esa competencia?

- Es una campaña con mucha alegría, con mucha fe, con mucho trabajo. Caminamos todos los días distintos lugares de la provincia. Arrancamos muy temprano y terminamos tarde en la noche. Siempre escuchando las necesidades distintos sectores, distintos reclamos o necesidades que tienen los mendocinos. Siempre que hay una necesidad, desde el peronismo tratamos de convertirlo en una solución. Para eso trabajamos. Contentos porque si nosotros tenemos PASO con cuatro candidatos significa que el peronismo está vivo, que el peronismo está movilizado y que vamos a tener una gran elección primaria. Eso va a permitir que, quien resulte ganador el 11 de junio, sea inmediatamente acompañado por las otras listas con la posibilidad de que podamos ser gobierno en Mendoza. Nosotros creemos y estamos convencidos de que el peronismo tiene una oportunidad desde que el oficialismo se partió en dos. Son dos oficialismo que compiten entre sí y la única oposición, digo con posibilidades de gobernar, somos nosotros los peronistas. Así que esperamos que no que nos vaya bien en el espacio y después la general.

-Entienden que es bueno que haya tanto competencia interna. Está la lista de Guillermo Carmona, la de Alfredo Guevara, otra con Nicolás Guillén y ustedes. ¿Creen que eso suma o que puede generar problemas después para caminar todos juntos en la campaña de las elecciones generales?

-No, creo que nosotros tenemos unidad en la diversidad. El peronismo siempre ha sido un movimiento y más allá de de las diferencias puntuales no hay diferencias ideológicas marcadas. Por ahí hay diferencias de conformaciones, de afectos, de organizaciones, pero no en el destino final de lo que queremos hacer, que es gobernar la provincia. Asique seguramente nos van a encontrar juntos para intentar ganar las elecciones de septiembre

-Usted estaba fuera del circuito político. Estaba trabajando en el sector privado y a muchos nos sorprendió que lo convocaran y que el elegido para competir por la Gobernación sea Omar Parisi. ¿A usted le sorprendió? ¿Cómo fue ese ese llamado que recibió?

-Hace tiempo que nosotros veníamos hablando con Anabel Fernández Sagasti. No de la candidatura, pero sí desde mi lugar en el sector privado sobre qué visión tenía de la política mendocina, cómo estaba viendo la gestión de de Suárez - o mejor dicho la administración de Suárez- etc. Hasta que un día bueno, vino, me dijo creemos que tenés el perfil y el conocimiento y la preparación como para encabezar una lista para precandidato gobernador. La verdad que a mí la política y el sector público me apasiona. Estaba en un sector de confort. La verdad que estaba tranquilo, cómodo, trabajando muy bien, pero los desafíos para mí se enfrentan. Se pone el pecho, se pone el cuerpo y lo estamos haciendo con muchas ganas y convencidos de que podemos llegar. Vamos a trabajar mucho para llegar y después cuando gobernemos también vamos a trabajar mucho.

-Recién comentaba esto que el oficialismo está fragmentado y eso le da otra oportunidad al Partido Justicialista. Con el oficialismo dividido por la salida de Omar De Marchi y la creación de este nuevo frente en La Unión Mendocina se abre un escenario distinto...¿Qué tanto influye que haya ocurrido eso para que usted sea candidato? En el sentido de que usted trabajó con Omar De Marchi durante mucho tiempo y tienen un pasado en conjunto en Luján y en el Partido Demócrata. ¿Cómo cree que ha influido eso en la decisión de que usted sea uno de los candidatos del Frente Elegí?

-No, creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. No soy candidato para enfrentar a De Marchi, soy candidato para que podamos gobernar Mendoza. En realidad hoy todos los candidatos han tenido pasadas y pasajes por otros lados.Yo soy kirchnerista ahora, Cornejo fue kirchnerista en algún momento y De Marchi lleva kirchneristas en la en la lista.Creo que el más innovador he sido yo, que que en realidad no reniego de lo que soy. Los otros lo tratan de esconder. Pero no pasa por una contienda personal ni nada que se le parezca con De Marchi. En realidad son pensamientos distintos, él tomó un rumbo ideológico yo tomé otro. Nunca estuve de acuerdo con el gobierno de Macri, él sí. Pero no estamos discutiendo ahora tampoco nada nacional, vamos a discutir lo que pasa en la provincia. Por eso las elecciones están desdobladas. Seguramente nos encontraremos y cada uno llevará adelante su propuesta igual que Alfredo Cornejo y veremos lo que el pueblo elija. Es lo mejor que nos puede pasar.

-En ese sentido es sano que las elecciones se estén desdobladas, porque se van a discutir temas de Mendoza. Pero sin lugar a dudas también en la calle lo que ocurre en la política nacional impacta. ¿Qué le dicen en estas recorridas que están haciendo sobre la situación del país, sobre la situación que se ve con el gobierno nacional del Frente de Todos, la inflación que sigue subiendo? ¿Qué palpa usted en las recorridas que han podido hacer en campaña?

-Mirá en realidad es así y quien lo niegue un necio. La economía nacional no está bien, hay inflación. Tenemos problemas. Hay cosas que se han hecho mal. Eso es indudable, no vamos a salir a defender cosas que son la realidad. Independientemente que haya motivos, no importa. Lo que sí noto es que hay candidatos que tratan de nacionalizar todo. No hubiéramos desdoblado las elecciones para eso. Hubiéramos hecho las elecciones conjuntas y discutíamos los nacional junto con lo provincial. Pero si desdoblamos vamos a discutir lo provincial y no toda la culpa de lo que sucede en la provincia y lo mal que estamos es por la economía macro. ¿Influye? Sí. Ahora, la explicación la deberían dar en el gobierno provincial porque no hemos crecido en los niveles que creció Neuquén, que creció San Luis, que creció San Juan. Todos con la misma macro y sin embargo en Mendoza no hemos visto ese crecimiento. Hay falta de gestión, hay falta trabajo, hay falta de proyectos. No se han construido viviendas, no sean construido escuelas, no hay seguridad. La justicia -ya no hace falta que lo denunciemos nosotros porque ahora lo denuncia De Marchi- está cooptada por Alfredo Cornejo. También los órganos de control cooptados. De Marchi toma nuestro discurso para aparecer como opositor, pero lo que viene sucediendo ellos lo han acompañado durante ocho años. La realidad de la provincia es producto, en parte, a lo que sucede a nivel nacional. Ocho años gobierno entre Macri y Alberto Fernández -hay que juntar las dos cosas- más ocho años de desmanejo, de falta de trabajo de endeudamiento y de falta de proyectos de matriz productiva, de proyectos políticos, de proyectos consensuados por parte de quienes nos gobernaron que fueron, justamente, Cornejo con De Marchi. Juntos. Estos últimos ocho años, han gobernado ellos. Ninguno de los dos puede decir que es opositor o que va a transformar la provincia. No pueden y ni siquiera tienen la forma de hacerlo porque han venido haciendo lo mismo.

- ¿Qué hay que hacer o qué proponen para que Mendoza vuelva a tomar impulso, para que vuelva a ir al lugar donde supo estar? ¿Cómo piensan reactivar la economía, generar empleo, que haya menos pobres en Mendoza? ¿Cuáles son las propuestas o los ejes que quedan trazado para lograrlo?

-Mirá, la comparativa con las otras provincias hay que hacerla de una forma inteligente. Si uno piensa por qué crece San Juan lo primero que nos viene a la cabeza es la minería. Si uno piensa porque crece Neuquén, lo primero que nos viene a la cabeza es petróleo, Vaca Muerta, gas. Si uno piensa por qué creció San Luis, piensa en la ganadería y todo lo que es el negocio agropecuario. Mendoza tiene posibilidades de desarrollar los tres sectores. Mendoza puede crecer con la minería, esto lo aclaro, dentro del marco de las 7722. Con licencia social en aquellos lugares donde se puede desarrollar. Por ejemplo Potasio Río Colorado o Hierro Indio. Se puede avanzar, se puede trabajar dentro de la 7722. Después del intento fallido apenas asume Suárez, que fue un error y lo asumimos porque fue a espaldas del pueblo y no estuvo hecho como se debe, perdimos tres años y medio por no haber intentado hacerlo de otra manera. Hacerlo como correspondía. En el marco que daba los 7722, avanzando con los organismos de control haciéndolos más eficiente y haciendo parte al Estado también de las explotaciones mineras de tal manera que obtengamos mucho más de lo que da la ley nacional. O sea, siendo socios de cualquier inversión minera que hay en la provincia. Entonces, minería sí con consenso social dentro de la 7722 y con mayor rango de control. Ahí podemos avanzar y no digo que nos vamos equipar a San Juan pero tenemos una matriz económica que está en San Juan. Ganadería en San Luis. Nosotros tenemos la posibilidad de hacer un desarrollo ganadero importantísimo a lo largo de la provincia tenemos departamento como Lavalle, Santa Rosa, La Paz, Malargüe, Alvear, San Rafael y el Valle de Uco con algunas zonas de alta de montaña -donde también hay una ganadería incipiente- que tienen una inversión privada con zonas que están bajo el riego pero abandonadas y que con una reconversión de riego más la implantación de algunos sistemas nuevos que sean ingeniosos - y que cuidemos el agua de paso- también podemos hacer una zona forrajera que nos permita que los animales que nacen en la provincia de Mendoza se puedan engordar en la provincia de Mendoza, se faenen aquí y generemos con eso alrededor de 1500 puestos de trabajo. Si me preguntás cuál es la proyección, el 18% de la carne que se consume hoy en Mendoza es la que se produce en Mendoza. El resto lo traemos de San Luis, lo traemos de Córdoba, de otras provincias. Llegar en cuatro años a que el 50% de la carne que se consume en Mendoza se produzca en Mendoza sería una revolución con una matriz productiva prácticamente nueva. Hay que hacer una inversión nada más en reconversión y acompañamiento de las inversiones privadas que ya hay. Y en tercer lugar el petróleo. Miren, lamentablemente en estos ocho años caímos en la producción de petróleo en Mendoza. Lo que dijo el gobernador el día 1 de Mayo en su discurso no es así: la provincia ha caído la explotación petrolera. Tenemos que tener claro que la cola de Vaca Muerta que nos toca a nosotros no tiene las mismas características que la de Neuquén. El petróleo está más profundo, hay que hacer otro tipo de inversiones, pero hay que ir a buscar las inversiones necesarias para dar y generar esa matriz económica y volver a rescatarla y tendríamos las tres matrices económicas que permitieron a cada una de las otras provincias crecer. Nosotros no tenemos una, tenemos esas tres matrices más el turismo que es muy importante en Mendoza, la vitivinicultura en la zona que es exitosa y que hay que seguirla apoyando porque va de la mano del turismo también y es un producto que es emblemático y que sirve como marca Mendoza. Pero en tercer lugar lo más importante es que IMPSA es mendocina. Es capacidad técnica, tecnológica e innovadora de punta del país y de Sudamérica. Hay que aprovechar IMPSA en todo su desarrollo, hay que hacer desarrollos energéticos, hay que hacer las inversiones necesarias en en el tendido eléctrico para que podamos hacer energía solar con parques solares como se ha hecho en San Juan y no se han hecho aquí. Ha habido dinero nacional pero a nadie se le ocurrió hacer el tendido necesario para poder llegar a la red de distribución nacional. No se ha hecho esta tarea. Hay que ponerse de cabeza con eso y por supuesto utilizar inteligentemente dos fondos que hay muy importantes en la provincia. El primero son los casi 100 mil millones de pesos que este gobierno dice que los tiene guardados como reaseguro dentro de la Ley de Responsabilidad Fiscal que ahora la quieren cambiar para ver qué hacen con esa plata. Yo lo que digo es que ese dinero hay que usarlo inteligentemente. Con una inversión básicamente en obra pública, en vivienda, lo que nos daría rápidamente la solución de muchos inconvenientes. Primero la falta de vivienda para los mendocinos - hay una déficit de 150.000 viviendas- y segundo que generaría mano de obra en forma inmediata. Permitiría que los que reciben los planes sociales que existen, se capacitarán y empezaran a trabajar para tener dignidad en lo que reciben. Yo no soy de los que piensan que tienen que trabajar porque sí. No. Tienen que trabajar porque les da dignidad porque el trabajo dignifica. Hacer entidades intermedias para hacer obra por empresas y poner en marcha la provincia con una revolución de vivienda. Eso es inmediato. Se arman los proyectos, se pone a trabajar e inmediatamente tendríamos una reactivación. Rápidamente mientras esperamos que suceda lo de la ganadería, lo de la minería y todo lo demás que lo podríamos ir trabajando. La provincia tiene posibilidades inmensas de poder avanzar. Tiene un pueblo trabajador inteligente maravilloso y lo que ha faltado son gobiernos que gestionen y trabajen. Este gobierno vino a administrar y es lo que ha hecho.

-Usted decía que hay dos fondos. Habló del fondo anticíclico y me imagino que el otro son los 1023 millones de dólares que se iban a destinar a Portezuelo del Viento.

-Exactamente. Con esos 1023 millones de dólares creo que hay que abrir la discusión en la Legislatura y no a espaldas de los sectores interesados. Cuando hablo de interesados habló en el buen sentido para que ese dinero se utilice como se debe utilizar. La Legislatura debe ser la caja de resonancia para ver qué proyectos llevamos adelante, ver cuáles son los proyectos convenientes para todos los mendocinos y hacer un uso inteligente y adecuado de esos fondos que pueden cambiar el perfil productivo de la provincia y pueden ser el punto de arranque para una transformación real de una provincia que está estancada, está en pausa y que lamentablemente cada vez vemos que está peor.

-Mencionó el caso de la reforma de la 7722 que se logró con votos de la oposición. Se llegó a un consenso entre oficialismo y oposición y esa modificación se había hecho con votos de opositores. ¿Hasta qué punto falta eso en la provincia o hasta qué punto en la situación en la que estamos hoy es producto de la falta de diálogo, acuerdos y consensos entre una oposición responsable y un oficialismo abierto a escuchar? ¿Qué autocrítica hace tanto que mencionamos la Legislatura de cómo ha funcionado el sistema y el diálogo entre el oficialismo y la oposición?

-No ha habido diálogo y no es culpa de la oposición. La oposición puede tener una posición tomada y expresarla pero yo le digo a todos los mendocinos en estos ocho años de gobierno Cornejo-De Marchi no les ha hecho falta ningún voto de la oposición.

-Cornejo-Suarez querrá decir…

-No. Yo digo Cornejo-De Marchi porque en realidad los que han gobernado la provincia han sido Cornejo y De Marchi. No me equivoqué, fue adrede

-Es decir, cuando usted escucha a De Marchi decir que en estos años no lo escuchaban, que no le dan participación, cree que no es así...

-Yo les preguntaría a todos los mendocinos si alguien que durante ocho años dice que no lo escuchan, aguantaría así 8 años. La verdad me parece que se han escuchado y lo que pasa ahora es que están buscando una división del poder. Es más en un discurso De Marchi en la fiesta ganadera dijo algo que me quedó grabado. Dijo: "abrimos un nuevo espacio de poder". Discuten poder, no discuten gobierno. Están discutiendo espacios de poder, nosotros discutimos ser gobierno. Es otro perfil, otra forma de ver las cosas y otra forma de enfrentarlo. Y como te decía en este gobierno de Cornejo-De Marchi de los últimos ocho años nunca necesitaron ningún voto de la oposición excepto para refinación de deuda o toma de deuda. Lo demás todo lo votaron en conjunto. Teníamos una una Legislatura que ha funcionado casi exprés con poca discusión de todo. Nuestros legisladores intentaron hacer aportes han llevado propuestas, digo, ellos jamás nos escucharon. Jamás trabajaron en forma conjunta. Ellos rompieron el diálogo. Creo que lo único bueno de toda esta situación o una de las cosas buenas de estas situaciones es que la Legislatura va a estar dividida en tres tercios, sin duda, y vamos a volver a vivir una democracia real en la provincia. Porque si no hay discusión legislativa, que es la caja donde se discuten las cosas de frente al pueblo y no de espaldas, seguramente no vamos a poder -por lo menos- tratar de entre todos empezar a buscar un camino al diálogo, que es lo que nos hace falta.

-Siguiendo con este ejercicio de mejorar el diálogo entre oficialismo y oposición… usted ya ha criticado mucho lo que fue la gestión de Cornejo y Suarez. Si yo le pido que destaque algo positivo de la gestión de Rodolfo Suárez algún punto que ustedes entiendan que que fue bueno ¿Cuál destacaría?

-Qué difícil. Trato de ser empático, digamos. Creo que una señal de algo de trabajo fue lo de Mendoza Activa que sirvió en parte que generó inversión y que hizo que algunos mendocinos invirtieran en la creación de alguna fuente de trabajo. Lo que no me gusta de Mendoza Actica es que no tiene una directriz. Algo así como decir tengo plata quién la necesita, pero sin una guía del gobierno hacia dónde vamos. Sirvió para las pymes, pero no sirvió para el desarrollo en sí de la provincia. Generó algunos puestos de trabajo y creo que fue la única iniciativa de Suárez que tiene algún valor o algo que que tenga para rescatar. El resto es igual a su discurso, el 1 de Mayo: No dijo nada. La verdad que si uno lee el discurso, es lapidario.

-¿En qué le faltó escuchar a Suarez? Algo que le haya dicho la oposición o que le dijo el peronismo y no fueron oídos.

-Es que a Suárez lo que le ha faltado es trabajar. Es más grave el tema, porque cuando uno trabaja a alguien escucha y la verdad que ha faltado gestión y trabajo. Si se hubiera gestionado y se hubiera trabajado, seguramente hubiéramos tenido más reuniones y más diálogos. Nos hubiera escuchado. Hubiéramos buscado algunas soluciones para algunos temas puntuales y hubiéramos intentado solucionar problemas graves de la provincia como son la falta de seguridad, la falta de educación, la falta de salud, o la inequidad de la justicia que son las bases de lo que es el gobierno. Un gobierno que no construyó escuela, que no construyó viviendas,que no construyó comisarías, que no construyó hospitales, donde los médicos se van a trabajar a San Luis por una diferencia salarial importante, donde los maestros están al borde del básico de la pobreza, donde el empleo público está tan castigado con malos sueldos y donde OSEP está quebrada. Digo, la verdad que hay muy poco para mostrar. Todo lo que se muestra es malo y cuando se habla de que 'hemos hecho un esfuerzo en seguridad' hay tres, cuatro, cinco muertos por mes en la provincia. No se luchó contra el narcotráfico. La provincia, vuelvo a repetir, está en pausa y ha habido responsables. Los responsables son quienes han gobernado y han gobernado Suárez, Cornejo y De Marchi durante ocho años. Hay que hacerse cargo.