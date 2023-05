Tucumán: Juan Manzur bajó su candidatura tras el fallo de la Corte

El gobernador de Tucumán, Juan Manzur, anunció esta noche en conferencia de prensa esta noche que baja su candidatura a vicegobernador, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Y confirmó que en su lugar irá Miguel Acevedo, actual ministro de Interior de Tucumán. "Ha cumplido siempre una tarea excepcional y hoy pensamos en él para ocupar lugar", dijo el gobernador.

"En virtud de hechos acontecidos y situaciones dadas sobre cautelar de la Corte de la cual hemos respetado con el vicegobernador Jaldo, hemos tomado decisión de declinar mi candidatura a vice de la provincia. Lo hacemos para generar certezas y previsibilidad. Nuestro espacio tiene hombres y mujeres de primerísimo nivel. Nunca estuvimos especulando de algún cargo publico para seguir militando dentro del PJ", aseguró Manzur, al tiempo que confirmó que no hay chances de que las elecciones se lleven adelante este domingo "Lo que buscamos es que la Corte de la Nación cese con la cautelar para que los tucumanos puedan votar", añadió durante la conferencia.

"Lo hago para el bien de los tucumanos y del peronismo. El peronismo me asignó responsabilidades importantes. siempre me ajusté al derecho, siempre en cumplimiento de la ley", manifestó Manzur. Y respecto al fallo, sumó: "No estamos de acuerdo pero no quiero entrar en calificaciones".

Al mismo tiempo, expresó: "No hay impedimento para que sigan las elecciones. Esperamos que en el mismo plazo que rechazó el pedido de cautelar hagan caerla para que tucumanos en conjunto vayan a las urnas a votar. Lo único que queremos es votar, ir a las urnas. Este domingo no hay posibildiades fisícas ni materiales de llevar adelante las elecciones. Hay que cambiar boletas, habra nueva fórmula".

“Déjenme acá. Estoy feliz en Tucumán”, sostuvo el exjefe de Gabinete sobre las posibilidades de volver al Gobierno nacional.

“Acevedo dio muestras cabales. Conoce la provincia, conoce el interior de Tucumán. No tenemos dudas que hará un gran aporte a nuestro espacio político en este lugar que le toca. Hay que pensar siempre en preceptos y conceptos que nos guían como espacio político. Siempre decimos, primero la patria, después el movimiento y por último, los hombres. Nadie es imprescindible en nuestro espacio político”, destacó.

Y agregó durante la conferencia de prensa brindada en Casa de Gobierno junto al candidato a gobernador Osvaldo Jaldo: "Yo seré un dirigente más, un militante desde donde el gobernador piense que seré útil. Es lo que le corresponde a cualquier dirigente. Estoy tranquilo, con entusiasmo y muchas fuerza para redoblar esfuerzos para que el PJ siga frente al gobierno”.

“Mañana a las 11 horas convocamos a todos los candidatos que acompañan a nuestra fórmula Jaldo-Acevedo en Plaza Independencia. Así actuamos en el bien y futuro de Tucumán. Lo que viene, conociendo a Osvaldo Jaldo, que ya estuvo al frente de la gobernación y tuvo gestion brillante, es mucho mejor para todos los tucumanos. El PJ seguirá frente al Gobierno de Tucumán”.

Noticia en desarrollo...