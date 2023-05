Wado de Pedro, candidato único: ¿a presidente o a gobernador?

Otra vez, Máximo lo hizo. Invitó a los intendentes con una razón y terminó saliendo con otra cosa. La foto con Wado De Pedro, el “único presidencial presente” descolocó a más de uno. “Fuimos porque nos convocaron por lo del 25 de mayo. Sabíamos que seguro íbamos a hablar entre nosotros, como siempre hacemos, pero lo de la foto con Wado fue mucho”, reconocieron tres de los presentes.

La reunión fue convocada a través de su gerente en la provincia, Martín Insaurralde, quien no estuvo en Quilmes con todos los que escucharon la “nueva bajada de línea” de Máximo Kirchner, a quien volvieron a notar “sin estrategia y medio a los tumbos”.

Sin embargo, ya nadie puede hacerse el distraído. Habría que preguntarle a Alberto Descalzo, uno de los más veteranos, que lo recibió hoy en su distrito, Ituzaingó, para realizar un acto estrictamente político armado a las apuradas y para la ocasión.

¿Fue la foto de ayer de los intendentes junto con el hijo de los dos presidentes y Wado De Pedro una respuesta al reclamo de “generosidad” que mencionó Sergio Massa el viernes pasado en San Fernando? En aquella oportunidad también amenazó con irse del Frente de Todos si sus socios del oficialismo no tomaban otra decisión. Una lista única para las PASO, con él como candidato presidencial.

Si bien escuchar lo escucharon, quizás no hayan interpretado bien lo que Massa quiso explicitar. Quería que lo eligieran a él, pero los únicos nombres mencionados fueron Axel Kicillof y Wado de Pedro, como gobernador o presidente, según lo que termine disponiendo Cristina Fernández de Kirchner. Para peor, todos se siguen sacando fotos y no se dedican a ordenar "el ruido político, que después trae ruido económico", como el ministro siempre expone.

El resto de los referentes oficialistas con aspiraciones de suceder a Alberto Fernández deberán presentar precandidatos en todas las demás franjas de la votación, o sea, para la provincia y en los municipios. Traducción final: puede haber PASO o lista única, pero la que propongan desde el Instituto Patria será la única que tenga a Kicillof y a Wado De Pedro en la boleta.

“Cada vez nos encierran más…De abrir, ni hablar. Estamos camino a la derrota y sin reacción”, reconoció uno de los allí presentes.

Nadie lo dijo, pero el propio Insaurralde hace más de un mes visitó en su casa de Tigre a Sergio Massa para proponerle otro juego. Ser ambos candidatos en la provincia, el primero como gobernador, el segundo como vice. ¿Adónde dejarían a los delegados de La Matanza Fernando Espinoza y Verónica Magario? Nadie lo sabe. Quizás el intendente en uso de licencia de Lomas de Zamora sabía del plan que tenía La Cámpora para Axel Kicillof. Axel Kicillof, con uno de los candidatos que lo respaldan

Los títulos de las crónicas remarcaron que Axel Kicillof no fue invitado. Error. El propio Insaurralde, con quien tienen más de una diferencia, le comunicó del encuentro. Que el jefe de Gabinete provincial no haya ido a lo que él organizó puede ser analizado con otros ejemplos de organizaciones tan complejas como la política.

Y otra vez las preguntas. ¿Tenía sentido que fuera hasta Quilmes para escuchar cómo su enemigo íntimo, Máximo Kirchner, lo “emparrillaba” delante de todos para que se anime a ser candidato presidencial sin especular en la más que segura reelección provincial? Hoy su principal operador, Carlos Bianco, dejó expresamente claro que no iba a hablar luego que ayer dijera que Axel estaba dispuesto a competir por la presidencia. Cerca del ministro del Interior admiten que la indicación recibida es que se exhiba, recorra, hable con todos y siempre sabe que él es parte de un sistema operativo con terminal en el Instituto Patria.

Las diferencias con Kicillof surgen porque el gobernador opera con sus propios medios y estrategias consultando sólo con la vicepresidenta, sin pensar lo que quiere o pretende su hijo.

"Wado – Axel o Axel – Wado” sería la dupla para Nación y Provincia que evalúa el kirchnerismo duro. Como se ve, Massa no estaría en estas fórmulas, aunque nada es definitivo. El resto de los precandidatos, Daniel Scioli o Agustín Rossi, por ejemplo, en caso de querer presentarse, lo podrán hacer, pero con sus respectivos candidatos en las demás categorías de la lista, compitiendo contra los intendentes que no se apartarán de lo que diga Cristina Fernández de Kirchner.

A pesar de haber pasado por Quilmes, Avellaneda y La Matanza, tres lugares ultra k, Scioli no genera confianza ni en Máximo ni en su estructura política. Tampoco tiene una relación de amistad con Kicillof. A pesar de esto, sus operadores, coordinados por Alberto Pérez, no solo salieron a la caza de los avales sino, también, de lugares de reunión que deje en claro su proyecto presidencial. “No volvamos a perder ocho años”, sería su lema, en alusión al momento en que la gente no lo eligió y prefirió cambiar con Mauricio Macri.