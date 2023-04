Sergio Berni sigue con la denuncia y va con todo contra quienes lo golpearon

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, optó por continuar con la investigación sobre los colectiveros que lo agredieron el pasado lunes cuando se presentó en la manifestación que los trabajadores llevaban adelante tras el asesinato del chofer Daniel Barrientos.

Berni estaba citado para hoy a las 9 de la mañana en la sede de la fiscalía de Carlos Fel Rolero, quien tiene a cargo la causa por denuncia de la Policía de la Ciudad, pero en las últimas horas se comunicó con el fiscal y manifestó su decisión de proseguir con la causa.

Tras el hecho, el funcionario de Áxel Kicillof se ha presentado en varios medios televisivos dando declaraciones sobre los ocurrido y manejando diferentes hipótesis. En una de ellas, puso un manto de sospechas sobre el móvil del asesinato de Barrientos. "No fue lo habitual, no quiero naturalizar. Por lo general los delitos tienen patrones que coinciden. Cambian los actores pero los patrones son siempre los mismos", explicó Berni el lunes en declaraciones al canal América Noticias.

Insistió con que no es lo habitual "que crucen un auto a las 4 de la mañana, a un colectivo que no tiene plata", aunque se excusó de dar más precisiones para no entorpecer la investigación.

Sobre la agresión que recibió, el ministro aseguró que hubo infiltrados" en la protesta de colectiveros, realizada en Avenida General Paz y Juan Manuel de Rosas, en repudio al asesinato de Barrientos.



"No puede ser que la única metodología sea agitar. Había agitadores del PRO que los tenemos recontra conocidos. Había infiltrados del PRO y Patricia Bullrich es parte de ese sector. Que se hagan responsables. Cuando llegué al lugar había actores que ya los conozco", aseguró por Radio 10.