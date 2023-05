Tren de pasajeros: reclaman que el Gobierno nacional se "burla" de los mendocinos

Hace meses, Alberto Fernández y Sergio Massa desembarcaron en Mendoza para anunciar la vuelta del tren de pasajeros a Palmira tras 30 años. Si bien se estimaba que el tren podría tener su primer viaje a fines de abril, aún no hay una fecha oficial y la incertidumbre inquieta a la clase política. “El peronismo hizo una puesta en escena reinaugurando el tren y su ausencia es una burla más hacia los mendocinos”, dijo Natacha Eisenchlas, senadora de la UCR.

“Sería muy importante que todos los senadores, independientemente del partido político al que pertenezcan, acompañen este proyecto. La voz de los mendocinos se escucharía más alto si las autoridades nacionales advirtieran que en este reclamo estamos todos juntos, priorizando la unidad en torno a un tema que nos preocupa, por sobre cualquier otro aspecto secundario”, explicó la dirigente del radicalismo local.

“Los mendocinos han puesto muchas expectativas en la llegada del tren, es un anhelo de muchos años. Recordemos que el pasado 22 de marzo el presidente vino a nuestra provincia para inaugurar el regreso del tren, hizo toda una parafernalia, ilusionando a la gente de una manera que hoy pareciera una burla. Aunque el recorrido necesitara 27 horas de viaje (siendo que en el siglo pasado se hacía en 18 horas), aún así los ciudadanos lo esperan ansiosos. Sería un acto de respeto y seriedad que el gobierno nacional explicara los motivos tanto de este retraso como de la inexistencia del destino Mendoza en todas y cada una de las alternativas para adquirir un pasaje en Trenes Argentinos”, continuó.

Asimismo, la legisladora resaltó: “Fue un Gobierno peronista el que dejó décadas atrás sin tren a los argentinos, hoy el kirchnerismo repite la historia. Hasta ahora, el tren sigue siendo una utopía para los mendocinos”.

En la iniciativa, Eisenchlas solicita al Poder Ejecutivo nacional informe tanto sobre los motivos de la inexistencia del tramo Buenos Aires-Mendoza del tren de pasajeros luego de transcurridos más de 60 días desde su presentación como sobre la fecha de puesta en vigencia del servicio.

En este sentido, Eisenchlas se refirió al tema realizando una reseña de lo que a su entender constituye una “cronología de una historia vergonzosa”.

Idas y vueltas de una llegada postergada

La idas y vueltas de la Nación vienen desde el año pasado. El 9 de septiembre de 2022, funcionarios de Trenes Argentinos visitaron Mendoza en el marco del plan de reactivación del servicio de pasajeros. En aquella oportunidad, el titular de esa cartera, Martín Marinucci, llegó a la provincia para realizar una inspección de vías en miras de que el servicio de pasajeros estuviera listo "antes de que termine el verano". Desde el Gobierno provincial informaron que "no estaban en conocimiento de esta visita".

Luego, el 7 de diciembre 2022, Marinucci afirmó que el tren estaría activo en Mendoza en marzo de 2023 con una frecuencia semanal. Después de una prueba piloto y de chequeo del estado de las vías, se anunció oficialmente que el servicio estaría disponible en esa fecha.

Posteriormente, el 10 de marzo de 2023, el gobierno nacional manifestó que el 22 de ese mes el estaría en funcionamiento. La confirmación de la llegada de un nuevo tren de prueba fue celebrada por las autoridades y ferroviarios. El entonces coordinador regional de Trenes Argentinos en Cuyo, Jorge Giménez, dirigente justicialista, ex intendente del departamento de San Martín durante 16 años y actual candidato a Intendente por la Unión Mendocina dijo: “el tren está cada vez más cerca de volver regularmente a Mendoza”. La presidenta provisional del Senado, Natacha Eisenchlas.

El 22 de marzo, el presidente Fernández en un acto en la estación Palmira del departamento San Martín, reinaugura el servicio ferroviario aseverando “Después de 30 años, los argentinos contarán nuevamente con el servicio. El tren ha llegado a Mendoza y eso es un logro de todos”.

Supuestamente, el primer viaje se realizaría el 21 de abril, pero no cumplieron. Según Giménez, estaba previsto que el servicio de pasajeros a Retiro iniciara la segunda quincena de abril, pero aún no hay precisiones sobre la fecha del primer viaje ni tickets. En el portal de Trenes Argentinos todavía no hay ninguna pestaña que indique la venta de los pasajes o fecha para adquirir los tickets de manera virtual. Tampoco figura el destino Mendoza en las boleterías, ni en el 0800 ni en la aplicación WhatsApp del organismo nacional.

"Es un tema del que no tengo que hablar demasiado. La única confirmación que me dieron fue la fecha, el 28 de abril", señalaba Giménez el 24 de abril en una radio mendocina.

“Esta es la cronología del relato kirchnerista, promesas incumplidas, gestiones a mitad de camino y la irresponsabilidad de generar falsas expectativas en la gente. Durante casi cuatro años de gestión, Fernández no ha dejado de castigar y perjudicar a Mendoza de manera sistemática; con destratos, trabando obras como Portezuelo del Viento, con un manejo discrecional de recursos, confundiendo ríos y obras y ahora mostrando una indiferencia absoluta hacia las ilusiones y expectativas de miles de mendocinos que él mismo generó”, enfatizó Eisenchlas.

“La situación es de tal magnitud, que esperamos que todos los Frentes que componen el Senado acompañen esta solicitud al Gobierno nacional para recibir una explicación. Sería muy importante en términos simbólicos y reales, además de un mensaje muy positivo, hacia el pueblo mendocino, que es a quien realmente representamos. Las diferencias partidarias deben quedar de lado cuando estamos hablando de un tema que afecta a nuestra provincia y a la vulneración de nuestra confianza y expectativas. En situaciones como ésta y tantas otras, en las que los márgenes de acción de la provincia es tan acotado, la unidad transversal de la política fortalece y potencia un reclamo que es por demás justo y oportuno”, finalizó.