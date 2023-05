Agustín Rossi explicó en el Senado a qué se debe la acelaración inflacionaria

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, explicó hoy en el Senado que la aceleración inflacionaria que acusó la economía a partir de enero de este año, que ya roza el 8% mensual, se debe a la caída de reservas de dólares.

Ante una consulta de la senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri, el santafesino señaló que "en los primeros 15 días de enero la evolución de los precios era similar a como venían evolucionando los últimos tres meses del año pasado".

"En general parecía que los precios empezaban a encontrar un sendero descendente", siguió, para luego advertir que "en la segunda quincena de enero se dispararon y la aceleración de los precios comienza a viajar en una velocidad acelerada".

"¿Qué es lo que sucedió en ese momento? El mercado, la economía, llámenle como quieran, toma nota no de la sequía, sino de los efectos de la sequía. Y dice: le van a faltar al Gobierno 20 mil millones de dólares. Y concluye: como el Gobierno no tiene esos 20 mil millones de dólares, va a tener que devaluar. Y como va a tener que devaluar, cosa que el Gobierno no hizo, empieza a fijar precios para adelantarse a esa devaluación", analizó el ministro coordinador.

A su criterio, "eso es lo que pasó este año en un país que además viene con una inercia inflacionaria" que no fue "creada por este Gobierno solamente, porque el Gobierno de (Mauricio) Macri dejó el país con un 54% de inflación".

En este sentido, Rossi apuntó que "hay que contar la historia desde su conjunto" y recordó que "con la sequía de 2018, el Gobierno de Macri fue corriendo al FMI y firmaron un compromiso por el que entre 2022 y 2023 había que estar devolviéndoles entre 18 y 19 mil millones cada año".

"Hay un escenario en la economía argentina en donde a la economía, producto de la pandemia (SIC) le faltan 20 mil millones de dólares, y no los tenemos; y producto de la guerra, el año pasado nos generó un déficit de 5.000 millones: 25 mil millones", especificó.

Para finalizar, insistió en que "el tema de las reservas tiene impacto inflacionario", y aseguró que desde el Gobierno se está intentando que el nivel de inflación de este año sea "el más bajo posible".

"Todos los días tratamos de encontrar un sendero descendente de la inflación", remató Rossi.