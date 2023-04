La picante chicana de Martín Lousteau a Mauricio Macri tras el anuncio de Larreta

La decisión de Horacio Rodríguez Larreta de desdoblar las elecciones porteñas para que se vote el mismo día con boletas separadas ha generado un fuerte revuelo dentro de Juntos por el Cambio. El ala dura del PRO salió a cuestionar la decisión y dirigentes como Mauricio Macri, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal criticaron los cambios que planea introducir Larreta.

Sin embargo, el senador radical y precandidato a jefe de Gobierno, Martín Lousteau, apoyó la decisión de Larreta y "chicaneó" a Mauricio Macri, quien había expresado su "profunda desilusión".

"La Ciudad de Buenos Aires siempre votó de manera autónoma, siempre votó de manera separada porque eso habilita a que sea mejor el debate, que se discutan los temas que importan a los porteños. Es inentendible el revuelo que se está generando", sostuvo Lousteau, y agregó: "Es una opción que fija la ley. Es inaudito que se arme tanto revuelo".

Horacio tomó una decisión que cumple con la ley electoral de la Ciudad: defiende las instituciones, la autonomía porteña y aporta transparencia, tranquilidad y facilidad para que los porteños votemos en libertad. https://t.co/wpmbnO7PZk — Martín Lousteau (@GugaLusto) April 10, 2023

Lousteau señaló que siempre fue así excepto "en la última elección, porque suspendieron transitoriamente el uso de la boleta única porque (Mauricio) Macri quería pegar las elecciones por un tema de conveniencia electoral".

"Yo hablé en su momento con Macri para explicarle por qué esta era la alternativa que más le convenía a los porteños y a las porteñas. Es llamativo que alguien diga que es una desilusión que se cumpla la ley", agregó Lousteau.

"¿Por qué se puede estar desilusionando el expresidente? ¿Porque usamos la boleta única, que la promovió él? ¿Porque el jefe de Gobierno actúa de acuerdo al código electoral? No sé cuál es la desilusión", ironizó el precandidato porteño.

"Salvo que alguien diga ‘a mí me desilusiona que la elección sea transparente, me desilusiona que las reglas sean equitativas, preferiría sesgar las reglas para mi candidato’. Pero no hay motivo para la desilusión", completó Lousteau.

El descargo de Lousteau en Twitter

Luego Lousteau reafirmó su postura con una serie de tuits en los que defendió la decisión de Larreta. "Horacio tomó una decisión que cumple con la ley electoral de la Ciudad: defiende las instituciones, la autonomía porteña y aporta transparencia, tranquilidad y facilidad para que los porteños votemos en libertad", comenzó su descargo.

Y agregó: "La Boleta Única es un instrumento moderno que todo @juntoscambioar ha impulsado desde 2015 a nivel nacional, que ya se utilizó en una elección porteña y que permitirá un eficiente uso del dinero público, evitando gastos innecesarios para el Estado".

"Desde la consagración de nuestra autonomía a fines de los años 90, los porteños hemos elegido siempre en forma separada a nuestros gobernantes nacionales y locales, con la única excepción de las elecciones de 2019. No había ninguna razón para romper con esta marca de identidad", completó.

Desde la consagración de nuestra autonomía a fines de los años 90, los porteños hemos elegido siempre en forma separada a nuestros gobernantes nacionales y locales, con la única excepción de las elecciones de 2019. No había ninguna razón para romper con esta marca de identidad. — Martín Lousteau (@GugaLusto) April 10, 2023

Y cerró: "El cumplimiento de la Ley es la mejor forma de mostrarle al país el camino del cambio y la transformación que propone Juntos por el Cambio para la Ciudad y para toda la Argentina".