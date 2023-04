Aníbal Fernández no se calló nada y disparó directamente contra Axel Kicillof: "Es un..."

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, afirmó que desde la cartera que encabeza se encuentran "trabajando con los colectivos" que circulan por los distritos del conurbano bonaerense, luego del asesinato del chofer Daniel Barrientos, ocurrido el lunes en horas de la madrugada en la localidad de Virrey del Pino, en el partido bonaerense de La Matanza.

Además, el ministro no evitó meterse en la interna del Frente de Todos y cuestionó fuertemente al gobernador Axel Kicillof por ser "un desconocedor" de la realidad de los reclamos tras el crimen del colectivero.

"Él dice una cosa que lo muestra como un profundo desconocedor de lo que sucede, que es lo que plantea él, ´nosotros estamos tratando de tener seis mil hombres en la provincia’, hay más de seis mil repartidos en todos los distritos desde hace un buen tiempo, con lo cual él desconoce lo que está sucediendo y lo que estamos haciendo, desde fines de 2021, que fue la presencia en todas las estaciones, en donde bajamos el delito a un número importantísimo", disparó Aníbal Fernández.

Y agregó, sobre las acusaciones que hizo Kicillof sobre la gestión nacional en materia de Seguridad, que "yo no lo sé, es un problema de Kicillof, no mío, preguntale a él. Él dice: ‘Nosotros venimos reclamando los seis mil....’, alguien le dio el número y a él le gusta repetirlo, bueno repetí lo que vos quieras pero, lo que no sabés, es que ya están esos. Hace rato que están trabajando en la provincia de esa manera y que nosotros estamos motivando para modificar o mejorar la participación en varios puntos del conurbano".

Kicillof, hace un mes, reiteró el pedido de envío de seis mil gendarmes a la provincia de Buenos Aires para combatir la inseguridad: “Venimos solicitando el envío de gendarmes desde que estaba como ministra Sabina Frederic. Siempre solicitamos enfáticamente el envío de seis mil gendarmes. Hubo muchas conversaciones, incluso con el presidente, sobre este tema, pero todavía no mandaron ninguno de esos 6 mil”.

Tras el asesinato del colectivero, el gobernador bonaerense dijo que el ministro de Seguridad bonarense, Sergio Berni, “habló con Aníbal Fernández, están en contacto las líneas de los ministerios, si hay un despliegue de gendarmes es bueno”, y que necesitan “coordinar, además de la fuerza que está haciendo la Policía Bonaerense”.