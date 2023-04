Emir Félix salió a marcar la cancha a los K y se separó de Proyecto Sur

Anoche venció el plazo para presentar los frentes electorales que competirán en las PASO y elecciones generales provinciales. Finalmente, como se especulaba el Movimiento político, social y cultural Proyecto Sur no acordó con el Frente Elegí a pesar de que sí está dentro del gran frente peronista en las elecciones municipales de los siete departamentos que desdoblaron los comicios.

Desde la conducción del PJ, Flor Destéfanis aclaró en declaraciones radiales que el diálogo está abierto y no descarta que el resto de las fuerzas políticas adhieran al Frente Elegí porque todavía hay tiempo para hacer ese trámite frente a la Junta Electoral. Además, vinculó directamente a los hermanos Félix con el partido que preside Gustavo Saua.

Estos dichos sacudieron el avispero en el sur provincial y el intendente Emir Félix salió a contestarle por Twitter sin nombrarla. “Desde 1982 soy afiliado al PJ. Parece que algunas de sus autoridades no lo saben. Las acciones políticas de otras fuerzas, como Proyecto Sur, tienen que ver con su propia vida interna y probablemente se expliquen más por lo que sucede en el Fte. Elegí Mza, que por otros motivos”, escribió el jefe comunal sin dudar en lanzar dardos contra la conducción del PJ a nivel provincial.

“Mi pertenencia y lealtad al Justicialismo siempre estará presente, como mecanismo de solución a los problemas de la gente. Trabajo para ser útil a la población, política como servicio. Priorizo mi país, mi provincia y San Rafael, no sigo nombres ni confundo a quiénes nos debemos”, agregó.

Grieta interna

Proyecto Sur nació después de la crisis del 2001 con el impulso de Pino Solanas, tiene representación en solo cinco distritos electorales, entre ellos Mendoza. En la provincia, el presidente es Gustavo Saua, un dirigente cercano a los hermanos Félix.

Desde hace tiempo, las diferencias entre los intendentes peronistas y los dirigentes kirchneristas mendocinos se han acrecentado. Esta distancia y falta de diálogo se ve reflejada en las internas justicialistas que habrá en las elecciones municipales de tres departamentos: Maipú, Lavalle y San Rafael.

Al menos en San Rafael, la grieta puertas adentro del peronismo es cada vez más notoria con el avance de la campaña. El precandidato a intendente del kirchnerismo, Nadir Yasuff, comenzó reclamando por los salarios de los empleados municipales y ayer denunció problemas de atención en el área de Defensa Civil, mechando todas las declaraciones con videos y spots que no dudan en lanzar dardos contra el precandidato del oficialismo sanrafaelino, Omar Félix.

La pregunta es, ¿por qué no firmó Proyecto Sur? Que no iba a integrar el frente peronista a nivel provincial era un secreto a voces. Algunos dicen que nunca les llegó la invitación para la reunión de acuerdo con todos los partidos que propició la presidenta del PJ e intendente de Santa Rosa, Flor Destéfanis los primeros días de la semana. Versión que no fue confirmada ni desmentida por los voceros de la Reina de la Vendimia de mandato cumplido. Aparentemente, ni siquiera hubo una instancia de diálogo previo entre el PJ y Proyecto Sur porque desde ninguna de las dos partes se intentó un acercamiento.

Desde la comuna sanrafaelina se despegaron del partido ya que ni Omar ni Emir Félix son autoridades y ni siquiera están afiliados. Y el mismo intendente lo dejó claro a través de Twitter. Lo único que sí se puede corroborar es una fluida relación en redes sociales entre los Félix y Saua, pero eso solo confirma una cercanía ideológica del presidente de Proyecto Sur con el pensamiento y accionar de los sanrafaelinos.

Aunque algunos especulaban con un posible acercamiento de Proyecto Sur con el Frente organizado por Omar De Marchi, esto no sucedió. Todo indica que esta movida es para tener una carta guardada bajo la manga ante un escenario tan dinámico como el de este año electoral donde habrá seis elecciones en algunos departamentos.