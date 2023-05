El antecedente electoral que ilusiona a Mauricio Pinti en Maipú

Sin lugar a dudas, una de las sorpresas electorales del domingo fue el triunfo de Mauricio Pinti Clop frente a Néstor Majul en la interna de Cambia Mendoza. A pesar de que la diferencia con el actual intendente de Maipú, Matías Stevanato, fue de casi 20 puntos, por distintos factores el radical se ilusiona con dar un batacazo y recuerda el antecedente del departamento de San Martín en las elecciones del 2019. En aquel municipio, el peronismo se impuso cómodamente en las PASO pero en las elecciones generales ganó por estrecho margen el radical Raúl Rufeil.

Los casos no son idénticos ya que Stevanato capitalizó casi la totalidad de los votos del Frente Elegí, mientras que en 2019 en San Martín el peronismo dividió fuerzas en las PASO entre Jorge Omar Giménez y Cristian Etem. Pero para Pinti Clop el precedente les sirve como faro. "Vamos a trabajar desde mañana mismo. En 2019 Gimenez le sacó una diferencia mayor a Rufeil y Rufeil ganó la general", afirmó en diálogo con MDZ Radio.

Para lograr ese objetivo apuntarán específicamente a tres sectores. Primero, los vecinos que no fueron a votar que no fueron pocos. Apenas el 62% del padrón acudió a las urnas y Mauricio Pinti Clop sabe que a ese segmento apático con las elecciones deben seducirlo con sus propuestas.

"Tenemos buenas expectativas porque hubo gran ausentismo. Votó un 60% del padrón cuando históricamente es 70 o 75%. El ausentismo puede entenderse por el fin de semana largo, desconocimiento de la obligatoriedad de ir a votar a las PASO o hartazgo con la clase política. A esas personas tenemos que buscarlas y contagiarlas con nuestro proyecto", esgrimió.

El otro grupo al que intentarán cautivar es a aquellos que eligieron una lista que no podrá competir en las elecciones generales del 3 de septiembre. "Muchas de las listas que fueron cayendo no simpatizan con el peronismo y quizás no conocen nuestras propuestas", manifestó.

Por último, también dijo que un gran porcentaje de la población no sabe bien cómo votar con Boleta Única y por ese motivo hubo más de 8.200 votos nulos en Maipú. Para evitar que eso ocurra en las elecciones generales apuestan a ayudar en la campaña a que el ciudadano se que todas las dudas que le queden.

Por otro lado, dio por descontado que Néstor Majul los acompañará en ese objetivo a pesar de haber perdido la primaria.

Néstor Majul perdió la interna radical.

"Si hacíamos una apuesta creo que nadie iba a apostar por mi persona porque se había instalado por los aparatos que íbamos a quedar afuera. pero lo demostramos como hay que hacerlo, en las urnas. Creemos que somos una generación que llegó para quedarse en Maipú, transformarlo y dar el cambio. Con Néstor hablamos a las 20 del domingo", señaló Pinti Clop.

"Si en 30 días dimos este viraje interno, imagínense en estos cuatro meses lo que puede ocurrir. Podemos llegar a dar una buena noticia el 3 de septiembre", finalizó.