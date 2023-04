Las sensaciones de Jorge Difonso sobre el cierre de listas y el lugar que ocupará en el frente demarchista

Finalmente se presentaron las listas para las elecciones provinciales y el diputado provincial y exintendente de San Carlos, Jorge Difonso, expresó sus sensaciones sobre la conformación del frente La Unión Mendocina, que es liderado por el diputado nacional y precandidato a gobernador Omar De Marchi.

Difonso, que buscará renovar su banca en Diputados -con la salvedad de que lo hará por el primer distrito electoral y no por el tercero-, señaló que "es un objetivo cumplido. Hace un par de meses era muy difícil imaginar una nueva fuerza con la presencia territorial que tiene La Unión Mendocina. Es una fuerza que apunta a esos objetivos que nosotros trazamos: lejos de (Alfredo) Cornejo y de La Cámpora".

Y añadió que "además de cumplir con el postulado, tiene presencia en los departamentos. Es una alternativa altamente competitiva que va a ser el canal de participación mendocina".

Antes de que se anunciara al intendente de Las Heras, Daniel Orozco, como compañero de fórmula De Marchi, el propio Difonso llegó a sonar como una de las alternativas para la vicegobernación, además de tener fuertes intenciones de ir por el sillón de San Martín. En sentido, manifestó: "Siempre dije que si tengo que ser candidato, iba a serlo. Pero para acompañar también. No era prioritario ser candidato a gobernador. En este esquema era oportuna la formula De Marchi-Orozco".

Sobre haber ingresado a la lista de Diputados y no de Senadores, indicó estar conforme y dijo que "fue un acuerdo provincial, vamos a ayudar a la consolidación del frente en ese espacio. Fue una decision de la mesa del frente". En tanto, otro triunfo en el armado es que el actual jefe comunal de San Carlos, Rolando Scanio -socio de Difonso en el partido Unión Popular- será precandidato a diputado en primer término por el tercer distrito.

La @UnionMendocina es una realidad.

Nace una esperanza para una nueva Mendoza.

La incorporación de Jorge Omar Giménez

El exintendente de San Martín Jorge Omar Giménez fue una de las incorporaciones de peso que abrochó De Marchi. El histórico ex jefe comunal peronista, hoy distanciado con la conducción del PJ, competirá para volver a gobernar el municipio del Este dentro de La Unión Mendocina.

Difonso, que fue intendente de San Carlos mientras Giménez lo era en San Martín, destacó que en aquel momento "tenían una relación muy buena. Me consta el trabajo que hizo". Y sobre la circunstancia que los terminó aliando, puntualizó que "es una presencia importante. La idea es tener un frente plural. Es una persona que tiene antecedentes en el PJ. También hay otros peronistas que quizás no tengan el mismo nivel de conocimiento".

Con Jorge Giménez nos une la pasión por Mendoza y también todo lo que tenemos que hacer para que San Martín recupere el impulso que supo tener.



!Es una alegría que se sume La @UnionMendocina y nos acerque toda su experiencia!

Ante la consulta de cómo le comunicarán al electorado su propuesta, que incluye la participación de peronistas, explicó: "El factor común es la situación de Mendoza. En niveles productivos, de empleo en blanco, etc. Es producto de la mala gestión del Gobierno. Lo mismo que criticamos cuando armamos Cambia Mendoza, como, por ejemplo, la chequera para los municipios que no comulgan con las mismas ideas políticas, no cooptar la Justicia con jueces militantes. Acá Cornejo lo hace. Cornejo es el kirchnerismo a la mendocina".

Sobre quienes usan en su contra su pasado político massista, Difonso se defendió y expresó: "Massa está en el Frente de Todos y yo en otro. Nos quedó una relación personal, pero nosotros estamos en otro frente".