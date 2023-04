Dura crítica de María Eugenia Vidal al Gobierno y el vaticinio de lo que sucederá en 2023

La diputada nacional de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal afirmó que si el Gobierno no para con "la maquinita" la inflación del próximo año podría duplicarse, al remarcar que hoy está "en 100 por ciento" y el año que viene habrá "un 200 por ciento".

Para María Eugenia Vidal, "lo que se rompió durante 40 años no se arregla en 4" y agregó: "Se va a necesitar más de un mandato, no digo de una misma persona o un mismo espacio. No, en esos 4 años tiene que empezar la transformación".

"Hoy tenemos 100 por ciento y el año que viene tendremos 200 por ciento de inflación", indicó la diputada nacional.

Por otra parte, la exgobernadora de Buenos Aires intentó ponerle paños fríos a la interna del PRO, espacio político que integra y del que podría ser otra de sus precandidatas presidenciales: "La unidad de Juntos por el Cambio no está en discusión. Tenemos la responsabilidad de tener un plan de gobierno".

"Estoy de acuerdo con la boleta única, pero no pasa por ahí la discusión, no hay más para discutir, ese tema está lejos de la gente", argumentó Vidal en declaraciones radiales refiriéndose a la decisión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de llamar a elecciones concurrentes en la Ciudad con boleta única electrónica.

Noticias Relacionadas Qué dijo Vidal cuando le preguntaron en vivo por las diferencias con Rodríguez Larreta

Con respecto a quién apoyaría de cara a los comicios de la Ciudad, la legisladora aclaró que será al "candidato del PRO".

7,7% de inflación en marzo. 104% de inflación interanual. Más de 3 años sin plan económico.



La verdad es una sola: no tenemos atajo. La única forma de recuperar Argentina es con esfuerzo y trabajo, y el kirchnerismo de eso sabe poco. pic.twitter.com/SMzlkLVb4P — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) April 14, 2023

La disputa en el PRO se encendió tras el anuncio de Rodríguez Larreta

El expresidente Mauricio Macri, que apuntala la candidatura de su primo, Jorge Macri, se vio perjudicado por la decisión de Rodríguez Larreta que, con la boleta única, mantiene su alianza con la Unión Cívica Radical (UCR) en la Ciudad.

De esa forma, el candidato de la UCR, que sería el senador Martín Lousteau, competirá en igualdad de condiciones frente a Jorge Macri -entre otros-, que no contará con la tracción del candidato presidencial del PRO.