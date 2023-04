La decisión de Néstor Grindetti, tras la renuncia de Doman a la presidencia de Independiente

Fabián Doman, quien asumió como presidente del Club Atlético Independiente el 6 de octubre del 2022, decidió dar un paso al costado y renunció. En su lugar, asumirá Néstor Grindetti, quien actualmente es vicepresidente 1ro.

Grindetti, de 68 años, es el actual intendente del municipio de Lanús y tiene proyectada una precandidatura a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, se pidió licencia por un mes para poder cumplir con su nuevo rol de dirigir al Rojo durante un período de 90 días, tal como lo estipula el estatuto de la institución.

El comunicado de Independiente

Independiente confirmó ayer en su página oficial que la presidencia del club quedará a cargo de Néstor Grindetti. En el comunicado difundido se informó que durante ese lapso, la asamblea de socios convocará a una sesión para definir el nombre del próximo presidente de Independiente para cumplir el resto del mandato inconcluso de Doman.

Fabián Doman renunció a la presidencia de Independiente y lo reemplazará Grindetti por 90 días.

"Desde el primer día, asumimos que el campeonato más importante que tenemos en el corto plazo es el económico. Sigue intacto el compromiso de esta comisión directiva por salvar a Independiente y no se trata de una persona, sino de un equipo de profesionales que se dedica a solucionar los problemas que hemos heredado", indicaron.

"Recién cumplimos 180 días de gestión y hemos logrado mejorar en todas las áreas, logramos récord de socios, abonados, sumamos nuevos sponsors, mejoramos las instalaciones de los predios, del estadio y revertimos significativamente el déficit operativo, entre tantos logros", se agrega en el documento.

"El camino recién empieza: somos muy conscientes que debemos revertir lo deportivo y estamos convencidos de que lo vamos a lograr. Seguiremos trabajando todos juntos, acompañando al plantel profesional en una semana muy importante para la institución", finaliza la nota oficial.

La palabra de Doman

El expresidente de Independiente, Fabián Doman, habló por primera vez tras su reciente renuncia al cargo, y reconoció no haber estado a la altura de la entidad de Avellaneda.

Fabián Doman renunció a la presidencia de Independiente y lo reemplazará Grindetti por 90 días.

"Ni sé cómo llegué a los seis meses. Como dije en el comunicado, hice de todo, lo que estaba a mi alcance. Pero cuando internamente me refería a los problemas económicos, todos respondían con un tema futbolístico. Yo hice autocrítica, lo dejé en claro en el comunicado, pero no le tengo temor a lo deportivo porque se va a salir adelante", explicó el periodista.

Posteriormente, en diálogo con Olé, aseguró que "no pudo dormir en la última semana", y destacó lo complejo que es generar orden y que -lamentablemente- no pudo hacerlo. "Todos hablan demasiado, es difícil poner orden, al menos yo no logré hacerlo", añadió.

"No daba para más, es o era demasiado complicado alinear a la Comisión Directiva. Mirá, se iban instalando temas que no eran ciertos, como que (Pablo) Repetto iba a venir antes del clásico y el propio técnico había dicho que no podía", confesó.