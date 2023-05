En Juntos por el Cambio la tildan de “traidora” y ella asegura que dan “vergüenza ajena”

La candidata a vicegobernadora de la provincia de Córdoba por el schiarettismo, Myrian Prunotto, salió al cruce de las declaraciones de los referentes del PRO, Patricia Bullrich, y de la UCR Gerardo Morales, que la tildaron de “traidora” por sumarse a la coalición Hacemos Unidos por Córdoba.

Fue durante el acto de lanzamiento de Luis Juez como candidato por Juntos por el Cambio en Córdoba la semana pasada, que congregó a la ex ministra de Seguridad, el gobernador jujeño y al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

"Quisieron dividirnos, quisieron comprarnos y solamente se llevaron a dos traidores", cuestionó Gerardo Morales refiriéndose a la intendenta de Estación Juárez Celman (en uso de licencia) Myrian Prunotto, y el expresidente del PRO cordobés Javier Pretto, que aceptó ser el candidato a viceintendente por el schiarettismo en la ciudad de Córdoba. Previamente, Bullrich había señalado: "Acá quedan los valores, con los traidores se van los despojos".

Patricia Bullrich y Gerardo Morales tildaron de "traidora" a Myrian Prunotto por sumarse a la coalición de Juan Schiaretti.

Pero la radical díscola no se quedó callada y aseveró que la forma en que se definió la lista de Juntos por el Cambio para la provincia de Córdoba le dio “vergüenza ajena” y cuestionó que en localidades como Malagueño se haya elegido candidato tirando una moneda al aire. “Me parece una falta de respeto para la ciudadanía. Es un sistema muy poco democrático”, expresó.

También criticó que haya quedado fuera del listado de candidatos a legisladores provinciales, Pedro Dellarrosa, exintendente de Marcos Juárez, ciudad a la que Juntos por el Cambio llama “el kilómetro cero”.

“Ver que quedaba afuera de la lista un dirigente como él, para poner al presidente de la UCR como vicegobernador y como primer legislador provincial, es demostrar que no se negociaron las candidaturas, que tenés un partido que no te representa, que no se deciden candidatos en asamblea o a través de una votación”, expresó Prunotto a MDZ.

“Por eso creo que fue correcta mi decisión de sumarme a otro espacio (por el schiarettismo). Allá siguen pensando en perder las elecciones, muestran muy poca vocación de servicio y no hacen más que repartirse los cargos. Me dio vergüenza ajena la forma en que se manejaron, pero también me dio tranquilidad saber que nosotros con Javier (Pretto) hicimos las cosas bien. Que la lista de legisladores la armamos pensando en el proyecto, no en los cargos”.

Pedido de desafiliación

Por otro lado, cuestionó a quienes le piden desafiliarse del radicalismo por formar parte de la fórmula con el justicialista Martín Llaryora. “Aunque me lo pidan, no van a poder cambiar el hecho de que pueda ser la primera vicegobernadora radical de esta provincia”, dijo. “Y si van a querer criticar a los candidatos que somos de otro partido en Hacemos Unidos por Córdoba, van a tener que sacar de su propia lista a los candidatos que son peronistas en Juntos por el Cambio”, ironizó refiriéndose a Luis Juez.

Cabe recordar que Juez tiene origen en la extracción del PJ previo a formar su propio partido, el Frente Cívico. "Si tengo que votar entre dos peronistas, déjeme elegir al que hizo cosas por Córdoba Juez superpobló la Municipalidad de Córdoba cuando fue intendente. El mismo Rodrigo del Loredo, el candidato a intendente de JxC, tiempo atrás dijo que la gestión de Juez había sido una catástrofe para la ciudad de Córdoba. No resisten archivo", lanzó.

Por una fórmula que incluya a Manes y Schiaretti

En franco apoyo a la precandidatura a presidente del gobernador Juan Schiaretti, Prunotto bregó además por “nacionalizar” una alianza entre diferentes partidos con un proyecto de gobierno fuera de la grieta. “Una fórmula que integren Facundo Manes y Juan Schiaretti sería una forma de manifestar que este proyecto de integración de diferentes partidos a nivel nacional. Estoy convencida de que podría ser un buen mensaje para los argentinos”.

“Necesitamos demostrar que tenemos unión entre dirigentes que tienen intenciones y vocación de servicio", sostuvo la intendenta de Juárez Celman en uso de licencia. "En los dos veo la voluntad de romper esto. Se han juntado, han dado la cara, no han tenido problemas. Los otros están permanentemente peleando, no hay un discurso concordante con lo que piensan", analizó la compañera de fórmula de Martín Llaryora.