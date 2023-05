Ninguneo opositor a la entrevista de Cristina Fernández de Kirchner

La oposición no reaccionó a la entrevista de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner junto al periodista Pablo Duggan en el programa "Duro de Domar". Los referentes de Juntos por el Cambio, La Libertad Avanza, el peronismo no K y la izquierda no dieron opinión a lo declarado por la expresidenta.

Los precandidatos presidenciales del PRO, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, no comentaron las expresiones de la mandataria. El expresidente Mauricio Macri no dijo nada. Tampoco lo hizo el diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei, ni el gobernador de la provincia de Córdoba (no K), Juan Schiaretti.

Los radicales no declararon nada al respecto. El gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, el diputado nacional, Facundo Manes, el exgobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y el senador nacional, Martín Lousteau, no largaron comentario.

Qué dijo Cristina Fernández de Kirchner

Cristina Fernández de Kirchner criticó a la Justicia al destacar que “Tribunales y los sets de televisión deben ser los lugares en que más fácil se hace política. Otra cosa es cuando llegás al Gobierno”. Luego destacó que el "el partido judicial ya es inocultable. Se ha vuelto un dispositivo de persecución política".

Señaló que la política no era así hasta 2015 pero a partir de diciembre de 2015 y 2016 ya había habido "atisbos de judicialización de la política". También destacó que hubo un castigo social para los involucrados en el viaje a Lago Escondido.

"Con una cautelar de la Corte mantuvieron suspendida la aplicación de Ley de Medios. ¿Alguien tiene alguna duda después de lo que pasó con Tucumán y San Juan? 72 horas antes de que empezara la veda, suspenden dos elecciones, después de un fin de semana donde había habido elecciones que fueron muy desfavorables para Juntos por el Cambio, activaron el dispositivo. Y ahora parece que viene Formosa. Se van a animar a todo", agregó.

Afirmó que tiene libertad condicional respecto a la condena en torno a la Causa Vialidad. Luego habló de la economía de la siguiente forma: "En una economía bimonetaria como Argentina, el endeudamiento vertiginoso que hizo el macrismo, la combinación con tasa alta de interés, cuando se van los dólares se produce un proceso inflacionario".

"Hasta 2015 teníamos el mejor salario de América Latina, se podían comprar 2.500 dólares por mes. Hoy muy pocos pueden eso, hay que saber diferenciar los distintos problemas que tiene la economía", sumó.

"En la economía bimonetaria de Argentina, el endeudamiento en dólares agrava la restricción externa. Si las operaciones inmobiliarias se hacen en dólares, la gente quiere ahorrar en dólares, necesitás dólares para producir y, si además necesitás pagar la deuda, los dólares no alcanzan", sentenció.