Juan Manzur tuvo su plaza, puso fecha de elecciones y ya tendría refugio político

En un acto multitudinario en plaza Independencia, Juan Manzur anunció que “en la primera quincena de junio el pueblo tucumano va a ir a las urnas" y lanzó contra la Corte Suprema: “Es un fallo inoportuno que agrede las autonomías provinciales. Agrede el federalismo de la República Argentina. No estamos de acuerdo con este fallo, lo respetamos pero no estamos de acuerdo. No corresponde”. Habían circulado rumores de que las elecciones en Tucumán podrían ser el 28 de este mes, pero fue desestimado por Manzur debido al fin de semana largo y la fecha tentativa sería el 11 de junio.

Manzur se refirió a la espada de Damocles en su discurso frente a los militantes sobre la explanada de Casa de Gobierno, una frase popular que empleó para catalogar las decisiones del máximo tribunal como un “peligro inminente". “Pesaba una espada de Damocles sobre la democracia tucumana, una cautelar que impedía que los tucumanos vayan a votar y entren al cuarto oscuro donde son libres, están solos y votan. Eso es lo que impidieron. Una verdadera espada de Damocles sobre el federalismo, sobre la autonomía provincial pero sobre todo sobre la democracia y la voluntad popular de los tucumanos, objetando que Juan Manzur sea candidato en Tucumán. (Por eso) ayer tomé una decisión por el bien de la democracia, de los tucumanos, pero también fiel a los principios de mi partido político -lo digo orgulloso- el peronismo”, retrucó.

El Peronismo tucumano está más unido que nunca



Como presidente del PJ local y jefe de campaña del #FrenteDeTodos reafirmo la fórmula @OsvaldoJaldo, gobernador y Miguel Acevedo, vicegobernador para seguir transformando la provincia y potenciando su desarrollo integral. pic.twitter.com/zggvCSc17y — Juan Manzur (@JuanManzurOK) May 12, 2023

En una conferencia de prensa convocada ayer a la noche, el ex jefe de gabinete de la Nación dio marcha atrás y se bajó de la candidatura a vicegobernador por el Frente de Todos por Tucumán. El elegido para su reemplazo es el Ministro del Interior de la provincia, Miguel Acevedo, un hombre de carrera del gobierno provincial que se presenta por primera vez a un cargo electivo. “El peronismo tucumano está más unido que nunca. El jefe de campaña del peronismo en Tucumán soy yo”, agregó sin titubear.

Si bien Manzur sostuvo que será un “militante más” y cumplirá el rol que le otorgue el peronismo, se especula que si el actual senador nacional Pablo Yedlin (FdT) gana y asume como legislador provincial, renunciaría en octubre a su banca en el Congreso y asumiría como suplente en el Senado el ex jefe de gabinete.

Gran decisión de la conducción @JuanManzurOK :Miguel Acevedo para acompañar la fórmula con @OsvaldoJaldo



Desde la #ListaOficial830 Capital seguimos trabajando para que “el Domingo que sea”, el peronismo gane en la provincia y @RossanaChahla sea la 1era intendentA de #SanMiguel pic.twitter.com/ifhwRlboQ1 — Pablo Yedlin (@pyedlin) May 12, 2023

Mientras tanto, la Corte Suprema ya tiene en sus manos la renuncia a su postulación del actual gobernador y hasta el lunes Germán Alfaro (Juntos por el Cambio) debe expresar si replicará el pedido de la Fiscalía de Estado, con el argumento “sin Manzur, no hay obstáculo” o si da su conocimiento.