Alberto y su entorno: entre la indiferencia y la desconfianza con Berni

Alberto Fernández vio en vivo lo que pasaba con Sergio Berni. Lo vio en sus televisores de la quinta de Olivos, y lo mantuvo informado Aníbal Fernández, de los pocos ministros "albertistas" que sostienen lealtad en el Gabinete. Quien trastabillaba y sangraba a raíz de la muerte del colectivero de la línea 620 era la persona que cometió las faltas de respeto más grandes para con el propio presidente. No se inmutó, siguió con su agenda de trabajo y fue a recibir un intendente.

"Se metió solo, sabía que podía pasar, no es problema nuestro", se sinceró un funcionario con despacho en Casa Rosada. Y agregó: "un tipo que denigró e insultó al presidente no puede pretender que un espacio entero se brinde a expresar preocupación, somos todos grandes y sabemos dónde nos metemos".

Tiempo atrás, cuando Sergio Berni evidenció su distancia con el Gobierno, había sido duro con Sabrina Frederic, exministra de Seguridad de Nación con Alberto Fernández comenzando su gestión. Después vinieron los dardos solapados y las críticas internas, Berni furioso con el criterio nacional con emisarios y con charlas con Cristina Fernández de Kirchner, donde aseguraba que el destino era un fracaso. Eran días de Berni todavía con vínculo con Cristina, ambicionando ser gobernador o presidente en nombre del kirchnerismo duro.

Finalmente Sergio Berni dejó de hablar con el presidente y casi sin dialogo con el gobernador, Axel Kicillof, quien tampoco se entrometió directamente con la golpiza que recibió el ministro el lunes al mediodía. Su estilo rústico y frontal choca con la mayoría del gabinete provincial, y su llegada al equipo bonaerense fue pedido expreso de la vicepresidenta.

Alberto Fernández ordenó averiguar qué había sucedido y recibió información de internas gremiales y algo casual, no vinculante al propio Berni. No le dio entidad, repasó su acto a Chile, pidió un informe sobre el tema y lo dio por terminado. No está a favor de la violencia, no vio con buenos ojos el contexto en el que se generó, pero no tomó ni tomará nunca una posición de solidaridad real con Berni, a quien considera un traidor y un inútil.

El entorno del presidente no ve en estos días anda enrarecido, creen que la situación no peligra, que la inflación es un problema a resolver y que Alberto Fernández va a jugar la PASO y que lo harán probablemente con el protagonismo de Daniel Scioli. "Una interna Scioli contra Wado de Pedro, imaginate, ellos tienen 25.000 cargos y mucho dinero, pero con eso no haces nada si no tenes política", azuzan en el entorno presidencial.