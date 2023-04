A fin de año, el sueldo de los legisladores de Mendoza rondará los $800 mil

Este viernes, el Ejecutivo provincial comunicó que depositó los salarios con un importante aumento para los trabajadores de los tres poderes: Ejecutivo mismo, Legislativo y Judicial. Esto surge tras el acuerdo en paritarias entre el Gobierno y los gremios ya que los haberes de estos está atado a la discusión salarial.

El sueldo promedio neto que reciben los legisladores de Mendoza es de $600.000 y el cálculo lleva a que en octubre, con el aumento escalonado, percibirán casi $800.000.

Al respecto, la izquierda mendocina saltó con los tapones de punta. "Con este nuevo aumento van a estar el sueldo en $798.800, no muy lejos del millón de pesos, podríamos decir. Mientras un obrero de viña todavía no llega a los $100.000, diez veces menos. Era lo que mencionaba Lautaro Giménez (precandidato a gobernador del FIT). Así que efectivamente, este como están atados al sueldo a esto, esto que muchas veces he criticado en las paritarias, legisladores se quejan de que los docentes, los estatales, salgan a reclamar por por paritarias, por aumento de salario. Bueno, después se ven ampliamente beneficiados", indicó la precandidata a vicegobernadora por el FIT Noelia Barbeito, en MDZ Radio.

uD83CuDFE6Ningún Legislador de #Mendoza va a informarlo. Pero HOY cobraron sus dietas con un nuevo aumento y este año sus sueldos alcanzarán $798.570uD83DuDCB8. En diciembre cobraban $467.000 y tendrán incrementos por otros $331.570.

uD83CuDF47El sueldo de obrero de viña es de $79.930, diez veces menos. — Lautaro Jimenez (@LautaroJimenezB) April 28, 2023

Mientras que, por su parte, Lautaro Jiménez expresó: "En diciembre cobraban $467.000 y tendrán incrementos por otros $331.570. El sueldo de obrero de viña es de $79.930, diez veces menos. Tenemos que terminar con todos los privilegios políticos y exigir la aprobación de una ley de sueldos que equipare el sueldo de los legisladores al de una maestra con 36 años de antigüedad y 30% de Zona. Y que los sueldos de los trabajadores cubran la canasta familiar".

Vale aclarar que el sueldo de los legisladores provinciales, como expresan desde el FIT, está atado a los acuerdos paritarios que logra el Gobierno con los gremios. Es decir, este año tendrán un 71% de aumento respecto del 2022.

Además, el salario se encuentra atado al 95% de lo que cobra el gobernador de la provincia.