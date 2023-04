Omar De Marchi no juega en la PASO del domingo pero busca festejar

Cuando no se conocía públicamente si finalmente Omar De Marchi se iba o no de Cambia Mendoza, se produjo el cierre de listas de precandidatos para las elecciones PASO (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias) anticipadas de siete departamentos que serán este domingo. En esa instancia, como referente del PRO local, el ahora precandidato a gobernador por La Unión Mendocina firmó la adhesión al frente oficialista pero luego no impulsó a ningún precandidato dentro de Cambia Mendoza. Paralelamente, sus futuros socios políticos (el PD, Libertarios, Partidos de los Jubilados y Encuentro) presentaron aspirantes para las diferentes comunas pero en una en particular se anticipó lo que sería luego La Unión Mendocina: San Carlos, donde el diputado Jorge Difonso logró unir a Encuentro por San Carlos- el frente que gobierna el departamento desde 2007- a los nuevos aliados. De acuerdo a los sondeos previos, es muy posible que el candidato de la alianza gane la PASO y se especula con que De Marchi, si eso sucede, aparezca en escena festejando o al menos, atribuya por redes sociales el triunfo también a lo que fue la previa de la alianza que ahora lidera.

Consultado su entorno, negaron tener una decisión tomada sobre lo que harán el domingo. “Estamos trabajando mucho en coordinación de nuestros equipos, no hemos decidido nada aún”, dijeron. Es que por estos días, los referentes de La Unión Mendocina, que terminaron de conformarse hace menos de una semana con el cierre de listas de precandidatos para las primarias provinciales, están armando encuentros para tener una estrategia común de cara a lo que se viene. En especial porque la fórmula la integra un radical nuevo en el frente: el intendente de Las Heras Daniel Orozco quien decidió postularse como precandidato a vicegobernador de De Marchi el jueves de la semana pasada, es decir al filo del cierre de listas que fue el sábado 22. En esta semana previa a las PASO del domingo, De Marchi no ha hecho referencias públicas a los comicios ni tampoco sus referentes. Tampoco se han mostrado acompañando a nadie. "No está definido lo que haremos el domingo", agregó ante la consulta con este diario el diputado nacional Alvaro Martínez, un hombre muy cercano a De Marchi.

Otro de sus grandes socios, los demócratas, estarán el domingo en la sede partidaria de calle Sarmiento de Ciudad para esperar los resultados electorales aunque podrían más tarde, acercarse a San Carlos. “Nosotros participamos con el Frente Libertario, Demócrata y Jubilados en Santa Rosa, Maipú, Lavalle y San Rafael. En Tunuyán y en San Carlos hicimos un frente más amplio. En el caso de este último departamento, somos parte de Encuentro por San Carlos”, contó a MDZ el presidente del Partido Demócrata Armando Magistretti. “Estaremos en nuestra sede este domingo y después se verá qué haremos más tarde, pero no hay nada preestablecido”, confió. Se espera un triunfo casi seguro de los oficialismos para estas PASO: esto implica que los 6 municipios peronistas ganarán el comicio como así también el médico pediatra Alejandro Morillas como precandidato a intendente que es postulante de Encuentro por San Carlos.- aunque no se sabe si la sumatoria de los precandidatos del Frente Cambia Mendoza puede ser mayor que del único postulante de Encuentro, por lo tanto ese resultando es incierto. Además, como se estrena la boleta única como herramienta electoral, hay incertidumbre de cómo podría la ciudadanía comportarse.

“PD, Libertarios, Jubilados, Unión Popular, son mismos partidos que forman LUM, por lo tanto un triunfo en San Carlos será un anticipo de lo que buscamos a nivel provincial”, dijo un integrante del frente. “Todavía no hemos definido, pero seguramente estaremos en San Carlos”, agregó. En ese sentido, Difonso y su equipo fueron los encargados de la campaña en el departamento, sin embargo en la lista de precandidatos a concejales fueron incluidos también los seguidos del presidenciable Javier Milei.