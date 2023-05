Multan al intendente de La Paz, Fernando Ubieta, por "vicios graves" en obras públicas

A través del fallo 17.858, el Tribunal de Cuentas dispuso una multa de 60 mil pesos para el intendente de La Paz, Fernando Ubieta, por irregularidades detectadas en el manejo de la obra pública. También multaron a otros cuatro funcionarios municipales con sanciones que van de los 60 mil a los 110 mil pesos. En su defensa, los responsables de la administración municipal advirtieron que algunos de los errores cometidos son producto de la "inexperiencia" mientras que por otro lado también incidió la inflación.

El Considerando II del fallo habla de inconsistencias detectadas en dos obras públicas adjudicadas a la empresa TERRA SRL. En ambos casos se marcó el mismo cuestionamiento: falta de cumplimiento de la normativa contractual que rigió la contratación con la empresa y el pago de un anticipo financiero del 30% sin que estuviera contemplado en la oferta.

"Son las primeras grandes obras que asume esta gestión; y esto es importante de destacar porque reconocemos los errores que se han cometido, pero entendemos que no es un dato menor aducir que esto ha sido producto de la inexperiencia de la gestión", contestaron desde la Municipalidad de La Paz ante las observaciones que realizó el órgano de control.

En el caso de la obra de terminación del Polideportivo de La Paz, el anticipo fue de 17.4 millones de pesos sin que estuviese contemplado ni autorizado por Decreto Municipal.

Pero además de ello, el Tribunal de Cuentas detectó que se pagaron ítems que no fueron terminados en su totalidad o, peor aún, nunca se hicieron. "Del relevamiento de la documentación, referida a la certificación y al pago de la totalidad de los ítems (100%) de obra básica y de adicionales, se verificó en obra que, no todos los trabajos fueron realmente ejecutados como refleja la certificación base de los montos liquidados”, observan desde el órgano de control.

"En consecuencia de lo anteriormente expuesto, los responsables incurrieron en la deficiencia de certificar y pagar la totalidad de los ítems (100%) de obra básica y de adicionales, siendo que, se verificó en obra que, no todos los trabajos fueron realmente ejecutados… sino que se reemplazaron por otros trabajos sin que al momento del pago ningún funcionario avalara dichas alteraciones de la obra originalmente licitada, a través de norma legal correspondiente”, adhiere el fallo 17858.

Por ejemplo, un ítem era el piso deportivo flexible de Guatambú. El municipio certificó y pagó por una cancha de 1066m2, pero cuando los auditores del Tribunal de Cuentas midieron constataron que medía 540 m2. Es decir, una sobre certificación del 49%.

Para justificar esa situación, y otras similares, el municipio aduce que responde a las modificaciones de obra que se aprobaron y que las cuentas "se encuentran equilibradas en una ecuación patrimonial entre adicionales y supresiones". El Tribunal de Cuentas critica cómo se cuantificaron esas alteraciones y cuestionó que no haya más documentación probatoria que un certificado firmada por una arquitecta pero a pesar de ello da por subsanada la partida no comprobada, que en el caso de la cancha de básquet era de 3.8 millones de pesos.

A pesar de ello, entiende que lo que si subsiste y es motivo de sanción a los responsables es el procedimiento administrativo irregular debido a que no se han respetado los procedimientos legales contemplados.

En otras palabras, se pagaron tareas que no se hicieron o se hicieron a medias, pero esas erogaciones se justificaron con otros adicionales que no formaban parte del proyecto inicial.

Por todo ello el Tribunal de Cuentas decidió aplicar multa a Fernando Ubieta(Intendente Municipal), Ariel Hugo Poves (Secretario de Hacienda y Economía), Sergio Omar Barrientos(Contador General), Sonia Lambas (Directora de Obras Públicas y Privadas) y Valeria Silvia Valli (Arquitecta Municipal). Las sanciones son de 60 mil pesos, 90 mil pesos y hasta 110 mil pesos, además de correr vista de todo a Fiscalía de Estado.

Otro fallo contra la Municipalidad de La Paz

El año pasado el Tribunal de Cuentas detectó graves irregularidades en La Paz en el manejo discrecional de 39 millones de pesos del programa "Trabajar por La Paz". En concreto, se multó a funcionarios porque se encontraron inconsistencias en las bases de datos de las cuentas por cobrar (base de contribuyentes) "que no permiten cumplir con la adecuada custodia y cobranza de los mismos".

Así consta en el fallo 17.711 que remarca que en el año 2020 la Municipalidad de La Paz puso en funcionamiento el programa "Trabajar por La Paz" para "generar empleo y ejecutar trabajos en beneficio de la comunidad". Sin embargo, se entregaron 39.9 millones de pesos sin que se hiciera un estudio para evaluar la necesidad de las personas que recibieron el dinero.

"Del análisis realizado, se detectó que: a) No hay solicitud del beneficiario que exponga la necesidad del subsidio. b) No hay dictamen de Asistente Social que certifique el estado de necesidad de quien solicita el subsidio. c) No se implementó un 'recibo prenumerado' con el detalle de las entregas, que contenga además del nombre del beneficiario, número de documento de identidad y firma o constancia de recepción; el destino del subsidio y que estuviera intervenido por quien efectivamente entregue el dinero. d) No hay constancia de CUIT, CUIL o CDI. e) No hay, en la mayoría de los casos, 'Legajo Social'", enumera el órgano de control.

Esta observación sigue pendiente y en el propio fallo 17858 entienden que "subsiste parcialmente la observación toda vez que se aportó parte de la documentación que constituye los legajos de beneficiarios, en el marco de la implementación del programa municipal “trabajar por la paz" y vuelve a ratificar que los responsables incurrieron en procedimientos administrativos irregulares, por las falencias señaladas en el otorgamiento y rendición de estos subsidios. Pero como ya fueron sancionados por el fallo 17711, no volverán a multar por ese tema.