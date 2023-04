Que piensa negociar Horacio Rodríguez Larreta con Mauricio Macri si decide bajar a Fernán Quirós

“A esta altura Horacio no tiene margen de negociación con Mauricio. ¿Qué gana si lo baja a Fernán para apoyarlo a Jorge Macri?”, confiesa a MDZ un operador de Horacio Rodríguez Larreta. Por otro lado un funcionario de primera línea plantea otro enfoque. “Nada debe ser tan terminante, siempre se dejar una puerta abierta para la negociación porque vamos a ser Gobierno el 10 de diciembre y vamos a necesitar de todos”.

En el seno del larretismo hay un debate en ciernes que tiene que ver con el vínculo entre su jefe y Mauricio Macri. Esa relación personal y política mejorará o quedará rota de acuerdo a lo que termine ocurriendo en el armado electoral en la Ciudad de Buenos Aires. Solo Rodríguez Larreta y un par de íntimos saben cómo irá administrando el mantenimiento de la candidatura de Quirós. Acá también hay “halcones” y “palomas”.

Los más duros plantean que el jefe de Gobierno porteño, luego de tomar el camino del desdoblamiento para las PASO, dio un paso de autonomía que lo lleva por a un camino cada vez más lejano al expresidente. El objetivo apunta a transformarse en el candidato de la UCR y la Coalición Cívica. Liderar a los sectores más moderados de Juntos por el Cambio a sabiendas de que el voto duro está mayoritariamente con Patricia Bullrich sin necesidad de ser ungida explícitamente por el propio Macri.

“Tenemos que ir a buscar al votante radical y al electorado blando que votó a Alberto Fernández en 2019. Eso con el macrismo no se puede lograr, por eso Horacio va a crecer en esos sectores cuanto más lejos este de Mauricio”, analiza un funcionario de CABA. Este diagnóstico es compartido por la mayoría del larretismo. Las disidencias comienzan cuando se habla de mantener o no la candidatura de Quirós. Los más belicosos sostienen que debe llevarlo como su candidato propio porque Jorge Macri “ya ha demostrado que juega para su primo y, por ende, para Patricia”. Y creen que entregar la postulación del ministro de Salud no le daría ninguna ganancia a su jefe cuando el expresidente tiene poco para negociar con él.

“Jorge nunca fue el candidato de Horacio y mucho menos ahora que se complicó la relación con la intervención de Mauricio”, precisa una fuente del larretismo de paladar negro. Los mismos que hacen correr trascendidos sobre un fallo adverso en la Justicia para el exintendente de Vicente López por cuestiones domiciliarias. Esa hipótesis está muy lejos de ser cierta, según comentan los operadores judiciales del PRO y de la UCR. “Solo agitan ese tema para intentar deteriorarlo a Jorge en su carrera electoral”, comentan en el entorno del ministro de Gobierno porteño.

En cambio los más moderados en el mundo larretista consideran que no se debe jugar tan al límite. “No podemos poner en riesgo CABA, por más que Horacio tenga una alianza en el Gobierno con Martín Lousteau. La primaria la debe ganar alguien del PRO, aunque sea Jorge Macri”, reflexiona un dirigente de larga historia en el partido amarillo. También es cierto que entre los actuales funcionarios se percibe cierto temor frente al desembarco del exalcalde de Vicente López.

“Si Horacio no es presidente, acá somos varios los que nos vamos a quedar sin laburo”, revela una fuente de ese sector. Los que más suenan para no continuar son Felipe Miguel en la jefatura de Gabinete, Martín Mura en Hacienda, Maria Migliore en Desarrollo Humano y Habitar y Eugenio Burzaco en Seguridad. Se trata de áreas estratégicas donde el primo Jorge intentará poner gente propia, al igual que el Banco Ciudad y en la cartera de Desarrollo Económico donde manda la UCR porteña. Suena lógico que Macri intente darle su impronta personal si se convierte en el sucesor de Rodríguez Larreta.