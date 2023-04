"La desilusión" del ala dura del PRO ante la decisión de Horacio Rodríguez Larreta

Horacio Rodríguez Larreta convocó a elecciones "concurrentes" en la ciudad de Buenos Aires, pero en la categoría jefe de Gobierno y legisladores porteños se votará con Boleta Única Electrónica. El exmandatario Mauricio Macri volvió a referirse al tema y lamentó la decisión del precandidato a Presidente. "Qué profunda desilusión", publicó en su Twitter minutos después de que la diputada nacional y precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, también lo criticara.

Coincido con María Eugenia. Qué profunda desilusión. https://t.co/qC1PhbXK8o — Mauricio Macri (@mauriciomacri) April 10, 2023

La crítica de Vidal y Bullrich

"Somos el cambio o no somos nada", remarcó Vidal, luego de que el alcalde porteño oficializara la modalidad de votación prevista para este año en el distrito porteño.

"El PRO y el JxC (Juntos por el Cambio) que le prometimos a los argentinos no es este", remarcó la legisladora nacional y ex gobernadora bonaerense. "No hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo. Somos el cambio o no somos nada", insistió.

En tanto, la presidenta del PRO y precandidata a presidenta, Patricia Bullrich también se sumó a los cuestionamientos: "ES MUY SIMPLE: la coherencia y la convicción son los valores que defendemos. Por eso: “Está mal cambiar las reglas. Es hacer trampa”, como dijo Horacio Rodríguez Larreta".

Y finalizó diciendo: "Hoy, él manipuló las reglas electorales en la ciudad de Buenos Aires a cuatro meses de las elecciones. Cuidemos el dinero de la gente. Esta decisión es un despilfarro. Nosotros seguimos por el camino de los valores. Conmigo, estas cosas no van a pasar".

Hoy, él manipuló las reglas electorales en la ciudad de Buenos Aires a cuatro meses de las elecciones.… pic.twitter.com/1S5N0pLGgu — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) April 10, 2023

Otras críticas dentro de JxC

En el mismo sentido, el diputado nacional y precandidato a jefe de Gobierno porteño, Ricardo López Murphy, subrayó: "Compitiendo contra quien haya que competir y con las reglas de juego que elijan inventar: vamos a convertir a la ciudad de Buenos Aires en la Ciudad de la Libertad". "El futuro de los porteños es colosal", enfatizó el líder de Republicanos Unidos, en la misma red social.