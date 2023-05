Operativo clamor, críticas a la Corte Suprema y a la oposición: los ecos de la exposición de Agustín Rossi

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, destacó que su exposición brindada ayer en el Senado "casi no tuvo críticas", a excepción de cuando trató el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre las elecciones en Tucumán y San Juan, y señaló que la oposición mantuvo "silencios" sobre algunos puntos por "no tener elementos" para contestar o en señal de "asentimiento".

"Salvo el fallo de la Corte, el resto de mi intervención casi no tuvo críticas. Fueron 35 minutos donde hablé de la generación de empleo, del volumen de exportaciones, de ciencia y tecnología, de salud y aspectos destacables y no hubo ninguna réplica", afirmó Rossi en declaraciones formuladas esta mañana a la radio Nacional Rock.

La contundente defensa a Cristina Kirchner

En ese sentido, agregó que desde la oposición "no contestaron nada" cuando expuso sobre el reseteo de los teléfonos de las colaboradoras del diputado Gerardo Milman que "ahora sabemos que fueron hechos en una oficina" de la precandidata a presidenta Patricia Bullrich en el marco de la investigación del intento de asesinato de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

"Tampoco contestaron nada sobre la persecución judicial a la expresidenta. Ni cuando dije que la Corte se entrometía en aspectos del poder legislativo. Ni cuando señalé que el fallo de la Corte salió cuando (exadministrador de la Corte Suprema, Héctor) Marchi estaba declarando en la comisión de Juicio Político. O hable del (exministro de Justicia Porteño) Marcelo D'Alessandro", puntualizó.

Y remarcó: "O no habrán tenido elementos para contestar o el silencio significa asentimiento. A Bullrich, a D'Alessandro y al (presidente de la Corte, Horacio) Rosatti no los defendió nadie".

La interna del Frente de Todos

Por otra parte, el funcionario dijo compartir con el ministro de Economía, Sergio Massa, "la idea del ordenamiento político", pero consideró que "no hay que forzar" un candidato de síntesis si no se genera dentro del Frente de Todos (FdT).

"Hay que dejar abierta la posibilidad de que existan las PASO. Nuestro espacio político está en condiciones de hacer unas internas ordenadas, amigables y con reglas del juego claras", opinó.

Sin embargo, agregó que si Cristina Kirchner es candidata, "no va a haber PASO porque no hay nadie que se enfrente a ella".

En este sentido, insistió en que el fallo de la Corte que suspendió las elecciones en San Juan y Tucumán, fue una clara respuesta a "la posibilidad de tener cinco derrotas electorales" ya que en esas provincias "todas las encuestas decían que ganaba el justicialismo".

"La decisión estaba destinada a generar un impacto político e incertidumbre electoral. Hubiéramos completado diez elecciones donde Cambiemos hubiera ganado una sola, en Jujuy. El sol con las manos no se puede tapar; en algún momento las elecciones van a ocurrir", subrayó.

"La unidad del FdT está garantizada. Es condición necesaria para el proceso electoral, pero no es condición suficiente", concluyó.