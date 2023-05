Sebastián Bragagnolo explicó por qué no irá por la reelección y respondió las críticas de Suarez a La Unión Mendocina

El intendente de Luján de Cuyo, Sebastián Bragagnolo, dio detalles acerca de su decisión de no ir por la reelección, pese a haber tenido la posibilidad constitucional de hacerlo. En diálogo con MDZ Radio, el jefe comunal lujanino se refirió a la designación de su jefe de Gabinete, Esteban Allasino, como su sucesor. Además, llenó de elogios al precandidato a gobernador de su espacio, Omar De Marchi, y tildó de "soberbias" las declaraciones del mandatario provincial Rodolfo Suarez acerca de la conformación de La Unión Mendocina, quien aseguró días atrás que se trata de un "cocoliche".

De forma sorpresiva, Bragagnolo comunicó el 21 de abril - a horas del cierre de listas- que no competiría por la reelección en Luján de Cuyo. Respecto a esa determinación, que llamó la atención, comentó: "Estas cosas terminan siendo la excepción cuando deberían ser la regla. Estuve en Medellín, Colombia, y no estoy hablando de Europa, donde por ahí nos comparamos con países del primer mundo. Es un país latinoamericano y los intendentes no se reeligen. El lema es que la obra que empieza uno la termina el otro. Son políticas a largo plazo. Lo que estamos intentando hacer en Luján es eso y tiene que ver con mi decisión".

"En mi caso, prácticamente no he tenido domingos, feriados, etc. Destiné 24 horas del día a esto. La transformación ha sido potente, aún con muchas cosas por hacer. Detrás de mí hay un enorme equipo. Esteban (Allasino) fue jefe de Gabinete de Omar (De Marchi) y mío. y conoce la gestión como pocos. La transformación de Luján sigue para adelante, independientemente de las personas. Hay que despersonalizar a la política", añadió.

"En lo personal necesitaba destinarle tiempo a mi familia. Acabo de ser papá de un hijo de 4 meses. Fui secretario de Gobierno y concejal. Llevo 12 años de trabajo contínuo. Algunos en política tomamos decisiones diferentes y no hace falta aferrarse un cargo y no soltarlo, aún cuando la encuesta que menos nos daba arrojaba 60% y con la reelección asegurada. Hay un enorme equipo con personas Esteban (Allasino) para continuar y mejorar. (...) Hay que entender la política de otra manera. No podes anteponer nuestra camiseta al interés del vecino. Y generalmente lo que ocurre eso. Se puede hacer de otra manera".

Al ser consultado acerca de si su salida de Cambia Mendoza afectó la relación con el Gobierno provincial, Bragagnolo señaló: "Al menos de mi parte no y espero que del otro tampoco. Hay compromisos. Vengo gestionando hace dos años de manera insistente en cada presupuesto la segunda etapa del hospital del Luján. El gobernador se comprometió conmigo a visitarla y confío en que va a ser así. Creo que van a vanzar en la licitación".

"Omar sabía de esta decisión y lo veníamos hablando. Estoy colaborando de lleno con los equipos técnico", dijo al mencionar nuevamente su decisión de no ir por la reelección. Y luego indicó: "Omar tiene una vocación genuina para ser gobernador de Mendoza. Tiene ganas, equipo y experiencia. Omar le puede dar un aporte enorme a Mendoza".

Tras participar de la Asamblea Legislativa el 1 de Mayo, el gobernador Rodolfo Suarez criticó la conformación del frente La Unión Mendocina, la cual calificó de "cocoliche". "A los mendocinos yo les aseguro que no les gustan los ‘cocoliches’, no les gustan estas mezcolanzas de unos con otros. No les gusta uno que dice sí a la minería y otro que dice que no, uno que dice que no al populismo y al kichnerismo y lleva al kirchnerismo”, subrayó el gobernador.

Ante esto, Bragagnolo dejó de lado su postura conciliadora y opinó: "Me parece que caen en una soberbia muy grande -y la soberbia nunca es buena consejera- cuando, en realidad, hay un montón de gente que se está sumando un proyecto. Siempre con mayor diversidad de fuerzas e institucionalidad, a Mendoza le fue mejor. Habla más de la persona que crítica que de a quien critica".

