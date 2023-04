El excéntrico barón del conurbano que siempre "arregla" con el poder de turno

“Probablemente sea uno de los dirigentes políticos más polémicos y menos transparentes, pero siempre se caracterizó por licuar a la oposición local y saber seducir a los presidentes de turno”, le cuenta a MDZ una fuente del peronismo bonaerense para explicar la vigencia del intendente de José C. Paz, Mario Ishii. Interpreta así las razones por las cuales un personaje tan controvertido siempre sobrevive políticamente y nunca fue investigado a fondo por muchas situaciones poco claras. Pese a mostrarse poco interesado, el "barón" va a jugar por un nuevo mandato, quizás el último después de décadas en el poder.

Todo comenzó cuando Eduardo Duhalde dividió el viejo General Sarmiento en San Miguel, Malvinas Argentinas y José C. Paz, hasta ese momento cuentan referentes peronistas que Ishii era chofer y secretario del poderoso legislador provincial Juan Carlos De Nucci, un pesado del peronismo de la zona. De la mano de ese referente comenzó su carrera política en 1995 como concejal. Cuatro años después el clan De Nucci lo ayudó para llegar a ser intendente y también colaboró Roberto Travi, primer representante del actual DT de Boca Juniors, Jorge Almirón, oriundo de San Miguel.

Según fuentes del peronismo del oeste bonaerense, el puntero De Nucci se enfureció a medida que Ishii comenzaba a independizarse desde el inicio de su gestión en la municipalidad. “Siempre consideró que el Gordo era intendente gracias a él y que debía cumplir sus órdenes. Tal es así que le adjudican el secuestro de la madre de Ishii”, agrega otra fuente. Finalmente la progrenitora del jefe comunal fue liberada sin haberse pagado un peso de rescate. La señora María Isabel González fue protagonista de otro episodio estrambótico. Como su hijo la puso como primera concejal en la lista queda como virtual viceintendente, en una oportunidad el descendiente de japoneses se tomó licencia y quedó su madre a cargo del municipio.

También se cuenta por esos pagos que Ishii tuvo una historia de enfrentamiento muy violenta con Jaime Stiuso cuando este era el mandamás en la SIDE. El personaje tiene muchos ribetes kafkianos. En 2013 comenzó una dura interna entre el grupo de Stiuso y la Policía Bonaerense a cargo del comisario Hugo Matzkin que motivó el asesinato del “Lauchón” Viale, uno de los espías de mayor confianza del extitular de Contrainteligencia. En medio de esa guerra, Ishii salió a decir públicamente que “si le pasaba algo” hacía responsable a Stiuso y a Javier Fernández, auditor de la Nación. También trascendió en el mundo de la inteligencia que el barón fue secuestrado por un grupo que respondía a Stiuso. La versión siempre fue desmentida por Ishii, quien a su vez fue acusado por el exhombre fuerte de la SIDE de intentar asesinarlo por orden de Cristina Fernández de Kirchner. Esta adaptación de una serie de Netflix al conurbano concluyó con el silencio de los protagonistas. ¿Pacto de caballeros?

“Yo los tengo que cubrir cuando están vendiendo falopa con las ambulancias”, se le escuchó decir al jefe comunal en un video en 2020 durante el peor momento de la pandemia. Obviamente, Ishii recurrió después al famoso “me sacaron de contexto”. Pero lo más llamativo de este polémico episodio que la oposición prácticamente no se hizo eco, especialmente Ezequiel Pazos, el referente del PRO en José C. Paz. “Esa siempre fue la capacidad de Mario, puede jugar al límite pero su simpatía y habilidad para negociar le ha generado un blindaje asombroso”. Supo ser un duhaldista de la primera hora, también sedujo a Néstor Kirchner y amenazó con salir a “cazar a los traidores” luego de la derrota que sufrió el peronismo en las elecciones legislativas de 2009. En los últimos tiempos, Alberto Fernández suele recurrir a Ishii, quien lo recibe con un acto con una multitud que lo ovaciona y le levanta el ánimo. Hasta María Eugenia Vidal tuvo un acercamiento político con el alcalde del oeste en 2016. Compartieron varios actos en lo que parecía el inicio de una alianza. Hasta Marcos Peña se acercó a ese territorio.

Pese a que no termina de confirmar su candidatura a una nueva reelección, en el mundo del peronismo bonaerense dan por descontado que va a estar nuevamente en la boleta del oficialismo. Igual ya muchos empiezan a especular con la sucesión. Su estado mayor está conformado por el actual secretario de Gobierno, Juan Mansilla; el de Hacienda, Humberto Fernández; el presidente del Concejo Deliberante, Roque Caggiano y el diputado provincial José Pérez. Respecto a un eventual sucesor, Fernández no está en carrera porque es un técnico que lo acompaña desde 1999. De los que quedan en carrera el favorito es Caggiano. Por algo es el virtual número dos del municipio y si el alcalde se ausenta el concejal queda a cargo. Ishii gobierna con puño de hierro uno de los distritos con mayor nivel de pobreza el Gran Buenos Aires y asegura que va a volver a ganar por una amplia diferencia. De todas formas, los barones del conurbano saben que en los últimos años vienen perdiendo votos y ya no se imponen en sus territorios con números plebiscitarios.