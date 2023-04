Marcelino Iglesias disparó contra el funcionario díscolo y admitió su indignación

La decisión de Marcelino Iglesias de apoyar a Marcos Calvente como candidato a intendente generó un quiebre dentro de la gestión en Guaymallén. El secretario de Gobierno, Nicolás González Perejamo, presentó la renuncia y se prepara para competir en las PASO a pesar de no contar con el aval del jefe comunal. "El candidato que va a ganar va a ser Marcos Calvente que es el que sigue los pasos que yo marqué", subrayó y se mostró afectado por la decisión de González de "romper las reglas del juego".

"Al principio de la gestión dije que acá no hay internas porque el que quiere pertenecer a un grupo interno le resta tiempo a la gestión", expresó Marcelino Iglesias en diálogo con Radio Jornada. "Estalló todo el sábado cuando yo digo quien creo que es el que mejor va a continuar la gestión y el otro, que pensó que iba a ser él, rompió las reglas del juego. Yo hago todo el esfuerzo para que los funcionarios se concentren en lo que se tienen que concentrar: gestionar", disparó.

Nicolás González Perejamo, Marcelino Iglesias y Alfredo Cornejo.

En ese sentido, explicó por qué considera que el actual secretario de Obras y Servicios Públicos, Marcos Calvente, es el indicado. "Yo creo que el perfil que necesita el próximo intendente es el de alguien capaz de gestionar obras, en un contexto duro sin financiamiento con el país raspando la olla", manifestó.

Iglesias destacó que en su gestión se redujo el gasto político, se redujo la planta de personal con 700 personas menos y se bajó la cantidad de secretarías y direcciones. Pero, sobre todo, se apostó a la obra pública.

"Mi prioridad fue hacer obras. Les dije a todos que me iba a reservar derecho y obligación de elegir al candidato", sostuvo justificando su inclinación por Calvente. "Las visiones y ambiciones personales nublan el panorama. Acá las cosas siempre las discutimos con visión. Si se quiere mejorar un servicio podemos discutir cómo. Eso es positivo. Pero una vez que terminaba la discusión y se acordaba algo, todos entendían que se abordaba el criterio más responsable o el posible y todos a trabajar", remarcó y dijo que esa lógica "estalló el sábado" con la decisión de González Perejamo de renunciar y ser candidato.

"Yo demoré todo lo posible esto porque la geste detesta que nos dediquemos a la interna", admitió y dijo que esto lo afecta "en lo personal y en lo íntimo". "Creo que cuando a uno lo eligen tiene que dedicarse todo el tiempo a tratar de solucionar los problemas de los vecinos", manifestó.

"Yo no he parado de trabajar ni después de operado. Porque tengo un compromiso hasta el 10 de diciembre y porque quiero que el rumbo se mantenga. Y si alguien no lo entendió por el microclima de sus amigos, sus afectos o su visión lo llevaron a tomar esa decisión, lo lamento. A mi me afecta pero no tiene que afectar la gestión", finalizó Marcelino Iglesias.