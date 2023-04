Patricia Bullrich cruzó a Sergio Berni y le pidió que "deje las teorías conspirativas"

En medio del revuelo por la violenta agresión que sufrió Sergio Berni en una protesta de colectiveros, la presidenta del PRO y precandidata presidencial, Patricia Bullrich, cruzó en duros términos al ministro de Seguridad bonaerense y le pidió que deje de lado las "teorías conspirativas".

Berni había asegurado que fue víctima de una “emboscada” y acusó a supuestos “infiltrados” del PRO que, según él, responden al sector de Bullrich.

"Conmigo no, Berni", aseguró Bullrich, y agregó: “La verdad es la verdad. No hay teoría conspirativa. La verdad es la angustia, es la muerte de un colectivero. Es la crónica de una muerte anunciada”.

Matan a un colectivero a meses de jubilarse. ¿Cómo no indignarse?



Esto sucede cuando, en vez de luchar de frente contra el crimen, se participa de un gobierno que avala la delincuencia.

No admito la violencia contra la autoridad, ni hoy ni cuando fuimos víctimas.



La… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) April 3, 2023

Desde el kirchnerismo cuestionaron a Bullrich por no haber condenado el ataque a Berni e intentaron sembrar sospechas sobre su supuesta participación en el hecho. Hoy, Berni se sumó a las especulaciones y dijo que el crimen del colectivero pudo haber sido planificado. "No sé si no nos tiraron un muerto”, aseguró.

Bullrich se había reunido hace un par de semanas con un grupo de choferes de la línea 620 en Morón. Además, estuvo en un acto en La Matanza el jueves pasado. Esas imágenes fueron difundidas por dirigentes del Frente de Todos en las redes sociales para sugerir una supuesta vinculación de la presidenta del PRO con el ataque a Berni.

Desde el entorno de Bullrich remarcaron que esos carteles con la frase “Nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo” suelen estar en las marchas por la inseguridad en el conurbano. “Si tuvieran relación con la realidad, sabrían que están en todos lados”, aseguraron.

En el entorno de la titular del PRO repiten que el kirchnerismo debe hacerse cargo de la crisis por la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Además, destacan la actuación de los efectivos Policía de la Ciudad, que rescataron a Berni cerca del cruce entre la Avenida General Paz y Juan Bautista Alberdi.