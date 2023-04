El spot "pro mapuche "de un precandidato a gobernador del peronismo

Alfredo Guevara, precandidato a gobernador de Mendoza dentro del Frente Elegí (ex Frente de Todos), lanzó un spot de campaña muestra su apoyo a los pueblo originarios mapuches, en el marco del latente conflicto por el reconocimiento de tierras del Sur provincial a las comunidades Lof el Sosneado y Lof Suyai Levfv por parte del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

El referente de Derechos Humanos que tuvo un gran protagonismo mediático en los últimos años porque ser el abogado defensor de la líder local de la Tupac Amaru, Nélida Rojas, sostuvo en sus redes sociales: "Nuestros pueblos originarios no son el enemigo que la alianza pro-radical pretende crear. No queremos más violencia, no queremos más discursos de odio en nuestra provincia",

EN MENDOZA TENEMOS IDENTIDAD



Nuestros pueblos originarios no son el enemigo que la alianza pro-radical pretende crear. No queremos más violencia, no queremos más discursos de odio en nuestra provincia.#ElegíJusticiaSocial #GuevaraGobernador pic.twitter.com/yXQtDPaSRj — Alfredo Guevara (@Alfredo72110038) April 9, 2023

"Acá podemos ver a los mapuches que no existen", dijo en tono irónico el abogado fiel a Cristina Fernández de Kirchner, que mostró en el fragmento audiovisual a un grupo de personas de la comunidad mapuche con banderas.

"Sí existen las comunidades mapuches, es un pueblo pacífico que reclama por identidad cultural, que es nuestra. Si nos quieren quitar nuestra cultura nos quitan todo. Si nos quieren quitar nuestra memoria, nos quitan nuestra identidad", aportó Guevara bajo el lema #ElegíJusticiaSocial.

Guevara es hijo del fallecido ex legislador Alfredo Guevara quien fue asesor legal de las madres de Plaza de Mayo, militó en el peronismo y fundó el Polo Social, referenciado con el padre Luis Farinello.

En la actualidad es uno de los precandidatos a mandatario provincial dentro del Frente Elegí, junto con Martín Hinojosa y Nicolás Guiillén.