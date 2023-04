Alfredo Cornejo reconoció complicaciones para definir la sucesión de intendentes

Este sábado vence el plazo para la presentación de candidatos para las elecciones. A horas del cierre de listas, las distintas fuerzas políticas todavía no terminan de definir quiénes serán sus postulantes. En este contexto, el precandidato a gobernador oficialista Alfredo Cornejo reconoció las complicaciones a la hora de elegir los aspirantes a las sucesiones de los intendentes y adelantó que en la mayoría de los municipios habrá competencia interna en las PASO de Cambia Mendoza.

El senador nacional participó este jueves como disertante en la apertura de las jornadas internacionales "Base de datos de perfiles genéticos". Allí dialogó con la prensa y fue consultado sobre el tiempo de definiciones de cara a las elecciones provinciales.

Cornejo evitó adelantar quién lo acompañará en la fórmula en el puesto de la vicegobernación y sostuvo que tiene “conceptos generales” sobre la persona que ocuparía ese rol. Pero advirtió que resta conversar el nombre con los intendentes y con el gobernador Rodolfo Suarez.

“Hoy día estamos muy concentrados en la presentación de listas del sábado, así que en estos 3 días vamos a tener definiciones de todo tipo, estamos muy concentrados en tener buenos candidatos a intendentes”, expresó el dirigente radical. A la vez, reconoció las complicaciones que genera el hecho de que en muchos municipios gobernados por el radicalismo los jefes comunales no tienen posibilidad de ser reelectos y esto complica la definición de los aspirantes a la sucesión.

“La mayoría de nuestros intendentes no tiene reelección por una cláusula constitucional que impulse yo en su momento, que creo que es sana, pero que claro, complica a los oficialismos no tener reelección. Es muy sencillo elegir candidatos cuando van a la reelección porque son candidatos cantados. Entonces, nosotros estamos atravesando este cierre de listas con el gran desafío de elegir candidatos que no son tan conocidos, porque el que es conocido es el que es el actual intendente. Hacer esas sucesiones de candidatos no es una tarea sencilla, lo estamos trabajando, por supuesto con los intendentes que se van”, expresó el senador nacional que aspira a volver a ser gobernador.

Asimismo, también analizó las disputas que genera esta situación y el surgimiento de internas en estas gestiones radicales, como sucede en Las Heras, Guaymallén y Rivadavia, donde han habido cortocircuitos a la hora de definir candidaturas. “Yo creo que lo vamos a resolver muy bien. En mi caso yo siempre he querido resolverlo de común acuerdo, no quiere decir un acuerdo de élite, pero sí de común acuerdo con el intendente del lugar”, sostuvo.

Cornejo adelantó que “vamos a ir a PASO en Las Heras y vamos a tratar de llevar los mejores candidatos y renovar nuestro plantel dirigente. Y en Guaymallén creo que se está dando una renovación. Los candidatos que se escuchan son chicos jóvenes, poco conocidos, pero son puntal de la gestión de Marcelino”.

En este sentido, respaldó al postulante oficialista designado por Iglesias. “Marcos Calvente es un cuadro técnico que si no fuese candidato a intendente de Guaymallén yo lo quisiera tener ministro de un gobierno provincial. Es una persona que conoce mucho en su saber específico y demás, queremos apoyarlo fuertemente en Guaymallén”, indicó.

Por otra parte, sostuvo que este viernes se terminará de resolver si habrá competencia en todo el frente Cambia Mendoza. “Aspiramos a que haya, hubo en el 2019 competencia interna y creo que ayuda, para eso son las PASO y hay que usarlas en esa dirección”, expresó.

Agregó que en comunas como Tupungato, Rivadavia y Alvear también habrá competencia de precandidatos para las PASO, pero en Luján irá un solo postulante que será el secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema.