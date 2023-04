El motivo por el cual el PJ demora la presentación de listas completas

Gran parte de tres de las cuatro listas de precandidatos a la Legislatura provincial del Frente Elegí y a 11 intendencias que se eligen el próximo 11 de junio aún son un misterio. El sábado pasado a la medianoche venció el plazo para que se presentarán los listados de precandidatos para los comicios provinciales y el frente peronista postuló cuatro listas internas con sus respectivas fórmulas para gobernador y vice. Las de los sectores mayoritarios de ese partido s son la encabezada por Omar Parisi- Lucas Ilardo, como representantes del kirchnerismo, y la que lidera Guillermo Carmona, junto a Liliana Paponet por el lado de los intendentes no kirchneristas. Ahora, están usando el periodo de tachas, que es un tiempo legal extra para subir o bajar candidatos, para ordenar sus listas. Algunos dirigentes se ilusionan con la unidad pero hay resistencia de los jefes comunales, en especial del intendente de San Rafael Emir Félix. La Cámpora y Unidad Ciudadana, que son el kirchnerismo, se preparan para competir en primarias.

En un panorama donde hay otras dos alianzas partidarias- el oficialista Cambia Mendoza y la Unión Mendocina que lidera Omar De Marchi- que se estima podrían a llegar a pelearle el liderazgo opositor al Frente Elegí, el PJ intenta acomodar los nombres de los mejores jugadores primeros en las listas para la Legislatura y los 11 concejos deliberantes (7 comunas tienen elecciones este próximo domingo, entre las que se encuentran las 6 gobernadas por el PJ).

Esta decisión se debe a que en el caso de contar con un porcentaje de votos que no le permita lograr muchas bancas en las cámaras de la Legislatura, los primeros ingresarán con seguridad. Pero como antes deberán competir en la PASO, los sectores en pugna se preparan para esa elección. Estas horas son de arduas negociaciones pero las posiciones no parecen acercarse por lo tanto la primaria no será un trámite formal – como en La Unión Mendocina que lleva como precandidato a gobernador De Marchi únicamente- sino que habrá disputa en las urnas por ver cuál es la fórmula ganadora.

La ilusión de la unidad

Algunos dirigentes se ilusionan aún con la unidad. Sin embargo intendentes como Félix y su hermano Omar quien va como precandidato para sucederlo en el cargo, se resisten a que a menos de 5 días de la PASO municipal, sus precandidatos legislativos compartan listas con La Cámpora con quien competirá en las internas del domingo. De hecho ambos dirigentes tienen un discurso muy diferenciado del kirchnerismo y se resisten a integrar un mismo listado de cara a las elecciones generales de junio. En ese contexto, los intendentes están armando su estructura encabezada por Carmona como aspirante a la gobernación, quien es el secretario de Malvinas y está enemistado con La Cámpora. La vice la aportan los Félix, ya que Paponet es una diputada nacional sureña que reporta políticamente a su espacio. Esa lista tiene como cabezas en cada sección electoral a jugadores clave de cada uno de los jefes comunales no kirchneristas.

El PJ tiene varias fórmulas.

El kirchnerismo por su parte, también levanta la bandera de las PASO. Ya lo hizo públicamente la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti la semana pasada, donde argumentó que era la mejor manera de dirimir la lista. Sin embargo, el espacio sorprendió con el postulante a gobernador: Parisi un exintendente que tiene origen demócrata pero que hace 15 años dio el salto al peronismo, junto a su esposa, la legisladora Marisa Garnica. Su candidatura sugirió a gran parte de la dirigencia que podría ser posible de ser bajado porque no está instalado públicamente y que habría sido nominado para negociar luego el nombre final con otros sectores. Pero por estas horas, eso no parece ser así. Sino que habrá primaria real y el kirchnerismo también está ubicando nombres representativos primeros en las listas legislativas y en los Concejos Deliberantes de los departamentos en los que no son gobierno y en este panorama no tienen chances de ganar ninguna comuna nueva. En ese contexto, el diputado nacional Adolfo Bermejo- cercano al intendente de Maipú Matías Stevanato pero de buenas relaciones con La Cámpora- salió a respaldar por Twitter a la fórmula Parisi- Ilardo y sorprendió a más de uno.

Además de los listados del kirchnerismo y de los intendentes, resta que se conozca el de "La Base", que representan el abogado defensor de derechos humanos Alfredo Guevara y Patricia Galván, también con trayectoria en ese ámbito y además es de San Rafael. Quien ya presentaron sus listados es la fórmula de las organizaciones sociales que representan Nicolás Guillén y Lorena Martín, un dirigente del PTP y una funcionaria nacional del movimiento Evita. En ese sentido, informaron que: “Encabezando las listas a legisladores van por el primer distrito Juan Pablo Soloa, Sebastián Gonzalez, y por el segundo Eliana “Lali” Lucero, dándole a los movimientos sociales un rol social y productivo fundamental desde la economía popular, del cuidado y cooperativa. Son referentes provinciales de la UTEP.

También en cabeza de lista legislativa del segundo está Valeria Barros, una docente que actualmente se desempeña en la Junta Calificadora de Secundaria de la DGE de gran compromiso con el gremio educativo, junto a Paola Godoy, comunicadora social, Jonathan Palacio, un joven emprendedor del Valle de Uco, ambos por el tercero. Y en el cuarto distrito, completan la nómina Lautaro Nedic, joven abogado de General Alvear, de gran proyección social, y Eugenia Villegas, referente sindical de los municipales de ese mismo departamento”.