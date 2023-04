La nueva medida de la DGE que restringe las visitas sindicales a escuelas

La Dirección General de Escuelas (DGE) dictó una medida que limita la intervención de los sindicatos en los establecimientos educativos de la provincia. Tras haber prohibido el año pasado la realización de asambleas gremiales en horario de clases, este viernes dispuso que los delegados gremiales solamente podrán exigir el ingreso a una institución cuando la DGE ordene una inspección y cuenten con un inspector.

Este viernes se publicó en el Boletín Oficial la Resolución Nº 3896, a través de la cual el director General de Escuelas, José Thomas, determinó una modificación a la Resolución 2712/22 que había regulado la realización de actividades y/o asambleas gremiales en los establecimientos educativos de la provincia.

La nueva normativa estableció que “el director/a de cada establecimiento educativo es quien tiene la facultad de autorizar o no el ingreso de toda persona ajena al establecimiento, incluso en los casos en los que esta ostente el cargo de delegados/as y/o representantes gremiales”.

Asimismo, aclara el alcance que tendrá la medida señalando que “los Delegados Gremiales solamente podrán exigir el ingreso a un establecimiento dependiente de la Dirección General de Escuelas en el marco de una inspección ordenada por la autoridad de aplicación y siempre que los mismos se encuentren acompañados de un inspector designado especialmente por la Autoridad de Aplicación”.

En los considerandos de la norma explica que habían existido serias dificultades en la interpretación de al resolución original y que se consideró necesario modificar la redacción para aclarar el alcance.

“Si alguna entidad gremial o sus delegados desean realizar una inspección en un establecimiento escolar y/o cualquier dependencia de la Dirección General de Escuelas deberá solicitar la presencia de un inspector de la autoridad de aplicación correspondiente para llevar a cabo dicha inspección”, resalta.

Advirtió también que si bien la medida se había dictado a mediados del año pasado, no se realizó la aclaración en su momento a la espera de que la Justicia resolviera una acción de amparo que interpuso el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) contra la disposición. No obstante, ahora la DGE resolvió avanzar “en razón a que luego de más de ocho meses aún no tiene sentencia y que una vez que esto ocurra, seguramente será recurrida por las partes, es que se cree conveniente dictar la presente norma legal aclarando el alcance de la Resolución.

Críticas del SUTE

Desde el SUTE salieron a cuestionar la nueva medida de la DGE y manifestaron que “intenta perseguir la actividad gremial que es lo que más le gusta a esta Dirección General de Escuelas”.

“En vez de resolver los problemas que tienen las escuelas se ponen a generar confusión. Nosotros cuando vamos a las escuelas hablamos con los directores y pedimos permiso. En ningún momento entramos de prepo ni exigimos nada”, indicaron.

En el mismo sentido, expresaron que desde el gremio no realizan inspecciones a las escuelas y plantearon que “si hiciéramos una inspección el 80% de las escuelas estarían cerradas, porque no cumplen con los requisitos de seguridad e higiene”.