La inesperada coincidencia entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta por la agresión a Sergio Berni

Tras la agresión que sufrió el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, los principales dirigentes de la oposición reaccionaron de forma similar al acontecimiento. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se unieron en el repudio a la violencia de los colectiveros.

Berni aterrizó en la manifestación por el crimen del chofer asesinado en la localidad de Virrey del Pino, La Matanza. Su presencia generó descontento entre los asistentes y recibió una muy mala respuesta. Volaron ladrillazos y golpes dirigidos a la cara del ministro.

El mandatario bonaerense insistió en quedarse, pero el revuelo fue semejante que se vio obligado a partir. Previo a su salida, éste sufrió varias heridas al ser atacado por los manifestantes que se concentraban en el cruce de la avenida Juan Manuel de Rosas y General Paz.

Matan a un colectivero a meses de jubilarse. ¿Cómo no indignarse?



Esto sucede cuando, en vez de luchar de frente contra el crimen, se participa de un gobierno que avala la delincuencia.

No admito la violencia contra la autoridad, ni hoy ni cuando fuimos víctimas.



Patricia Bullrich reaccionó a lo ocurrido y destacó: "Matan a un colectivero a meses de jubilarse. ¿Cómo no indignarse? Esto sucede cuando, en vez de luchar de frente contra el crimen, se participa de un gobierno que avala la delincuencia. No admito la violencia contra la autoridad, ni hoy ni cuando fuimos víctimas. La autoridad y el orden son necesarios y se construyen con el ejemplo, estando siempre del lado de la institucionalidad y no solo cuando conviene".

Horacio Rodríguez Larreta, por su parte, expresó un mensaje de similar connotación respecto al repudio de la violencia: "Toda mi solidaridad con la familia del chofer asesinado en La Matanza y el agradecimiento a la Policía de la Ciudad por su trabajo, especialmente a los 8 policías heridos. Repudio las agresiones al ministro Berni, estamos en contra de toda violencia, nos merecemos vivir en paz".

El diputado de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy, fue mucho más duro. "Años justificando robos y homicidios. Años destruyendo trabajos y oportunidades. Estas son las consecuencias, Sergio Berni. Mi solidaridad con la familia y compañeros del colectivero asesinado, y con los 17 millones de bonaerenses que dependen de este gobierno de incapaces", escribió.

La exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, señaló: "Mi solidaridad con los millones de bonaerenses que salen cada mañana a trabajar con MIEDO, y con la familia de Daniel Barrientos, el colectivero asesinado en La Matanza. La política se convirtió en un circo dramático y sin espectadores. Es el hartazgo, el cinismo y el relato sin respuestas".

El presidente de la Coalición Cívica, Maxi Ferraro, por su parte afirmó: "El chanta del Ministro Berni hace el show de siempre, no puede ocultar que no hay plan, que no hay política de seguridad y que los resultados son más muerte, anomia y hartazgo. El pueblo de La Matanza y millones de bonaerenses necesitan respuestas, no se trata de 'poner la cara'”.