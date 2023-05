Cerró la votación y se espera un domingo peronista, con un Sergio Uñac "presente-ausente"

Ya cerraron las urnas en las cuatro provincias que tuvieron elecciones este domingo, con las expectativas puestas sobre todo en las diferencias que obtengan los oficialismos y los desempeños de opositores que buscan posicionarse de cara al futuro. Queda un interrogante en Tierra del Fuego, mientras que hay clima triunfalista en Salta y La Pampa. En San Juan, una votación distinta por la suspensión de la categoría gobernador.

Sergio Uñac no pudo ser candidato, aunque su boleta y figura estaba en el cuarto oscuro: no solo porque la boleta de gobernador no hubo tiempo de quitarla, sino porque su foto estaba en todos los tramos de los cargos legislativos y municipales. A la espera de lo que defina la Corte Suprema sobre la posibilidad del gobernador de ir por un nuevo mandato, las elecciones de este domingo servirán para medir fuerzas de cada espacio, con la oposición viendo si logra acercarse al lema oficialista.

En Tierra del Fuego es donde el conteo de votos suma un grado extra de incertidumbre. El gobernador Gustavo Melella busca la reelección pero para concretarla necesita superar el 50% para ganar en primera vuelta y no ir al balotaje el 28 de mayo, en dos semanas. Luego de la ruptura del Juntos por el Cambio local, de haber segunda vuelta también es un misterio quién quedará en el segundo puesto.

En Salta, Gustavo Sáenz apuesta a un resultado arrollador para ratificar su poderío en la provincia. Ayudado por una oposición dividida (hay 12 fórmulas en total), no se esperan sorpresas en el resultado. A nivel local, las miradas están puestas en la elección de intendente de la capital, donde podría haber cambio de mando. Bettina Romero tiene una difícil elección contra Emiliano Durand.

Similar es el panorama en La Pampa. Las elecciones de medio término vienen siendo muy parejas o incluso con triunfos opositores, pero luego en las ejecutivas el peronismo vuelve a demostrar su poderío. Sergio Ziliotto se encamina a un nuevo mandato con la incógnita puesta en el porcentaje de votos que alcance.

Salvo en Neuquén, las elecciones vienen mostrando triunfos de los oficialismos, aunque generalmente con guarismos inferiores a los conseguidos cuatro años antes (Jujuy y La Rioja, las excepciones).

La otra particularidad que se viene repitiendo es la baja en la participación, algo que los primeros cortes vendrían ratificando la misma tendencia.