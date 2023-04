Rodríguez Larreta sobre la reacción de Macri: "¿Creía que no iba a cumplir con la ley?"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció el pasado lunes su decisión de convocar a elecciones locales en la misma fecha que las nacionales pero con el sistema de Boleta Única Electrónica, lo que generó un malestar en Juntos por el Cambio, desde donde dirigentes como Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich, entre otros, salieron a cuestionar la medida.

Este martes por la noche, Rodríguez Larreta brindó una entrevista a TN y sostuvo – de principio a fin – que lo único que hizo fue “cumplir con la ley”.

Larreta se desligó de los dichos de Macri: “Acá hay una ley votada por la mayoría. ¿Macri creía que no iba a cumplir con la ley? No entiendo. Hay un código electoral, no hay mucho para discutir”, aseguró.

“Hay un código electoral que votaron todos los legisladores del PRO, es el mismo proyecto que el Gobierno nacional anterior mandó al Congreso para que haya boleta única a nivel nacional. Es lo mismo que el Gobierno de Mendoza implementó”, insistió.

Y agregó: “Como jefe de Gobierno tengo que tomar la decisión de cómo se vota en la Ciudad de Buenos Aires, y no es una decisión mía, surge del Código Electoral”.

Además, detalló: “Tenía la atribución de tomar dos decisiones; el día (si se votaba el mismo día que la nacional o por separado, con lo que los porteños hubieran tenido que ir a votar 6 veces). Decidí que se vote junto para que se ahorre plata y se vaya a votar solo tres veces en vez de seis. La otra decisión es cómo se implementa la Boleta Única: de papel o electrónica, decidí que sea Boleta Única electrónica. Es incorporar tecnología, es más rápido”.

Y aclaró: “Mi mandato se termina en diciembre, hoy la responsabilidad la tengo yo”.

Nuevamente haciendo referencia al disgusto de Mauricio Macri, Rodríguez Larreta aseguró que durante el fin de semana su equipo habló del tema con el equipo de Macri: “Uno tiene que cumplir la ley, independientemente que los demás se enojen”.

“No estoy acá para interpretar lo que los otros opinan, en todo caso hay que invitarlos a ellos”.

También opinó que con la propuesta de una Boleta Única, “todos los candidatos tienen igualdad de condiciones, no hay ningún favorecido y ningún perjudicado”.

También habló sobre Jorge Macri: “Como decisiones de Gobierno, esta es la primera vez que expresa un desacuerdo. Nunca evalué echarlo. Una cosa es estar en desacuerdo (con la ley) y otra es decir que no la va a cumplir. Las leyes son para cumplirlas”.

Sobre los precandidatos del PRO para sucederlo en CABA (Jorge Macri, Fernán Quirós y Soledad Acuña), adelantó que está “impulsando a los tres. Mis favoritos son los candidatos del PRO”.

Y respecto de los dichos de Milei (dijo que Larreta demostró ser “el tipo más siniestro de la política argentina"), opinó: “La agresión, la violencia, el insulto, le han hecho muy mal a la Argentina. Jamás le contesté (a Milei) ninguna agresión ni ningún insulto. No me engancho, es muy malo para el país”.

Sobre la intención de voto del diputado de La Libertad Avanza, expresó que tiene que ver con un “hartazgo” de la gente, que “ve que la política no les resolvió sus problemas. Con 100% de inflación, yo entiendo la angustia de la gente. Lo que no creo es que la solución venga por el lado de la violencia”.

"La gente sabe quién es quién”, cerró.