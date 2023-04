Cómo se prepara el massismo mendocino para afrontar la semana de definiciones

Mendoza afronta una semana de definiciones en términos electorales. El miércoles 12 de abril es la fecha límite para que la constitución de frentes de cara a los comicios provinciales se oficialice. Los partidos deberán ultimar los detalles para competir en las elecciones de gobernador y en los 11 municipios que no desdoblaron. Bajo ese contexto, el massismo mendocino se prepara y busca ganar protagonismo dentro del Frente Elegí (exFrente de Todos), con la ilusión de consolidarse a través de una posible precandidatura presidencial del ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa. Todavía no definen si presentarán a algún aspirante a la Gobernación y, mientras tanto, dialogan con el sector camporista del Partido Justicialista (PJ).

En diálogo con MDZ, la directora del BICE Fidecomiso e integrante del equipo económico del funcionario nacional, Gabriela Lizana sostuvo: "Nosotros estuvimos todo este tiempo trabajando mucho el territorio para que el Frente Renovador de Sergio Massa tuviera identidad y entidad. Creo que eso lo hemos logrado. Ya todos entienden que somos el FR de Massa que integra a nivel nacional el Frente de Todos. En Mendoza, nuestra construcción está a punto de conseguir la personería jurídica como tal. Y, personalmente, lo que más quiero es que Sergio Massa sea candidato a presidente. Porque el FR tiene un proyecto que estamos presentando, con José Ignacio de Mendiguren a la cabeza, y que establece pautas claras respecto a qué queremos y cómo queremos hacerlo hasta el 2030. Ese mismo plan incluye a Mendoza. Además, hemos planteado que es necesario mendocinizar las propuestas por supuesto. Pero es muy importante saber qué y cómo queremos hacer las cosas".

Y agregó: "En función de eso, a nivel provincial también mantenemos diálogo fluido con todos. Porque indudablemente en Mendoza están reestructurándose muchos espacios y esto hace que se abran nuevas posibilidades de alianzas. El desafío es construir más que una simple alianza electoral sin contenidos en común. Construir espacios donde se sepa que se quiere y cómo se quiere. Es cierto que Mendoza no reíste más la tiranía de (Alfredo) Cornejo. Eso también es una realidad que ha motivado a muchos a dejar de lado algunas diferencias y hacer los mayores esfuerzos para reorganizar un espacio competitivo".

Ante la consulta de si dentro del Frente Elegí, hoy conducido por La Cámpora, el Frente Renovador tiene el protagonismo deseado, la funcionaria oriunda de Rivadavia señaló: "No. Aspiramos a mucho más ya que estamos preparándonos para eso. Pero las cosas no terminan hoy. Hoy empiezan...".

Respecto a la constitución del Frente Elegí, la cual debe ser oficializada este miércoles, aunque con la particularidad de que los candidatos se sabrán la semana siguiente, afirmó: "Nosotros quisimos participar dentro del Frente Elegí con un frente, es decir formando frente de frentes, pero por motivos legales no se pudo concretar. Por lo tanto, solo pudimos aportar en una lista que está compitiendo en San Rafael, con Enzo Orosito como nuestro candidato a concejal y apoyando en Lavalle a una concejala del espacio de Roberto Righi, con Gerardo Vaquer a la cabeza, que es Belén Quiroga. Ella trabaja con nosotros también en el espacio de Malena Galmarini, Mujeres Frente Renovador".

Aunque recalcó que "más allá de eso, no pudimos avanzar. Para las próximas el tema también tiene que ver con qué papel jugarán los intendentes con quienes tenemos muy buena relación".

Sobre su actual relación con la conducción del Partido Justicialista (PJ), que tiene al ala camporista como mayor exponente, Lizana dijo que "también hay diálogo con Anabel (Fernández Sagasti), pero nosotros vamos a respetar a rajatabla lo que se decida con la militancia. Porque está visto también que las construcciones demasiado verticalistas sin diálogo interno y sin intercambio de ideas ya no estarían funcionando en Mendoza. Por suerte...". "Cómo Frente renovador estamos preparados para ser parte. No testimonial, parte activa. Y eso vamos a buscar porque una cosa es querer el poder porque sí y otra es querer el poder por querer hacer. Nosotros queremos hacer", aportó. El PJ, con Flor Destéfanis como presidenta, tiene una fuerte impronta ligada al kirchnerismo duro.

En relación al interrogante sobre si el Frente Renovador presentará candidato propio para la Gobernación, Lizana se mostró cautelosa y esgrimió: "Nosotros todavía no tenemos decidido eso. Nadie lo tiene decidido dentro del Frente Elegí o, si querés, entre los que no quieren ya ser más parte del Frente Elegí. No hay definiciones todavía".

Los intendentes de Lavalle y de San Rafael, Roberto Righi y Emir Félix, respectivamente, tienen gran parte de la atención sobre sus cabezas. Sus movimientos para competir en estos comicios no son claros y, debido a la enemistad existente con La Cámpora, existe la posibilidad de que ambos se desmarquen

En esa línea, Lizana opinó que "lo que hagan los intendentes siempre es importante. Tanto Roberto como Emir, Martín (Aveiro) o -mirá lo que te digo- Matías Stevanato (que no puede ser candidato a gobernador porque va por la reelección en Maipú). Serían excelentes gobernadores".