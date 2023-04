Con la economía en llamas, Alberto Fernández utilizó el helicóptero para dar una entrevista

Con la economía en llamas y el dólar blue subiendo $26 durante la jornada del lunes, el presidente Alberto Fernández usó el helicóptero oficial para aterrizar en la cancha de Ferro Carril Oeste, en el barrio de Caballito, a metros de la casa del humorista y conductor Mex Urtizberea, a quien le dio una entrevista para radio Nacional Rock.

Las imágenes de la aeronave presidencial bajando en el campo de juego de Ferro rápidamente circularon por Twitter y el mandatario fue duramente criticado en redes sociales.

El helicóptero oficial se movilizó hasta Ferro por la entrevista que dio el presidente. Si bien fue a buscar a Alberto Fernández -que había llegado a lo de Urtizberea en auto-, él finalmente no lo abordó “por las condiciones climáticas”. La niebla hacía complicado volar. Las autoridades del club Ferro Carril Oeste habían dicho en un primer momento que el Presidente había volado.

11 millones de personas se contagiaron de COVID-19 en la Argentina. 130 mil perdieron la vida, pero más de 10 millones se salvaron gracias a la salud pública, más todos los que también se salvaron gracias a la vacuna.



Es más difícil contar lo que no ocurrió. Pero debemos verlo. https://t.co/MM1Yt3EDWe — Alberto Fernández (@alferdez) April 24, 2023

Durante la entrevista, en la casa-estudio que Urtizberea tiene en el barrio de Caballito, Fernández dejó algunas respuestas insólitas. Recordó de qué se disfrazaba cuando era niño, contó que tiene más de 8000 mensajes de texto sin leer en su celular, relató que ayer su esposa, Fabiola Yañez, se quejó de que él interrumpiera la siesta que compartían para atender “reuniones pautadas”, y hasta imaginó al actor estadounidense Robert De Niro como eventual protagonista de una película sobre su vida.

Fernández se tomó más de una hora para hablar con Urtizberea en una mañana caliente, en la que el dólar volvió a subir y crece la preocupación por la crisis.

Así aterrizaba uD83DuDE81 @alferdez en Ferro para ir a una entrevista a la casa de @mexur (Nacional Rock).

La "agenda apretada" del presidente justificó el gasto de miles de dólares para trasladarse en helicóptero.

El dólar para ese entonces había trepado a los $460 uD83DuDD25uD83DuDCB5

>… pic.twitter.com/eZhxmpRJrZ — Animal Político (@zorropolitico1) April 24, 2023

Durante la entrevista hubo incluso un momento de emoción por parte de Fernández. “En las redes los mensajes fueron realmente impactantes. La piel se me... me emociona. Una señora me dejó un mensaje que decía: ‘Mi mamá, primero, murió por el Covid; después, mi papá murió por el Covid, pero los dos murieron en una cama digna de un hospital público, bien atendidos. Gracias Alberto’. Tremendo”, aseguró el presidente.

“La gente no ve lo que no ocurrió. Todas las vidas salvadas”, agregó Fernández como introducción al tema de la pandemia. Por la tarde, Fernández eligió ese pasaje de la entrevista para destacarlo en sus redes.

