Elecciones PASO: toma temperatura la interna peronista en Lavalle

El 30 de abril se llevarán adelante las elecciones PASO en siete departamentos de la provincia y, entre estos, se encuentra Lavalle, donde -tras 22 años- Roberto Righi dejará el intendente. En el municipio del Norte de Mendoza, la disputa por suceder a Righi derivó en que el Partido Justicialista (PJ) presentara tres candidatos para las primarias: Edgardo González, Gerardo Vaquer y Leticia Katzer. En diálogo con MDZ Radio, González habló de la decisión de postularse, pese a que Vaquer a pesar de que el favorito del actual jefe comunal sea Vaquer.

La negociaciones en Lavalle duraron hasta el último minuto para que se cumpliera el límite de presentación de candidato. El diputado provincial Edgardo González (Unidos por Lavalle) optó por competir contra el senador provincial Gerardo Vaquer (Gestión Somos Todos). Sobre la determinación de no haber dado un paso al costado, señaló: "Hemos sido parte del equipo por largos años. Habíamos acordado en su momento que íbamos a hacer encuestas y que al que mejor le diera, ese iba a ser el candidato y que detrás de éste se iba a lograr la unidad del peronismo. Esto lo hablamos con nuestro intendente (Roberto Righi). En julio me daba a mí en primer lugar. En enero volvimos a hacerlo y me seguía dando. El candidato elegido por el intendente era el senador Vaquer, así que tomamos la decisión de armar nuestra propia lista".

Gerardo Vaquer y Roberto Righi.

Sobre cómo es su relación con con Righi, después de haber elegido jugar en la interna, González señaló: "Seguramente no está de acuerdo, pero más que una decisión personal fue en conjunto. Hay varios chicos que han sido integrantes del equipos por años. También lo consultamos con ellos".

Y completó: A mí me pasaba algo que no era natural en la política: cuando en julio hice la encuesta, no me había movido políticamente. Era solamente la gente que consideraba que después de Roberto tenía que ser yo el intendente. Eso fue de boca en boca y creciendo. Para enero ya era un montón. Y, cuando llegó el momento de tomar la decisión, creíamos que no había que anhelar algunos cargos en el municipio. Era no darle la espalda a gente que consideraba que yo debía ser el candidato".

Respecto a cómo será "el día después" de haber competido en una intensa interna con Vaquer, subrayó: "No lo hemos tomado como un combate. Simplemente dirimimos dentro del peronismo quién es el candidato que la sociedad quiere. Son campañas limpias y tranquilas. Queremos tomar contacto directo con la sociedad, algo que se ha perdido".

Por último, ante los rumores de que Roberto Righi podría ser candidato a gobernador, González respaldó ese eventual escenario. "Nosotros estamos muy convencidos de que a Lavalle le conviene que sea Roberto Righi. Consideramos que tiene los méritos suficientes para llegar a ocupar un cargo de ese nivel".

Las elecciones PASO en Lavalle serán el 30 de abril y las generales el 3 de septiembre.